 عدد قياسي للصحفيين السجناء على مستوى العالم في 2020 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2020

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أخبار

عدد قياسي للصحفيين السجناء على مستوى العالم في 2020

عدد الصحفيين المعتقلين يسجل ارتفاعا قياسيا هذا العام وفق تقريرين خاصين، غالبيتهم في مصر وسوريا والسعودية. وولاية ترامب ساهمت في ذلك، حسبما تقول لجنة حماية الصحفيين.

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قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول)، إن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020 مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية.

مختارات

أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن مقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع العام، في تراجع مقارنة بالعام الماضي بسبب كورونا، لكنه لا يزال مقلقاً، وفق المنظمة، التي تطالب بخلق منصب ممثل أممي خاص بسلامة الصحافيين.

يواجه الصحفي الاستقصائي عمر الراضي عقوبة السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة"، بسبب تغريدة تعليقا على أحكام صدرت ضد نشطاء حراك الريف بالمغرب. ومنذ احتجازه تواصلت التنديدات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراحه.

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود تقارير إعلامية بأن السلطات التركية أوقفت صحافيين بتهمة نشر تقرير عن جنازة يزعم أنّها لعنصر استخبارات قتل في ليبيا وكشف هويته. المنظمة المعنية بحماية الصحافيين طالبت بإطلاق سراح الصحفيين.

أكدت الحكومة الألمانية أن الجاسوس المصري المفترض في "المكتب الصحفي الاتحادي" لم تكن لديه إمكانية دخول واسعة النطاق إلى البيانات، مشيرة إلى أنها لم تتناول الموضوع مع مصر حتى الآن، بانتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وجاء في تقرير للجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان وذلك حتى أول ديسمبر/ كانون الأول، وهذا هو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات. وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا ومصر والسعودية.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين في نيويورك، في بيان "من الصادم والمروع أن نرى عددا قياسيا من الصحفيين السجناء في وسط جائحة عالمية".

وألقى التقرير باللائمة على عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الإعلام، والتي قال التقرير إنها وفرت "غطاء للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم".

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اتهام جهاز الاستخبارات الألمانية بمعرفته بقضية التجسس الأمريكية على الألمان

وأوضح التقرير أن 34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" مقارنة مع 31 صحفيا العام الماضي. وقال "يعتبر الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم تركة لرئاسة الرئيس ترامب في مجال حرية الصحافة".

ومن بين الدول التي ارتفع فيها كثيرا عدد الصحفيين السجناء روسيا البيضاء حيث خرجت احتجاجات حاشدة بعد انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ زمن لفترة جديدة، وكذلك إثيوبيا التي أدى الاضطراب السياسي فيها إلى نزاع مسلح.

وكشف التقرير أن ثلثي الصحفيين السجناء وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة بينما لم يُكشف عن أي اتهامات في نحو 20 في المئة من الحالات.

يذكر أنه يوم أمس الاثنين صدر تقرير مماثل عن منظمة "مراسلون بلا حدود" أفاد أن 387 صحفيا وإعلاميا قابعين إلى غاية نهاية هذا العام في السجون، بينما هناك 54 صحفي من عداد المفقودين، غالبيتهم في مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والصين وفيتنام.

و.ب/ص.ش (رويترز، ك ن أ) 

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