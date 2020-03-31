نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي هو لاعب لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 1997. يلعب ديمبلي حاليًا مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني كما يلعب في صفوف منتخبي فرنسا للشباب تحت سن الـ 19 و الـ 21.

يشغل اللاعب الموريتاني الأصل عثمان ديمبلي مركز الهجوم. وتطلق الجماهير عليه في مسقط رأسه لقب "السكين"، لأن طريقته في محاورة اللاعب المنافس تشبه طعنات السكين. منذ أن كان في المدرسة الابتدائية كان عثمان مولعا بكرة القدم، وكان لا ينقطع عن اللعب في منافسات الصالات في الإجازة. وكانت الكرة هوايته وعشقه. كان لدى عثمان ديمبلي مشاكل عائلية ويعيش في "غيتو". وكانت الكرة تمنحه القوة. دخل عالم كرة القدم عنما كان في العاشرة من عمره عبر فريق روين. في عام 2010 انضم لأشبال نادي ستاد رين الفرنسي، وتألق معه ليصبح نجما. ومؤخرا انضم إلى فريق دورتموند.

TOPSHOT - Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah runs during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at the Wanda Metropolitan Stadium in Madrid on June 1, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

قائمة رباعية لتعويض رحيل محتمل لصلاح عن ليفربول 31.03.2020

مع تزايد اهتمام عمالقة إسبانيا برشلونة وريال مدريد بخدمات نجم ليفربول محمد صلاح، يرى تقرير صحفي أن هناك قائمة من الأسماء المرشحة بقوة لتعويض رحيل محتمل للنجم المصري الهداف في المستقبل القريب.
Soccer Football - FC Barcelona vs Juventus - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 12, 2017 Barcelona's Ousmane Dembele gestures while he is on the floor REUTERS/Albert Gea

سبب غير متوقع وراء الإصابات المتكررة لعثمان ديمبلي 06.03.2020

محق من قال خير الأمور أوسطها. فلا يجوز الغلو ولا التقصير. هذا ما ينطبق على حالة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي. سلسلة إصاباته لها سبب غريب. تطلعنا عليها صحيفة فرنسية.

Soccer Football - UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea - Vodafone Arena, Istanbul, Turkey - August 14, 2019 Chelsea players look dejected after losing the match REUTERS/Murad Sezer

بايرن ميونيخ يجبر تشيلسي على فتح خزائنه! 18.12.2019

تشيلسي الإنجليزي أمام بايرن ميونخ الألماني. هكذا شاءت قرعة دور الستة عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا. معادلة من شأنها أن تسرع مخططات "البلوز" بفتح الخزائن لترصيص الصفوف.

SEVILLE, SPAIN - MARCH 31: Ousmane Dembele of FC Barcelona looks on during the La Liga match between Sevilla CF and FC Barcelona at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on March 31, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

ديمبلي "الساذج" يفشل في إخفاء الحقيقة عن برشلونة 06.09.2019

هل هي السذاجة أم قلة الحيلة! أو بالأحرى مزيج من الاثنين، هو ما وقع ضحيته بطل العالم الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة حين اعتقد أنه قادر على إخفاء أمر إصابته.
Soccer Football - Champions League - Group Stage - Group C - Paris St Germain v Liverpool - Parc des Princes, Paris, France - November 28, 2018 Paris St Germain's Neymar celebrates scoring their second goal REUTERS/Benoit Tessier

مسلسل نيمار وبرشلونة.. كيف ستكون النهاية؟ 30.08.2019

يزداد التشويق في مسلسل نيمار وبرشلونة الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد أن تحول عثمان ديمبلي إلى وجه العقدة في حبكة هذا المسلسل الدرامي.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt - Allianz Arena, Munich, Germany - May 18, 2019 Bayern Munich's David Alaba celebrates scoring their second goal REUTERS/Andreas Gebert DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

صحيفة ألمانية تكشف حقيقة قصة انتقال النمساوي آلابا إلى برشلونة 22.07.2019

في الأسابيع الأخيرة تمّ الربط بقوة بين اسم المدافع النمساوي دافيد آلابا وبرشلونة، وزادت صحيفة "ألموندو ديبرتيفو" من حدتها الاثنين، معتبرة أن بايرن قد يتخلى عن اللاعب مقابل المهاجم ليروي ساني أو عثمان ديمبلي.

Der französische Fußballspieler Ousmane Dembele winkt am 28.08.2017 im Camp Nou Stadion in Barcelona (Spanien) bei seiner offiziellen Vorstellung. Ousmane Dembele hat bei seinem neuen Verein FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. (zu dpa «Dembélé unterschreibt Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona» vom 28.08.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

برشلونة يقرر مواجهة تصرفات لاعبه المتمرد ديمبلي بطريقة غريبة! 17.12.2018

يريد النادي الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني وضع حدا لتصرفات لاعبه عثمان ديمبلي المعروف بسلوكه غير المنضبط خارج الملعب وتأخره عن التمارين وانشغاله بالألعاب الإلكترونية، وأتخذ برشلونة قرارا غريبا لوقف هذه التصرفات.
Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Hertha BSC - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - October 27, 2018 Borussia Dortmund's Jadon Sancho celebrates scoring their first goal with team mates that was later disallowed REUTERS/Leon Kuegeler

برشلونة يسعى لضم نجم دورتموند لتعويض ديمبلي 04.12.2018

برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم شاب ينشر سحره الكروي مع فريق بروسيا دورتموند فوق الملاعب الألمانية ويحل مكان مهاجم "البلوغرانا" عثمان ديمبلي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فمن هو؟ وهل يسمح دورتموند برحيله؟
SEVILLE, SPAIN - MARCH 31: Ousmane Dembele of FC Barcelona looks on during the La Liga match between Sevilla CF and FC Barcelona at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on March 31, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

تهور عثمان ديمبلي يلاحقه من دورتموند حتى برشلونة 15.11.2018

إذا لم تصاحب الموهبة الكروية سلوكا انضباطيا على المستوى الشخصي والرياضي، فإن صاحبها يواجه مشاكل بالجملة. وهذا بالضبط ما يحدث في الأيام الماضية مع النجم الفرنسي الموهوب عثمان ديمبلي، سواء في دورتموند أو حتى برشلونة.

Der französische Fußballspieler Ousmane Dembele winkt am 28.08.2017 im Camp Nou Stadion in Barcelona (Spanien) bei seiner offiziellen Vorstellung. Ousmane Dembele hat bei seinem neuen Verein FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. (zu dpa «Dembélé unterschreibt Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona» vom 28.08.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

هل اقترب مشوار ديمبيلي في برشلونة من نهايته؟ 16.04.2018

كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة مع دورتموند للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي. غير أن الأخير لم ينجح وإلى غاية اللحظة في التألقم مع أجواء فريقه الجديد وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو.

Soccer Football - FC Barcelona vs Juventus - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 12, 2017 Barcelona's Ousmane Dembele gestures while he is on the floor REUTERS/Albert Gea

الإصابة تحرم برشلونة من صفقته القياسية حتى نهاية العام 17.09.2017

ذكر فريق برشلونة الإسباني أن نجمه الفرنسي الجديد عثمان ديمبلي قد يغيب عن الملاعب حتى العام المقبل بسبب الإصابة. وتعرض ديمبلي إلى تمزق في عضلات الفخذ الخلفية بعد مرور 25 دقيقة من المباراة الأخيرة لبرشلونة أمام خيتافي.

French soccer player Ousmane Dembele poses in front of FC Barcelona's giant logo at their offices at Camp Nou Stadium in Barcelona, August 27, 2017. REUTERS/Albert Gea

كل الأضواء مسلطة على ديمبلى في مباراته الأولى مع برشلونة 07.09.2017

عندما يلتقي برشلونة مع غريمه المحلي اسبانيول ستتوجه كل الأنظار صوب النجم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي الذي يستعد لتسجيل مشاركته الأولى مع النادي الكاتالوني، بعد انتقاله من دورتموند الألماني في صفقة كبيرة.
Der französische Fußballspieler Ousmane Dembele winkt am 28.08.2017 im Camp Nou Stadion in Barcelona (Spanien) bei seiner offiziellen Vorstellung. Ousmane Dembele hat bei seinem neuen Verein FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. (zu dpa «Dembélé unterschreibt Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona» vom 28.08.2017) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

دراسة: صفقة ديبملي تزيد أربعة أضعاف عن سعره الحقيقي 07.09.2017

دافع المدرب السابق لدورتموند توماس توخل عن عثمان ديمبلي، الذي أجبر النادي على قبول صفقة انتقاله لبرشلونة. ورأي فريق بحث جامعي من الدنمارك وليشتنشتاين أن القيمة السوقية الحقيقية لديبملى هي 37 مليون يورو فقط.

12/4/17*** Football Soccer - Borussia Dortmund v AS Monaco - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 12/4/17 Borussia Dortmund's Ousmane Dembele collects the ball as he celebrates scores their first goal with Pierre-Emerick Aubameyang as Monaco's Danijel Subasic looks dejected Reuters / Ralph Orlowski Livepic

أوباميانغ يُغضب جماهير دورتموند بتغريدة عن ديبملي 26.08.2017

مازالت جماهير دورتموند مصدومة من ديمبلي وإجباره ناديه على قبول رحيله إلى برشلونة. أوباميانغ، وبمجرد علمه بخبر انتقال زميله، كتب تدوينة أغضبت جماهير دورتموند، وطالبه البعض بقطع صداقته معه حقيقة، وفي العالم الافتراضي.

Gelsenkirchen, Veltins Arena, 01.04.17, Fussball - 1.Bundesliga - 26.Spieltag - FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Bild: Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) | Verwendung weltweit

هل يكون عثمان ديمبلي هو نيمار برشلونة الجديد؟ 25.08.2017

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلى، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني. وستمتلئ خزينة دورتموند بأموال وفيرة تمكنه من شراء لاعبين جدد. لكن هل سيعوض ذلك ديمبلى؟ وهل سيعوض ديمبلى غياب نيمار؟
BVB: Dembele Wechsel zum FC Barcelona offenbar perfekt. FOTOMONTAGE. Ousmane DEMBELE, Portraet, PortrÃÂ_t, Portrait, angeschnittenes Einzelbild, Einzelmotiv, Borussia Dortmund, Fussball Bundesliga Saison 2017/18 Mannschaftsvorstellung Teampraesentation, Fussball 1. Bundesliga Fussball, Liga1, saison1718. 09.08.2017 ÃÂ | Verwendung weltweit

فاتسكه يؤكد محادثات انتقال ديمبلي لبرشلونة وينفي الاتفاق 25.08.2017

يبقى ملف انتقال مهاجم دورتموند عثمان ديمبلي عالقا رغم استمرار المفاوضات بين ناديه الحالي وبرشلونة، لأن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن سعر الصفقة والتي ستكون ثاني أكبر صفقة في سوق انتقالات اللاعبين هذا الموسم.
مزيد من المقالات