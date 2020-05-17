عدد المصابين بكورونا عبر العالم يقترب من خمسة ملايين

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد (17 أيار/ مايو 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليتجاوز 1.8 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب أكثر من 90 ألف وفاة.

وسجلت روسيا 272 ألف إصابة و2537 وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 240 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 224 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 175752 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7938 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 152600 حالة. ومر نحو 15 أسبوعاً منذ أن سجلت ألمانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

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وفي إسبانيا ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا إلى 230698، حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت مدريد، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا بلغ 27563، والمتعافين 14644. ومر حوالي 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأحد في بيان إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولاً من ثماني حالات في اليوم السابق. وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

وفي قطر دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية باهظة. وسجّلت قطر أكثر من 30 ألف إصابة بالوباء، أي نحو1.1 بالمئة من مجموع سكان الدول الصغيرة البالغ 2,75 مليون نسمة. لكن معدّل الوفيات متدن، وقد سجّلت 15 وفاة في حصيلة يعتقد الخبراء أن مردها المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب. وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن سان مارينو والفاتيكان فقط سجلتّا معدل إصابات بالمقارنة مع عدد السكان أعلى من قطر.

وفي سنغافورة قالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنها رصدت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل

الإجمالي إلى 28038 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.



خ.س / ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)