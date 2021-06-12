عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف لمستشفى بعفرين السورية

قتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم 11 مدنياً، في قصف مدفعي استهدف السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة وأصاب مستشفى خصوصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مصادر طبية محلية قد قالت إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في هجومين منفصلين بالمدفعية على مدينة عفرين شمال سوريا السبت. وقالت مصادر بالدفاع المدني إن الهجوم الأول أصاب منطقة سكنية، بينما أصاب الثاني مستشفى الشفاء، بعد ذلك بقليل. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن عدد القتلى بلغ 13، في حين أصيب 27 آخرون.

ومن بين القتلى في القصف الذي طال المستشفى، طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، إضافة إلى مقاتل معارض، بحسب المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن "القصف استهدف أحياء عدة في المدينة وأصاب المستشفى".

وأورد المرصد في بيان أن "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، لافتاً الى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العديد الكبير من الجرحى. وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب "تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية".

ونفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف. وقال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي المتاخم لعفرين إنه يحقق في الواقعة وإن الصواريخ أُطلقت من منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

ومنطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في مارس/ آذار 2018. وعلى غرار المناطق التي تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة، تشهد المنطقة بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.

وقتل 12 شخصاً على الأقل في شمال غرب سوريا الخميس الماضي، بينهم مقاتلون، في قصف للنظام السوري استهدف منطقة إدلب، بحسب المرصد.

وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 عن نحو نصف مليون قتيل، وفق المرصد السوري، وأدى الى تهجير ونزوح الملايين.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)