عثمان ديمبلي هو لاعب لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 1997. يلعب ديمبلي حاليًا مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني كما يلعب في صفوف منتخبي فرنسا للشباب تحت سن الـ 19 و الـ 21.

يشغل اللاعب الموريتاني الأصل عثمان ديمبلي مركز الهجوم. وتطلق الجماهير عليه في مسقط رأسه لقب "السكين"، لأن طريقته في محاورة اللاعب المنافس تشبه طعنات السكين. منذ أن كان في المدرسة الابتدائية كان عثمان مولعا بكرة القدم، وكان لا ينقطع عن اللعب في منافسات الصالات في الإجازة. وكانت الكرة هوايته وعشقه. كان لدى عثمان ديمبلي مشاكل عائلية ويعيش في "غيتو". وكانت الكرة تمنحه القوة. دخل عالم كرة القدم عنما كان في العاشرة من عمره عبر فريق روين. في عام 2010 انضم لأشبال نادي ستاد رين الفرنسي، وتألق معه ليصبح نجما. ومؤخرا انضم إلى فريق دورتموند.