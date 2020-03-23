عدد الإصابات بكورونا يقترب من 400 ألف حالة في العالم

أظهرت أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 380 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء (24 آذار/ مارس 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 381 ألفا حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز المئة ألف. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16558. فيما ذكر موقع جامعة "جون هوبكنز" نفس الأرقام تقريبا.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية. ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا، (81171 مقابل 63928)، فإن عدد الوفيات في إيطاليا يقترب من ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6077 مقابل 3277).

ع.خ/ع.ج.م (د ب ا)