مدينة عدن هي ثاني أهم المدن اليمنية بعد العاصمة صنعاء، يقدر عدد سكانها حاليا بأكثر من 800 ألف نسمة. كانت عاصمة لدولة اليمن الجنوبي حتى قيام الوحدة اليمنية عام 1990. تتميز بأهميتها الاقتصادية.

تقع مدينة عدن اليمنية على ساحل خليج عدن وبحر العرب جنوب اليمن. تعتبر عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد. يقدر عدد سكانها حاليا بأكثر من 800 ألف نسمة. أي حوالي ثلاثة بالمائة من سكان اليمن. ورد ذكر المدينة في مخطوطات يونانية قديمة على أنها ميناء للتجارة. وساعد على ذلك موقعها القريب من الهند. في العصر الحديث كانت عاصمة لدولة اليمن الجنوبي، إلى أن قامت الوحدة اليمنية في عام 1990، فصارت صنعاء عاصمة لليمن الموحد. فيها عدد من المساجد والمنارات والمواقع الأثرية الأخرى.