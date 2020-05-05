عدد مصابي كورونا 3.7 مليون والولايات المتحدة في المقدمة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات لنحو 3.7 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء (السادس من أيار/ مايو 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى24.1 مليون حالة. كما أشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 258 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و237 ألف إصابة إلى جانب نحو 72 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 250 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة، فيما سجلت إيطاليا نحو 213 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة.

الصين مستعدة لتوسيع نطاق مكافحة كورونا

وفي روسيا قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفع بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 165929.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بواقع أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم. كما أبلغ المركز عن 86 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1537.

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أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 883 إصابة و4633 وفاة. وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين ستوسع نطاق تمويلها إذا لم لزم الأمر لدعم مبادرة الأمم المتحدة لتسريع وتيرة تطوير لقاحات وعلاج مرض كوفيد-19. ولم تقدم المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ تفاصيل بشأن حجم التمويل الذي قد تقدمه الصين.

ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر تضررا من كورونا

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن مليار شخص حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين الأكثر تضررا من فيروس كورونا فيما يتعلق بالوفيات. وأضاف في مقطع مصور أن "حصة الوفيات بفيروس كورونا في دور الرعاية، حيث يتواجد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تراوحت ما بين 19بالمائة و72 بالمائة".

وأشار غوتيريش إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات تتعلق بالصحة العامة، وتطبيق إجراءات النظافة الأساسية والوصول للمنشآت الصحية. وقال إنه في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا "من المرجح بصورة كبيرة أن يعاني من ظروف صحية صعبة، ربما تؤدي إلى الموت".

وأوضح غوتيريش" حتى في الظروف العادية، من غير المرجح أن يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل أو المشاركة في المجتمع"، مضيفا "الوباء عزز من عدم المساواة وأوجد تهديدات جديدة".

ع.ش/ و.ب (د ب أ، رويترز)