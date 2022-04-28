 ″عبور المضيق″ ـ حكاية مهاجرين عبرا المانش إلى بريطانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.05.2022

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ثقافة ومجتمع

"عبور المضيق" ـ حكاية مهاجرين عبرا المانش إلى بريطانيا

عبر جهاد وزبير بحر المانش وصولا إلى المملكة المتحدة. كان عبورهما خطرا وأوشكا على الغرق. لم يخبرهما أحد قبلا بأن العبور سيكون بهذه الصعوبة والخطورة. التقى فريق مهاجر نيوز بهما بالقرب من مسكنهما الحالي ”ثكنات نابير“.

Großbritannien | Migranten überqueren den Ärmelkanal in einem Schlauchboot in Dungeness

مهاجرون يعبرون قناة المانش على متن قوارب مطاطية

لم تسجّل الأيام الأخيرة عبور مهاجرين لبحر المانش وصولا إلى المملكة المتحدة. إذ لا يسمح المناخ العاصف والأمواج العالية بذلك. يغلّف البرد أجواء منطقة فولكستون التابعة لكينت (شمال شرق إنكلترا)، لاسيما خارج ثكنات نابير العسكرية ”سابقا" والتي باتت منذ العام الماضي مركز إيواء لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.

خرج جهاد وزبير من بوابة المركز ”بوابة 14“ للقائنا. كنا بانتظارهما في موقف سيارات بجانب الثكنات، التي يحيط بها سياج معدني ملفوف بأقمشة زرقاء. جلسنا على رصيف الموقف معا، فالمنطقة شبه مقفرة، ولا يسمح للصحفيين بالدخول والحديث مع طالبي اللجوء في الداخل.

الحكاية الأولى، جهاد (27 عاما) عراقي كردي.

عبرت من دنكيرك إلى المملكة المتحدة. لم أعرف وقتها أن مكان انطلاقي هو دنكيرك. وصلت إلى هناك على متن شاحنة كانت انطلقت من ألمانيا. أخبرني المهرب أنني سأذهب إلى  المملكة المتحدةعلى نحو آمن. لكن بعد وصولي إلى ساحل دنكيرك أجبرني على الصعود في القارب. رفصت، فهددني بمسدس واضطررت إلى الصعود. انطلقنا في الساعة السابعة صباحا، كنا نحو 59 شخصا بيننا أربعة أطفال وامرأتين. كان السماء غائمة والجو باردا. أعتقد أنها كانت تمطر. لم يكن معي سوى معطف وهاتف.

الهجرة عبر قناة المانش

الهجرة عبر قناة المانش

لم أكن أعرف السباحة. حاولت ومن معي إخراج الماء من القارب. استخدمت سترتي لذلك واضطرت إلى رميها.

بعد عشر دقائق على انطلاقنا، بدأ الماء يتسلل إلى القارب. خفنا، وطلب معظم المهاجرين من السائق إعادتهم. لم يفعل، كان صديقا للمهرب. حينها، قفز أكثر من 40 شخصا في الماء وعادوا سباحة إلى الشاطئ. أما أنا، فبقيت في القارب بصحبة 10 مهاجرين، خائفا. لم أكن أعرف السباحة. حاولت ومن معي إخراج الماء من القارب. استخدمت سترتي لذلك واضطرت إلى رميها. طلبت من السائق أن يعيدنا لكنه لم يفعل.

لم يتبق ماء في القارب، لكنني مع ذلك أردت العودة. حاولت الاتصال بخفر السواحل الفرنسي والبريطاني، طوال الوقت. لم يهتم الفرنسيون، واظبو على القول إنك في القناة الإنكليزية ولا يمكننا فعل شيء. في حين طلب مني السائق ألا أتصل بأحد، قال”سنصل لوحدنا".

لا يعرف الناس أن هناك سفن كبيرة وزوارق أخرى في القناة، يظنون أن هناك شرطة فرنسية وبريطانية فقط.

علا الموج كثيرا وشعرت ببرد شديد. كان السائق يتبّع حيلا للوصول السريع غير آبه لشيء. يتابع الخريطة على هاتفه، بينما أحاول الاتصال لطلبا المساعدة. رأينا سفنا كبيرة جدا. كنت خائفا.

كانت الساعة 11 عندما رأينا منحدرات دوفر البيضاء، وفي السماء طائرة مروحية تتجه صوبنا. بعدها، قدم قارب خفر السواحل لإنقاذنا.

مختارات

لا يعرف الناس أن هناك سفن كبيرة وزوارق أخرى في القناة، يظنون أن هناك شرطة فرنسية وبريطانية فقط.

ما إن انتهى جهاد من حكايته، حتى بدأ يترجم لنا حكاية عبور صديقه زُبير الذي جلس إلى جانبه مرتديا الثياب نفسها التي عبر بها بحر المانش، على متن قارب مشابه لقارب جهاد.

الحكاية الثانية، زبير (24 عاما) إيراني كردي.

قضيت ليل 7 كانون الثاني/ أكتوبر على ساحل دنكيرك، مختبئا بين الأشجار. كان طلب منا المهرب ذلك.. لم يكن الصبح قد حل، عندما طلب منا المهرب الصعود إلى القارب. كانت الساعة نحو الخامسة صباحا، الجو بارد والأمواج عالية جدا.

قلت في نفسي، ربما يكون هذا يومي الأخير.

وقفت ومجموعة غيري رافضين الصعود. هددنا المهرب قائلا سأقتلكم إذا لم تصعدو. ساعدني شخص في القارب على الصعود. فكرت قبل أن أصعد في أمي، إنها تعيش في إيران في قرية بيران شاهر. لم أرها منذ بداية رحلتي في 19 آب/أغسطس 2021، قلت في نفسي، ربما يكون هذا يومي الأخير.

عملية إنقاذ مهاجرين ونقلهم إلى دوفر

عملية إنقاذ مهاجرين ونقلهم إلى دوفر

ركبت، وكان جالسا في القارب 24 مهاجرا آخر، بينما بقي نحو 25 آخرين لدفعه من الخلف، إذ كان عالقا في الرمال. لم تكن لسائق القارب علاقة مع الهرب، لكن ربما هذه رحلة مجانية بالنسبة إليه. دفع المهاجرون القارب من الخلف،وما إن أصبح في الماء حتى انطلق السائق بنا، تاركا الآخرين.

كنت أحمل حقيبة فيها ثياب وماء وطعام أخذها المهرب. عبرت في ثيابي التي أرتديها الآن. ارتفعت الأمواج وازداد البرد. طلع الصبح ونحن لا نزال في البحر. أمضينا نحو 6 إلى 7 ساعات في القناة.

كان معظم المهاجرين يتحدثون باللغة العربية، لكنني سمعت واحدا يبكي ويتحدث بالكردية.

توقف قاربنا مرتين، حاولنا إصلاحه سريعا في المرة الأولى ونجحنا. لكن في المرة الثانية توقف لعشر دقائق. أظن أن الماء تداخل مع وقود المحرك. حينها، تملكنا الخوف. كان معظم المهاجرين يتحدثون باللغة العربية، لكنني سمعت واحدا يبكي ويتحدث بالكردية.

 عندما يتحدث أحد في القارب لغتك نفسها يصبح صديقك. لم يكن يُسمح لنا بالتحرك على متن القارب، لكنني تحركت وذهبت إليه وجلست إلى جانبه لأواسيه، كان في 22 من العمر، خائفا من الموت. قال لي ”تذّكر جيدا اسم أبي. إن لم أنجو أنا ونجوت أنت أخبر عائلتي". لم يكن يعرف السباحة ولم تكن عند بعضنا سترة نجاة.

نجوت وصديقي، أصلحنا المحرك من جديد واستطعنا إكمال الرحلة حتى رأينا منحدرات دوفر البيضاء وسرعان ما أنقذنا خفر السواحل ونقلونا إلى البر.

مهاجر نيوز 2022

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

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