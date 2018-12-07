عثروا في منزله على ألف قطعة سلاح و 10 آلاف طلقة

عثرت الشرطة الألمانية على أسلحة نارية وطلقات من الذخيرة شمالي ألمانيا. وذكر موقع صحيفة "weser-kurier" أن عملية البحث عن الأسلحة استمرت حتى الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

واستبعدت السلطات الألمانية شبهة التطرف رغم عثورها على ألف قطعة سلاح بمسكن أحد المواطنين الألمان. وعثرت الشرطة على هذه الأسلحة بين مسدس وبندقية ومعها 10 آلاف طلقة من الذخيرة الحية في مسكن صانع أسلحة (44 عاماً) ببلدة ريترهوده في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة كيل شمالي ألمانيا اليوم الجمعة (22 فبراير/شباط) إن الرجل حمل معه كل هذه الأسلحة والذخيرة، خلال انتقاله من ولاية شليزفيغ هولشتاين للسكن في ولاية سكسونيا السفلى، حيث كانت جميعها في ورشته هناك.

وأضاف الادعاء العام إن الرجل لم يعد في وضع "يمكنه من إتمام أعماله كما هو ضروري في حالته". وقالت الشرطة إن تفتيش المنزل جاء وفقا لإجراء عقابي من الادعاء العام في كيل بسبب بلاغ عن إخفاء أسلحة.

ر.م/ف.ي ( د ب أ)