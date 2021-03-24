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عبد ربه منصور هادي

يشغل عبد ربه منصور هادي منصف رئيس الجمهورية اليمنية خلفا للرئيس السابق والراحل علي عبدالله صالح. لجأ الرئيس هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على العاصمة صنعاء وتقدمهم جنوب نحو مدينة عدن.

ولد الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/ أيلول من عام 1945 بمحافظة أبين. تدرج في مناصب أمنية وعسكرية قبل أن يدخل معترك الحياة السياسية من باب واسع عندما شغل منصب نائب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في عام 2008. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أصبح رئيسا بالإنابة قبل الانتخابات الرئاسية التي خاضها كمرشح للتوافق الوطني. بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على صنعاء لجأ هادي إلى عدن ومنها إلى الرياض . الجدير ذكره أن الرياض تقود التحالف العربي ضد الحوثيين وحلفائهم.

Patienten im Corona-Isolationszentrum in Taiz Patients at the health isolation center in Taiz

موجة جديدة من كورونا في اليمن ـ وضع صحي صعب واحترازات معدومة 24.03.2021

بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.
Dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020. REUTERS/Fawaz Salman

قتلى وجرحى في انفجار هزّ مطار عدن عقب وصول طائرة الحكومة 30.12.2020

انفجار ضخم يهزّ مطار عدن عقب وصول طائرة كانت تقلّ أعضاء الحكومة الجديدة التي تشكلت وفق مقتضيات اتفاق الرياض الأخير، وتقارير أولية تتحدث عن عدد كبير من القتلى والجرحى.

Fighters loyal to Yemen's separatist Southern Transitional Council (STC) are pictured in the southern Abyan province on June 24, 2020. - The Saudi-led coalition in Yemen said it had deployed observers to monitor the ceasefire between pro-government troops and southern separatists, as military sources said fresh clashes had broken out. Saudi forces arrived yesterday in Shaqra and Sheikh Salem, two flashpoints in southern Yemen's Abyan province, to monitor the truce that was announced only on Monday, military sources said. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يتخلى عن إعلان الإدارة الذاتية 29.07.2020

بعد تقديم السعودية لآلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، أعلن الانفصاليون اليمنيون التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب وتعهدوا بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي رعته السعودية مع الحكومة.
In this Friday Aug. 9, 2019 frame grab from video, Southern Transitional Council separatist fighters line up before storming the presidential palace in the southern port city of Aden, Yemen. The separatists backed by the United Arab Emirates began withdrawing Sunday from positions they seized from the internationally-recognized government in Aden . Both the southern separatists and the government forces are ostensibly allies in the Saudi-led military coalition thatâ€™s been battling the Houthi rebels in northern Yemen since 2015, but the four days of fighting in Aden have exposed a major rift in the alliance. (AP Photo)

التحالف يرفض إعلان الانفصاليين "الإدارة الذاتية" بجنوب اليمن 27.04.2020

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، كما رفضت الإمارات، الداعم للمجلس الانتقالي "تغيير الأوضاع من طرف واحد".

01.09.2019, Jemen, Dhamar: Rettungskräfte bergen die Toten auf den Trümmern eines Gefangenenlagers. Bei einem Luftangriff sind nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 60 Menschen getötet worden, die von ihnen gefangengehalten wurden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die seit 2015 gegen die Huthis im Jemen kämpft, bestätigte den Angriff. Foto: Hani Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

التحالف بقيادة السعودية يعد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن 26.12.2019

تتحدث الأمم المتحدة عن وقوع ثلاثة هجمات على الأقل استهدفت سوقا خلال شهر. الآن وعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإجراء تحقيق في آخر هجوم استهدف سوقا بمحافظة صعدة وأودى بحياة 17 مدنيا على الأقلأ، منهم 12 أثيوبيا.
05.11.2019 *** Representatives of Yemen's government and southern separatists embrace each other after signing a Saudi-brokered deal to end a power struggle in the southern port of Aden, as Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (L), Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (C) and Yemen's President Abd-Rabbu Mansour Hadi (R) celebrate in Riyadh, Saudi Arabia, November 5, 2019. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

اتفاق الرياض ـ بداية النهاية لحرب اليمن أم دخول في نفق آخر؟ 07.11.2019

برعاية سعودية توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الخلاف بينهما. هذا الاتفاق، بما يحمله من مخاطر محتملة على وحدة اليمن، إلا أنه قد يشكل البداية لوقف الحرب وتحقيق السلام في هذا البلد.
18.05.2015 Houthi followers hold their rifles as they demonstrate against Saudi-led air strikes in Yemen's capital Sanaa May 18, 2015. Saudi-led forces resumed military operations in Yemen after a five-day ceasefire ended late on Sunday, and Yemen's foreign minister blamed the Iranian-backed Houthis for failure to renew the truce. REUTERS/Khaled Abdullah

السعودية تجري محادثات مع المتمردين الحوثيين في اليمن 06.11.2019

أعلن مسؤول سعودي عن "قناة مفتوحة" بين المملكة والحوثيين منذ عام 2016 لدعم إحلال السلام في اليمن. وجاء التعليق بعدما ساعدت السعودية على التوصل إلى اتفاق تقاسم للسلطة بين حكومة عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين.
05.11.2019 *** Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (L), Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) and Yemen's President Abd-Rabbu Mansour Hadi (C) are seen during a signing ceremony of a saudi-brokered deal between Yemen's government and southern separatists to end a power struggle in the southern port of Aden in Riyadh, Saudi Arabia, November 5, 2019. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة هادي وانفصاليي الجنوب 05.11.2019

بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي تم الوقيع على اتفق الرياض بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. الأمم المتحدة سارعت إلى الترحيب بالاتفاق وإعلان دعمها له.

Alleged Saudi military vehicles burn after an attack by Houthi forces near the border with Saudi Arabia's southern region of Najran in Yemen, in this still image taken from video on September 29, 2019. Houthi military officials claim that offensive defeated enemy forces leading to capture of Saudi soldiers, officers and vehicles. Al Masirah/Houthi Military Media Center/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. YEMEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN YEMEN. NO RESALES. NO ARCHIVES.

في ظل صمت سعودي.. الحوثيون "يعرضون أدلة" على هجومهم 29.09.2019

بينما تلتزم السعودية الصمت لليوم الثاني على التوالي، عرض الحوثيون لقطات لما وصفوه بأنه أكبر هجوم قرب الحدود مع منطقة نجران السعودية. كما أعلنوا عن مقتل نحو 200 جندي من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
13.04.2019, Jemen, Seiyun: Abed Rabbo Mansur Hadi, Präsident des Jemen, nimmt an der ersten Sitzung des jemenitischen Parlaments seit dem Ausbruch des Krieges vor vier Jahren teil. Die Regierung wolle endlich Frieden, sagte Hadi vor dem Parlament. Foto: -/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الرئيس اليمني يدعو السعودية لوقف التدخل الإماراتي 29.08.2019

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإمارات بتنفيذ غارات عسكرية على أحياء بوسط عدن. هادي طالب السعودية بإيقاف التدخل الإماراتي في بلاده. بيد أن الإمارات أصدرت بيانا قالت فيه إنها استهدفت "تنظيمات إرهابية".

(190801) -- ADEN, Aug. 1, 2019 (Xinhua) -- A soldier secures a car bombing site near a police station in Aden, Yemen, Aug. 1, 2019. A car bombing attack struck a police station on Thursday in Aden s neighborhood of Sheikh Othman, killing four security members and injuring 20 others at the scene. No group immediately claimed responsibility for the car bomb attack, but the security source blamed it on extremist groups. (Photo by Murad Abdo/Xinhua) YEMEN-ADEN-CAR BOMBING-POLICE STATION PUBLICATIONxNOTxINxCHN

في توضيح لـDW: الحكومة اليمنية تنفي أي صلة للأحمر بالقاعدة 26.08.2019

أكدت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في برلين على عدم وجود أي صلات بين علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وتنظيم القاعدة في اليمن، بعد تضارب في تبني مسؤولية كمين أبين الذي راح ضحيته عدد من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.
In this Monday, Aug. 5, 2019 photo, fighters from a militia known as the Security Belt, that is funded and armed by the United Arab Emirates, head to the frontline in an area called Moreys, in Yemen's Dhale province. Yemen’s civil war has been deadlocked for months, with neither side making major gains. At one of the most active front lines, militiamen backed by the Saudi-led coalition are dug in, exchanging shelling every night with Iranian-allied Houthi rebels only a few hundred meters away. (AP Photo/Nariman El-Mofty) |

اليمن: هل استعانت قوات "الأحمر" بالقاعدة ضد "الانتقالي"؟ 25.08.2019

تضارب في الإعلان عن مسؤولية كمين في أبين جنوب شرق اليمن يطرح تساؤلات حول علاقة ما بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتنظيم القاعدة في اليمن، بوساطة علي محسن الأحمر نائب هادي، وهو ما ردت عليه السفارة اليمنية ببرلين.
10.08.2019 *** Yemeni supporters of the southern separatist movement pose for a picture with a tank they confiscated from a nearby military base in the southern Yemeni city of Aden on August 10, 2019. - Southern separatists in Yemen said on August 10 that they had seized the presidential palace in second city Aden after fierce battles with loyalist forces. The deadly clashes reflect deep divisions between secessionists and loyalist forces, both of whom have fought Shiite Huthi rebels. (Photo by Nabil HASAN / AFP) (Photo credit should read NABIL HASAN/AFP/Getty Images)

محاولة لفهم التداعيات..ماذا تعني سيطرة الانفصاليين على عدن؟ 11.08.2019

من شأن سيطرة الانفصاليين في جنوب اليمن على عدن أن تضع السعودية بموقف صعب تكابد فيه للحفاظ على تماسك تحالف عسكري يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. مجموعة من الإجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع اليمني شديد التعقيد.
(190801) -- ADEN, Aug. 1, 2019 (Xinhua) -- A soldier secures a car bombing site near a police station in Aden, Yemen, Aug. 1, 2019. A car bombing attack struck a police station on Thursday in Aden s neighborhood of Sheikh Othman, killing four security members and injuring 20 others at the scene. No group immediately claimed responsibility for the car bomb attack, but the security source blamed it on extremist groups. (Photo by Murad Abdo/Xinhua) YEMEN-ADEN-CAR BOMBING-POLICE STATION PUBLICATIONxNOTxINxCHN

تصعيد عسكري في جنوب اليمن: ماذا يجري في عدن؟ 07.08.2019

تشهد عدن منذ فترة صراعات داخلية بين قوى ينبغي أن تكون متحالفة في الصراع مع الحوثيين، آخر التطورات دعوة المجلس الانتقالي الانفصالي أنصاره والقوات التابعة له بالزحف إلى القصر الرئاسي وطرد حكومة عبد ربه منصور هادي منه.
Main title : Yemen What happens to African migrants. You can be classified within the human trafficking crimesit Photo title : Detainees slept on the dirt behind the walls Taken in : Harad – Yemen - April 2013 Photographer : Saeed Alsoofi(dw.correspendent)

اليمن.. مطالبات بإطلاق سراح مهاجرين تحتجزهم حكومة هادي 07.05.2019

دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أغلبهم من إثيوبيا محتجزين في ظروف غير إنسانية في محافظتين تحت سيطرة الحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية والإمارات.
27.05.2018+++Hodeida, Jemen+++ A worker walks past a tug damaged by an air strike on the maintenance hub at the Hodeida port, Yemen May 27, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

التحالف يتقدم نحو الحديدة والأمم المتحدة تحذر من تعطيل المساعدات 04.06.2018

فيما تحدثت مصادر عن إطلاق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غريفيث إلى اليمن مفاوضات لتسليم ميناء الحديدة إلى المنظمة الدولية، أعلن التحالف بقيادة السعودية عن تقدم جديد للقوات الموالية للحكومة للسيطرة عليه.
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