يشغل عبد ربه منصور هادي منصف رئيس الجمهورية اليمنية خلفا للرئيس السابق والراحل علي عبدالله صالح. لجأ الرئيس هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على العاصمة صنعاء وتقدمهم جنوب نحو مدينة عدن.

ولد الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/ أيلول من عام 1945 بمحافظة أبين. تدرج في مناصب أمنية وعسكرية قبل أن يدخل معترك الحياة السياسية من باب واسع عندما شغل منصب نائب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في عام 2008. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أصبح رئيسا بالإنابة قبل الانتخابات الرئاسية التي خاضها كمرشح للتوافق الوطني. بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على صنعاء لجأ هادي إلى عدن ومنها إلى الرياض . الجدير ذكره أن الرياض تقود التحالف العربي ضد الحوثيين وحلفائهم.