 عبر مضيق جبل طارق.. هكذا انتعشت الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا! | سياسة واقتصاد | DW | 20.09.2018

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سياسة واقتصاد

عبر مضيق جبل طارق.. هكذا انتعشت الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا!

مع كل فيديو ينشره مغاربة وهم يعبرون "سراً" للضفة الأخرى، تتعدّد الأسئلة حول أسباب عودة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى نشاطها، خاصة وأن الأمر يتجاوز مجرّد مراقبة الحدود، إلى وجود أطراف تستفيد من الوضع.

Spanien Flüchtlinge von Del Canuelo landen am Strand (Reuters/J. Nazca)

مهاجرون مغاربة يصلون إلى سواحل إسبانيا

على الدوام، كان موسم الهجرة إلى الشمال مكتظاً بآلاف القصص من مهاجرين سريين يرغبون في الوصول إلى ما يعتبرنه فردوساً أوروبيا عبر بوابة البحر الأبيض المتوسط، لكن التفاصيل تختلف بشكل دائم. قبل سنوات اعتقد الأوروبيون أن السواحل الإسبانية لم تعد على رأس قائمة تهريب البشر بسبب تعاونٍ مثمر مع الضفة الأخرى، خاصة المغرب، الذي مكّن من تقليل ظاهرة اتجهت  أكثر نحو الطريق الليبية-الإيطالية. لكن الوضع اختلف هذا العام، وما أكدته منظمات دولية متعددة، بيّن أن "قوارب الموت" عادت إلى الحياة مجدداً في الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب.

وفي الوقت الذي يلقي فيه جزء كبير من الإعلام الإسباني باللائمة على السلطات المغربية، ويتحدث عن إهمال مغربي متعمد تبتغي من خلاله الرباط ضغطاً على مدريد حتى تعطي هذه الأخيرة اهتماما أكبر لدور المغرب في مراقبة الحدود الأوروبية، كما تقول جريدة إلموندو، فإن هناك اتهاما مشابهاً في وسائل إعلامية مغربية لإسبانيا بالتساهل، خاصة وأن تقارير إعلامية متعددة أكدت ضلوع مهربين إسبان في نقل المهاجرين.

هكذا عادت الحياة لمضيق جبل طارق!

من أصل 74.501 مهاجر وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون ثان/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر. والمثير أن المهاجرين لا يبالون بالموت الذي يتربص بهم في مغامرتهم، إذ اختفي حوالي 1.586 شخصاً، 350 منهم في السواحل الإسبانية والمغربية، حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

فيديو لمهاجرين مغاربة في قارب

هكذا، وفي الوقت الذي فقدت فيه السواحل الإيطالية بريقها، مستقبلةً أقلّ رقم من الوافدين خلال السنوات الخمس الأخيرة، تنتعش السواحل الإسبانية شهراً بعد شهر. والدليل أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الوافدين منذ شهر يونيو الماضي، بل إن عدد من وصلوا في يوليو، وهو 7.588 مهاجراً، يقارب العدد الإجمالي للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة لـDW عربية، أن الوضع في هذه الطريق البحرية لم يصل بعد لدرجة الإنذار، لكنها تطلب الاهتمام بما يجري لأجل ضمان تنقل قانوني وآمن للمهاجرين.، مشيدة في نفس الوقت بطريقة تدبير المغرب لملف الهجرة.

Spanien Tarifa Ankunft Flüchtlinge Migranten (picture alliance/AP Images/M. Moreno)

مهاجرون بعد وصولهم إلى الأراضي الإسبانية

تؤكد وكالة فرونتيكس الأوروبية بدورها هذه المعطيات، إذ تشير إلى استقبال السواحل الإسبانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 حوالي 29.600 مهاجرٍ، أي ضعف ما استقبلته في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبرز الوكالة أن الجنسيات المغربية ثم الغينية ثم المالية، تحتل المراتب الأولى في قائمة راكبي مغامرة المتوسط نحو إسبانيا.

ليس "الإهمال" في الحدود السبب الوحيد!

"صحيح أن ارتفاع أو انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين له علاقة بالإجراءات الأمنية ومدى تطبيقها، لكن السبب الأكبر في الهجرة هو ظروفهم المعيشية. فكلما زادت حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم، زادت محاولاتهم لأجل الهجرة، وكلما توّفرت مؤشرات على التنمية في بلدانهم، انخفضت محاولاتهم للهجرة"، كما يقول عمر الحرتيتي، رئيس مؤسسة Sevilla Acoge لـDW عربية.

ويضيف الحرتيتي أن من بين أسباب استعادة مضيق جبل طارق نشاطه في الهجرة السرية، هو توجه المهاجرين إلى المغرب كبلد عبور بدل ليبيا التي ساء وضعها الأمني كثيراً، فضلاً عن نشاط مطردٍ لشبكات تهريب المخدرات التي باتت تعمل في مجال نقل المهاجرين لأجل التغطية على أنشطتها الحقيقية، وفق قوله.

"لم يتهم أيّ مسؤول إسباني المغرب بتسهيل الهجرة السرية، إلا صحفاً معينة معروفة بخطوطها التحريرية"، كما يقول عبد الحميد البجوقي، خبير سابق في مجال محاربة العنصرية بإسبانيا لـDW عربية، لكنه يستدرك القول: "إذا كان المغرب يغضّ الطرف عن انطلاق المهاجرين، فإسبانيا تغض الطرف كذلك أثناء وصولهم، فلم تتم أيّ عملية اعتقال لمن وصلوا مؤخرا".

Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

ويعزو البجوقي تنامي الهجرة السرية إلى وجود فتور بين الحكومتين المغربية والإسبانية: "بدأ هذا الفتور في الأشهر الأخيرة من حكومة ماريانو راخوي واستمر مع حكومة بيدرو سانشيز". ويتحدث البجوقي عن أن دور المغرب في حماية الحدود يحتاج منه مجهوداً كبيراً، وبالتالي يرى المغرب أن إسبانيا مطالبة بدورها بتثمين هذا المجهود عبر آليات متعددة منها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، حسب قول المتحدث.

من يعطي الأمل للمهاجرين في إسبانيا؟

أعطى استقبال إسبانيا لسفينة أكواريوس، وعلى متنها 630 مهاجراً، بعد رفض إيطاليا ومالطا رسوّ السفينة بها، إشارة على تسامح الحكومة الإسبانية الجديدة مع قضايا الهجرة، خاصة وأن الحكومة ذاتها دعّمت نظام استفادة المهاجرين غير النظاميين من التغطية الصحية، وأعلنت أنها ستزيل الأسلاك الشائكة في السياجات التي تحيط بمدينتي سبتة ومليلية.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أنها لا ترفض الهجرة الشرعية والمنظمة، خاصة لإدراكها أن بلدها يعاني من الشيخوخة، ما جعلها عرضة لانتقادات المعارضة اليمينية التي ترفض أيّ سياسة انفتاح تجاه الهجرة. وفي هذا السياق يقول عبد الحميد البجوقي: "الحكومة الإسبانية تتعامل باحترام كبير لحقوق الإنسان في مجال الهجرة، لكن لا يمكن أن تنتظر من هذه الحكومة انفتاحاً تاماً، لأنها تواجه إكراهات كبيرة، فضلاً عن أن عمر اشتغالها لا يزال قصيراً".

المرونة الإسبانية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين تظهر في غض الطرف عن وجودهم حتى وهم يقطنون أماكن معروفة، كما عليه الحال بالأكواخ في جنوب البلد. عدد من هؤلاء المهاجرين يعملون في المجال الزراعي، ووفق ما يؤكده عمر الحرتيتي، الذي يؤكد أن الشركات الفلاحية تبقى من أكبر المستفيدين من المهاجرين، لأنها تشغّلهم بأجور زهيدة، خاصة وأنها تعي عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.

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فيديو.. مغاربة "التشابولات" في إسبانيا

التأكيد ذاته يأتي على لسان البجوقي: "أكبر من يتضرّر من البطالة في البلد هم المهاجرون غير النظاميين، فغالباً ما يتم استغلالهم أو حتى استعبادهم من لدن شركات صغرى ومتوسطة أو أفراد في مجالات تصعب مراقبتها كالزراعة والعمل المنزلي". ويوصي البجوقي بالعودة إلى نظام سابق كانت إسبانيا تتعامل به، عندما كانت تشجع هؤلاء المهاجرين على التبليغ عن حالات استغلالهم، حيث تقوم بعد ذلك بتسوية أوضاعهم، بدل استمرار الوضع الحالي الذي يهدّد كل من يُبلغ بالاعتقال ما دام وجوده غير قانوني.

لكن عدداً من هؤلاء المهاجرين، ورغم وعيهم بهذا الاستغلال، لا يجدون بديلاً، خاصة وأن منهم من يعيلون أسراً في بلدان الأصل عبر أجرٍ يظهر زهيداً للغاية في أوروبا، بينما يظهر جيداً لدى مهاجرين يقارنون ما يحصلون عليه من يوروهات بعُملات بلدانهم. كما أن الكثير منهم، وفق ما يؤكده عمر الحرتيتي، لا ينظر إلى إسبانيا بدورها سوى بلد عبور، ستنتنهي فيه المغامرة ذات يوم نحو بلدان أخرى يتصور المهاجر أنها تجسد بالفعل "الفردوس الأوروبي".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ويلفا.. مملكة الفراولة في إسبانيا

    يعدّ جني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، أحد أكبر الأنشطة الزراعية بمنطقة الأندلس، وتحديداً في إقليم ويلفا، ما يساهم في جعل إسبانيا أحدى أكبر ثلاثة مصدرين لهذه الفاكهة عبر العالم. يحتاج كبار المنتجين في الإقليم إلى اليد العاملة الموسمية لعملية الجني، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالعمال المهاجرين، وبالعاملات الموسميات، خصوصاً القادمات من المغرب.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ظروف عمل صعبة بأجور زهيدة

    يبدأ العمل مبكراً في الضيعات. يختلف الأجر بشكل طفيف، لكن العاملات يحصلن عموماً على 37 يورو (صافي) يوميا عن سبع ساعات ونصف، مع إمكانية تلّقي تعويضات مالية عن الساعات الإضافية. يعدّ هذا الأجر من الأضعف في إسبانيا، ولا يجذب، إلا نادراً، أبناء وبنات البلد. تبقى ظروف الجني جد صعبة، وعدة عاملات وعمال يُضطرون إلى التوقف بعد بضعة أيام.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    مشاكل متعددة تُلاحق العاملات المغربيات

    وصلت آلاف المغربيات على مراحل إلى الإقليم. لكن كثيرات منهن عانين مشاكل عديدة، من أبرزها أنهن لم يعملن مدة العقد الكاملة (3-4 أشهر)، ممّا أثّر على أجورهن، فضلاً عن نُدرة المترجمين وكثرة العراقيل أثناء الحصول على الأجور وأحياناً غياب المرافقة الطبية. مصادر تحدثت عن تعرّض عاملاتٍ لمضايقات جنسية، لكن هناك شبه إجماع أنها حالات معزولة.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    الفقر.. الدافع الأكبر للعمل الموسمي

    الفقر أكبر الأسباب التي دفعت بالعاملات الموسميات إلى خوض تجربة العمل في إسبانيا. تحكي هذه السيدة أنها تعمل لأجل إعالة أبنائها، خاصة أن واحداً منهم يعاني إعاقة، مؤكدة أنها على استعداد للعودة العام المقبل ما دامت تجني هنا أكثر بكثير ممّا يمكن أن تجنيه بالمغرب. تنحدر جلّ العاملات من مناطق قروية، واختيارهن كان حكراً في الغالب على من لهن أبناء، حتى لا يبقين سراً في إسبانيا بعد نهاية العقد.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    السكن قرب الضيعات تفاديا لتكاليف أخرى

    يعيش العمال والعاملات في مساكن خشبية قرب الضيعات. في كل بيت هناك 3 أو 4 غرف. بكل غرفة 3 أو 4 أشخاص، بينما توجد أحيانا غرف مخصصة للأزواج.توّفر الشركات أهم احتياجات الحياة بهذه المساكن، لكن على العمال تحمّل نفقات طعامهم، فيما يؤدي آخرون جزءاً من تكاليف السكن. توجد جنسيات متعددة في هذه المساكن، أهمها المغاربة والرومان والقادمون من إفريقيا جنوب الصحراء.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "المسمن" المغربي حاضر بإسبانيا!

    تحرص العاملات الموسميات على العيش وفق الطريقة المغربية. زرنا هذا المسكن في شهر رمضان حيثُ كانت سيدتان تعدّان مائدة الإفطار، وخصوصاً خبز "المسمن". بعض العاملات عبرن عن ارتياحهن للسكن بينما جرى العكس عند أخريات. تزامن موسم الجني مع شهر رمضان زاد من صعوبة العمل، خاصةً مع الحرارة المفرطة، وتأخر غروب الشمس للتاسعة والنصف أو أكثر.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "الخطافة" في إسبانيا كذلك!

    تحتاج العاملات إلى "الخطافة"، وهو لفظ يطلق على ممتهني النقل السري بالمغرب، لأجل بلوغ محلات التسوق. النقل الذي توّفره شركات الفراولة يخصّ فقط المسافة بين الضيعات والبيوت. تسعيرة "الخطافة" تتنوع حسب المسافة وتبدأ من يورو للعاملة الواحدة. بفضل العاملات الموسميات، حقق فرع سوق ممتاز ببلدة موغر أرقام مبيعات مرتفعة جعلته الأكثر نشاطاً بالإقليم ككل!

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    تجارة مزدهرة.. بفضلهن!

    تستغل العاملات الموسميات فرصة العمل بإسبانيا لشراء عدة سلع يأخذنها معهن إلى المغرب. تزامن موعد عودة الكثيرات منهن مع عطلة عيد الفطر، ما جعلهن يشترين هدايا لأقربائهن. وهو ما ساعد العاملات في بلدة موغر هو وجود محلات تجارية كثيرة يعمل بها مغاربة، ما سهل عليهن التواصل. بفضل هؤلاء النساء، حققت فروع تحويل المال في البلدة أرقام معاملات كبيرة، إذ يحرصن على تحويلات دورية لأسرهن بالمغرب.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    أكواخ البلاستيك "الصالحة" للسكن!

    العمال المغاربة يستفيدون بدورهم من ضيعات الفراولة. لكن، بسبب حرص عدد منهم على توفير المال، أو معاناة آخرين في إيجاد الإيجار، أوعدم توّفرهم على وثائق الإقامة، يكون البديل في السكن هو أكواخ بلاستيكية تفتقر لشروط العيش الكريم. توجد في هذه الأكواخ بعض النساء لكن عددهن قليل. يسكن عمال آخرون في مراقد جماعية أفضل حالا بما بين 60 و100 يورو شهريا، بينما استطاع آخرون الظفر بسكن يُوّفره مُلاك المزارع.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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فيديو.. مغاربة "التشابولات" في إسبانيا  

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