 عجلة العراق متوقفة في انتظار حكومة بحكم الغيب ! | العراق اليوم | DW | 02.06.2022

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العراق اليوم

عجلة العراق متوقفة في انتظار حكومة بحكم الغيب !

أكثر من 11 مليار دولار دخل العراق من صادرات النفط خلال شهر واحد. المشاريع متوقفة والميزانية غير مصدق عليها وحكومة المستقبل غائبة والزمن لا ينتظر!

الاستماع للتقرير الصوتي 59:55

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ضيف الحوار:

المستشار الاقتصادي السابق لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الدكتور محمد الفخري

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