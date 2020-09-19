تعيش مدينة عدن أياما صعبة بسبب التداعيات الكارثية للحرب التي تقودها السعودية على اليمن، فقد لحق بها قسط من الموت والدمار، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخدمات الأساسية والاقتصاد.

شهدت عدن خلال تاريخها أحداثا هامة، لاسيما في فترة الاستعمار البريطاني. وكانت المدينة عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا. تقع على أهم منفذ طبيعي نحو البحر الأحمر من جهة مضيق باب المندب وفيها أحد أعرق المرافئ في منطقة القرن الأفريقي. وهو ألأمر الذي أعطاها أهمية تجارية عبر تاريخها. يقدر عدد سكان المدينة بنحو 900 ألف نسمة.