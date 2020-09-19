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عدن

تعيش مدينة عدن أياما صعبة بسبب التداعيات الكارثية للحرب التي تقودها السعودية على اليمن، فقد لحق بها قسط من الموت والدمار، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخدمات الأساسية والاقتصاد.

شهدت عدن خلال تاريخها أحداثا هامة، لاسيما في فترة الاستعمار البريطاني. وكانت المدينة عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا. تقع على أهم منفذ طبيعي نحو البحر الأحمر من جهة مضيق باب المندب وفيها أحد أعرق المرافئ في منطقة القرن الأفريقي. وهو ألأمر الذي أعطاها أهمية تجارية عبر تاريخها. يقدر عدد سكان المدينة بنحو 900 ألف نسمة.

(c) DW-Korrespondentin in Yemen Safia Mahdi Main title: The banking cleavage in Yemen Photo's title: Image of currency notes of old and new editions Place & Date: Sanaa, Yemen, Sep 9, 2020 Copyright / Photographer: safia mahdi exclusive for DW

الانقسام المصرفي ورسوم التحويلات - ثقب أسود يلتهم أموال اليمنيين! 19.09.2020

وسط أزمات اليمن العديدة، هناك أزمة بدأت بعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، لينقسم البلد لمناطق تتعامل بالنقود الجديدة التي تصدرها عدن، وأخرى ترفض التعامل بها. والضحية هو المواطن. وتواجه شركات الصرافة اتهامات بالتلاعب.

A child wearing a protective mask receives humanitarian aid in Yemen's third city of Taez, on May 8, 2020, amid the novel coronavirus pandemic crisis. - Yemen has suffered years of war that have driven millions from their homes and plunged the country into what the United Nations describes as the world's worst humanitarian crisis. (Photo by AHMAD AL-BASHA / AFP) (Photo by AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images)

فيروس كورونا في اليمن - بلد على حافة الهاوية 28.05.2020

الحرب والفقر والكوليرا والآن ينتشر فيروس كورونا في اليمن، فالبلاد تواجه خطر الانهيار التام كما تخشى منظمات إغاثية. شابة يمنية تحكي عن الوضع السائد في البلاد.
28.01.2018+++Aden, Jemen+++ A bodyguard of a southern Yemeni separatist leader holds an RPG launcher as he rides on the back of a pick-up truck at the site of an anti-government protest in Aden, Yemen January 28, 2018. REUTERS/Fawaz Salman

"الإدارة الذاتية في عدن".. مقدمة لحرب جديدة وانفصال جنوب اليمن؟ 29.04.2020

يسعى "المجلس الانتقالي الجنوبي" بجنوب اليمن لفرض سيطرته على المحافظات الجنوبية عقب إعلانه "الإدارة الذاتية"، وهو ما ترفضه الحكومة وتسكت عنه السعودية والإمارات. فهل بات اليمن على وشك صراع جديد ربما يقود نحو تقسيم البلاد؟
28.01.2018+++Aden, Jemen+++ A bodyguard of a southern Yemeni separatist leader holds an RPG launcher as he rides on the back of a pick-up truck at the site of an anti-government protest in Aden, Yemen January 28, 2018. REUTERS/Fawaz Salman

انفصاليو الجنوب ـ "الإدارة الذاتية" تدفع باليمن نحو المجهول 26.04.2020

أعلن الانفصاليون اليمنيون "الإدارة الذاتية" في الجنوب بعد تعثر اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه مع الحكومة اليمنية المعترف به دولياً برعاية السعودية، بينما حملت الحكومة اليمنية الانفصاليين التبعات الخطيرة لهذا الإعلان.
In this Friday Aug. 9, 2019 frame grab from video, Southern Transitional Council separatist fighters line up before storming the presidential palace in the southern port city of Aden, Yemen. The separatists backed by the United Arab Emirates began withdrawing Sunday from positions they seized from the internationally-recognized government in Aden . Both the southern separatists and the government forces are ostensibly allies in the Saudi-led military coalition thatâ€™s been battling the Houthi rebels in northern Yemen since 2015, but the four days of fighting in Aden have exposed a major rift in the alliance. (AP Photo)

من المسؤول عن حملة التهجير ضد "الشماليين" في عدن؟ 16.08.2019

أنباء عن تهجير قسري واعتداءات جسدية وتهديد بالقتل تطال "الشماليين" في عدن من قبل عناصر أمنية محسوبة على "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.DW عربية رصدت الحوادث وطلبت تعليقا من المجلس، فكيف جاءت الإجابة؟
(190807) -- ADEN (YEMEN), Aug. 7, 2019 () -- Soldiers loyal to the Southern Transitional Council (STC) guard the mourners in Aden, Yemen, on Aug. 7, 2019. At least two people were killed and 10 others injured in clashes between presidential guard forces and mourners in the southern port city of Aden on Wednesday, a medical official told . (Photo by Murad Abdo/) |

بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن.. هل الانفصال قادم؟ 15.08.2019

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في موقف ضعيف بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على عدن ورفضهم دعوات لانسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها. فهل يلوح انفصال الجنوب في الأفق؟
10.08.2019 *** Yemeni supporters of the southern separatist movement pose for a picture with a tank they confiscated from a nearby military base in the southern Yemeni city of Aden on August 10, 2019. - Southern separatists in Yemen said on August 10 that they had seized the presidential palace in second city Aden after fierce battles with loyalist forces. The deadly clashes reflect deep divisions between secessionists and loyalist forces, both of whom have fought Shiite Huthi rebels. (Photo by Nabil HASAN / AFP) (Photo credit should read NABIL HASAN/AFP/Getty Images)

محاولة لفهم التداعيات..ماذا تعني سيطرة الانفصاليين على عدن؟ 11.08.2019

من شأن سيطرة الانفصاليين في جنوب اليمن على عدن أن تضع السعودية بموقف صعب تكابد فيه للحفاظ على تماسك تحالف عسكري يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. مجموعة من الإجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع اليمني شديد التعقيد.
13-jährigen Saidu aus Äthiopien und seinen Bruder

رحلة خطيرة إلى المجهول.. مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن 08.08.2019

كثير من مهاجري دول شرق أفريقيا يسلكون طريقا مجهولا ورخيصا محفوفا بالمخاطر أكثر من طريق البحر المتوسط إلى أوروبا: إنهم يعبرون خليج عدن ليقعوا ضحية الصراع العسكري المدمر في اليمن. فاني فاكسر وهذه الانطباعات.
Soldiers rush to help the injured following a missile attack on a military parade during a graduation ceremony for newly recruited troopers in Aden, Yemen August 1, 2019. REUTERS/Fawaz Salman

عدن بين الحوثيين والتحالف.. لماذا لم يتوقف نزيف الدم؟ 01.08.2019

غموض وتعقيد وموقف ضبابي، هكذا يبدو الوضع في عدن، التي كان من المفترض أن تتحول للنموذج المثالي في اليمن. أطراف خارجية وحسابات اقتصادية وتطورات إقليمية مقلقة تلقي كلها بظلالها على الوضع في "العاصمة المؤقتة" للبلاد.
Credit: Arte production Eden © SWR/Pierre Meursaut An einem griechischen Touristenstrand erreicht ein Flüchtlingsboot den Sehnsuchtsort Europa. Das Ereignis wird zum Knotenpunkt für Schicksale auf dem ganzen Kontinent. - Dominik Molls Serie (2018) beschäftigt sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Flüchtlingsthematik und wirft einen Blick hinter die Kulissen europäischer Flüchtlingspolitik.

"جنات عدن".. مسلسل تلفزيوني ألماني فرنسي يتناول كواليس أزمة اللجوء 01.05.2019

يسلط مسلسل ألماني-فرنسي يحمل اسم "جنات عدن" الضوء على أزمة اللاجئين. يهدف المسلسل إلى توجيه رسائل للسياسيين في أوروبا. ويأمل القائمون على هذا العمل أن يتيح المسلسل منبراً لمناقشة أزمة اللاجئين قبل الانتخابات الأوروبية.
June 22, 2013 - This astronaut photograph acquired on June 22, 2013 provides a panoramic view of most of the length of the Red Sea. The northernmost end, the Gulf of Suez, is just visible at the top center of the image and is fully 1,900 kilometers (1,200 miles) in ground distance from the International Space Station (ISS). The Nile River snakes its way northward through the Sahara Desert on the left. Much closer to the camera but still more than 550 kilometers (340 miles) from the ISS is a dust plume surging out over the Red Sea and reaching most of the way to Saudi Arabia..Egyptian dust plume, Red Sea - 22 Jun 2013..The point source of this plume is the delta of the southern Egyptian river Khor Baraka. Astronaut images have shown that this delta is a common source for dust plumes, mainly because it is a relatively large area of exposed, loose sand and clay that can be easily lofted int PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAz03 June 22 2013 This Astronaut Photo Acquired ON June 22 2013 provides a Panoramic View of Most of The length of The Red Sea The northernmost End The GULF of Suez IS Just Visible AT The Top Center of The Image and IS FULLY 1 900 Kilometers 1 200 Miles in Ground Distance from The International Space Station ISS The Nile River Snakes its Way northward Through The Sahara Desert ON The left Much CLOSER to The Camera but quiet More than 550 Kilometers 340 Miles from The ISS IS a Dust plume surging out Over The Red Sea and Reaching Most of The Way to Saudi Arabia Egyptian Dust plume Red Sea 22 jun 2013 The Point Source of This plume IS The Delta of The Southern Egyptian River Khor Baraka Astronaut Images have Shown Thatcher This Delta IS a Common Source for Dust plumes mainly because IT IS a relatively Large Area of exposed Loose Sand and Clay Thatcher CAN Be easily Int PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAz03

مسائية DW: من المستفيد من "كيان البحر الأحمر وخليج عدن"؟ 13.12.2018

مساعي سعودية لإطلاق تحالف سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.. والرياض تتحدث عن خطوة لحماية المنطقة من أي تأثيرات خارجية سلبية.. ماذا وراء مشروع هذا التحالف؟ وما فرص نجاحه؟
Yemenis queuing for passports Place & Date:  Taiz, 10 June 2017 Copyright / Photographer:  Khaled Al Banna, exclusive for DW

إصدار جواز سفر في اليمن.. رحلة عذاب وتجارة تستغل المعاناة 16.06.2018

الحرب بحد ذاتها كارثة لكنها تسفر عن كوارث جانبية تخص حياة الناس اليومية. في اليمن يستغل تجار الأزمات ظروف الانقسام الصعب للبلاد ما بين الحوثيين وما تسمى بالحكومة الشرعية ليحولوا معاملة الحصول على جواز سفر إلى صفقة مربحة.
15.11.2007 Nov 15, 2007 - Aden, Yemen - A Somali boat carrying refugees below deck, is seen in the seas around Aden, Yemen. Somalis are not legally permitted to work and many are living in dire situations, forcing women into roles of prostitution and other means of gaining income. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn24_ 20071115_sim_n24_671 Nov 15 2007 Aden Yemen a Somali Boat carrying Refugees below Deck IS Lakes in The Seas Around Aden Yemen Somalis are Not Legally permitted to Work and MANY are Living in DIRE situations Forcing Women into Roles of Prostitution and Other Means of gaining Income PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAn24_ 20071115_sim_n24_671

بعد "مأساة تونس".. غرق عشرات المهاجرين في خليج عدن 06.06.2018

مسلسل غرق قوارب المهاجرين لا ينقطع، فبعد مقتل حوالي سبعين مهاجرا قبالة تونس، قالت منظمة الهجرة إن 46 إثيوبيا غرقوا، وإن 16 اعتبروا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يقل 100 مهاجر على الأقل لدى اقترابه من ساحل اليمن.
07.01.2017 French-made Leclerc tanks of the Saudi-led coalition are deployed in the coastal district of Dhubab on January 7, 2017, during a military operation against Shiite Huthi rebels and their allies. Yemeni government forces attacked rebel positions on the Red Sea coast on sparking clashes in which six soldiers and 11 rebels were killed, a loyalist commander said. / AFP / SALEH AL-OBEIDI (Photo credit should read SALEH AL-OBEIDI/AFP/Getty Images)

مسائية DW: الحوثيون يصعدون ضد السعودية.. كيف سترد السعودية؟ 20.12.2017

بمناسبة مرور ألف يوم على انطلاق "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة السعودية، قام المتمردون الحوثيون من جديد باطلاق صاروخ باليستي على السعودية، استهدف هذه المرة القصر الملكي بالرياض. فإلى أين يتجه التصعيد الراهن في نزاع اليمن؟

اليمن ـ أزمة وقود خانقة تشل الحياة بسبب الحرب والحصار 13.11.2017

تعيش اليمن، وهي أحد أفقر البلدان العربية، تحت وطأة حصار خانق شدده مؤخرا التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية بعد هجوم بصاروخ باليستي أطلقته الميليشات الحوثية واستهدف الرياض، ما حدا بالمجتمع الدولي للمطالبة برفق الحصار.
سيطرة الإمارات على موانئ القرن الأفريقي.. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟

سيطرة الإمارات على موانئ القرن الأفريقي.. طموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟ 06.09.2017

تثير مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي تساؤلات حول ما ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.
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