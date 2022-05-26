عجلة العراق متوقفة في انتظار حكومة بحكم الغيب !

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أكثر من 11 مليار دولار دخل العراق من صادرات النفط خلال شهر واحد. المشاريع متوقفة والميزانية غير مصدق عليها وحكومة المستقبل غائبة والزمن لا ينتظر!
ضيف الحوار:
المستشار الاقتصادي السابق لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الدكتور محمد الفخري
هل يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في العراق أن الاقتصاد العراقي يتعافى وأنه في طريقه إلى تحقيق طفرة نوعية؟ وهل يستفيد المواطن من أموال صعبة مخزنة في البنوك؟
سبعة أشهر مضت على انتخابات مبكرة فلا حكومة ظهرت ولا رئيس انتخب وكل مشاريع الدولة وميزانيتها معطلة. تهديد وجودي للعراق بسبب البيئة وتغير المناخ وشحة المياه والأحزاب السياسية تراهن على أجزاء الكعكة.
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