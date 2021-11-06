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عبد المجيد تبون

عبد المجيد تبون هو الرئيس الثامن للجزائر بعد استقلالها. خاض انتخابات الرئاسية الجزائرية في ديسمبر 2019 وفاز بها عن عمر أربعة وسبعين سنة. تولى قبل ذلك مناصب عليا بينها رئاسة مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

درس عبد المجيد تبون الاقتصاد قبل أن يعمل في الإدارات المحلية لعدة ولايات جزائرية. لمع نجمه السياسي أواخر الثمانينات عندما تولى منصب وزير منتدب بالشؤون المحلية ولاحقا منصب وزير للاتصالات. في عام 2017 كلفه بوتفليقة برئاسة مجلس الوزراء، غير أنه لم يستمر طويلا في المنصب بسبب خلافاته مع شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة الذي يقبع حاليا في السجن بسبب الفساد وتهم أخرى.

President of the Republic Abdelmadjid Tebboune, during the Government-Walis meeting, at the Palais des Nations at the Club des Pins, in Algiers, Algeria on September 25, 2021, under the theme Economic recovery, regional balance, social justice (Photo by Billal Bensalem/NurPhoto)

تبون لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: لن نبادر بالتهدئة مع فرنسا 06.11.2021

على خلفية التوترات المستمرة وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام حركة الطيران الفرنسية، صرح الرئيس الجزائري لمجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن دولته لن تكون هي البادئة بالمصالحة مع فرنسا، في المقابل أشاد بالعلاقة مع ألمانيا.
29.08.2007 Royal Air Maroc, Boeing 737-700 startet, Frankfurt, Hessen, Deutschland.|Royal Air Maroc, Boeing 737-700 takes off, Frankfurt, Hesse, Germany.| | Verwendung weltweit

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية 22.09.2021

بعد نحو شهر من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قررت الجزائر أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة. فما تأثير ذلك على الخطوط الملكية المغربية؟
Abderrazak Makri speaks during a press conference in the Algerian capital Algiers on January 26, 2019. - Algeria's main Islamist party, the Movement for the Society of Peace, said today it has decided to take part in April's presidential election.the consultative council decided by an overwhelming majority to take part in the presidential election and to pres tent Dr Abderrazak Makri as the party's candidate, the MSP's head of communications told AFP. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP) (Photo credit should read RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images)

الجزائر تنتظر نتائج الانتخابات وحزب إسلامي يعلن تصدره 13.06.2021

بينما ينتظر الجزائريون نتائج أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك، أعلنت "حركة مجتمع السلم"، وهي أبرز حزب إسلامي شارك في الانتخابات، تصدرها النتائج، محذرة من "محاولات لتغيير النتائج ستكون عواقبها سيئة على البلاد".
A demonstrator carries a national flag during a protest to mark the second anniversary of a mass protest movement demanding political change, in Algiers, Algeria February 22, 2021. REUTERS/Ramzi Boudina

"الحرية للمعتقلين".. آلاف الجزائريين يتظاهرون في "الجمعة 114" للحراك 23.04.2021

بشعارات تدعو إلى الديمقراطية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، تظاهر آلاف الجزائريين في العاصمة في "الجمعة 114" للحراك. وتأتي الاحتجاجات بعد أسبوع حافل بتوقيفات وملاحقات لناشطين وحقوقيين.
A demonstrator carries a national flag during a protest to mark the second anniversary of a mass protest movement demanding political change, in Algiers, Algeria February 22, 2021. REUTERS/Ramzi Boudina

رغم تعهد تبون .. مظاهرات بالجزائر ترفض الانتخابات النيابية 19.03.2021

رغم سوء الأحوال الجوية، خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع، مرددين شعارات تنتقد تنظيم انتخابات مبكرة، ودعوا إلى "تحرير العدالة والإعلام" و"إعادة السلطة للشعب". وجاءت المظاهرات في وقت تحتفل فيه الجزائر بالذكرى 59 لعيد النصر.
19.12.2019 *** FILE PHOTO: Newly elected Algerian President Abdelmadjid Tebboune claps during a swearing-in ceremony in Algiers, Algeria December 19, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina/File Photo

بعد شائعات عن صحته.. تبون يعود للجزائر في "الأيام القادمة" 30.11.2020

بعد غموض حول وضعه الصحي بعد الإصابة بكوفيد-19، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود إلى البلاد في "الأيام القادمة" بعدما نقل إلى مستشفى في ألمانيا قبل شهر. وقد غادر تبون المستشفى ليواصل "فترة النقاهة".
FILE - This photo taken Thursday, Dec. 12, 2019 shows presidential candidate Abdelmadjid Tebboune prepares to casts his ballot outside a polling station, in Algiers. Abdelmadjid Tebboune, a former prime minister and loyalist of Algeria's influential army chief, has been elected the country's new president in a vote boycotted by members of a vibrant nationwide protest movement, electoral authorities announced Friday. (AP Photo/Fateh Guidoum, File)

بعد إصابة مقربين منه بكورونا.. الرئيس الجزائري يدخل المستشفى 27.10.2020

أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المستشفى بعد أيام من دخوله في حجر صحي طوعي إثر إصابة مساعدين له بكورونا. ويأتي دخول تبون المستشفى قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
Algerians carry national flags as they take part in an anti-government protest in the capital Algiers on January 17, 2020. - Several thousand demonstrators took to the streets of Algiers to demand a regime change, for the 48th consecutive Friday. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP).

تراجع عدد المتظاهرين في الجزائر في الأسبوع الثامن والأربعين 17.01.2020

آلاف خرجت الجمعة إلى شوارع الجزائر في الأسبوع الثامن والأربعين لاحتجاجات الحراك الشعبي ضد النخبة السياسية المهينة على المشهد السياسي منذ عقود، لكن الأعداد في تراجع. فهل فقدت الاحتجاجات زخمها؟
28.12.2019 *** This screen grab taken from Algerie 3 official television station on December 28, 2019, shows the newly appointed Algerian Prime Minister Abdelaziz Djerad speaking after a meeting with the president in the capital Algiers. (Photo by - / Algerie 3 / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / AlGERIE 3 - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

الجزائر: تبون يعين أستاذ السياسة عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة 28.12.2019

ذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية السبت أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء خلفا لصبري بوقدوم الذي تولى المنصب عقب انتخاب تبون مباشرة. فماذا قال جراد بعد تعيينه؟
Algerian security forces surround protesters staging an anti-government demonstration in the capital Algiers on December 12, 2019 on the day of the presidential election. - Five candidates are running in Algeria's presidential election to replace ousted Algerian president Abdelaziz Bouteflika, the country's election authority said Saturday, amid widespread protests against the vote. Former premiers Ali Benflis and Abdelmadjid Tebboune are considered front-runners in an election opposed by the mass protest movement that alongside the army forced Bouteflika to resign in April after 20 years in power. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الجزائر- معارضون يدعون تبون للإفراج عن المتعقلين السياسيين 14.12.2019

بعد فوزه بانتخابات شهدت أقل نسبة مشاركة في تاريخ البلد هنأت قيادة الجيش الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون ووصفته بـ"الاختيار الموفق". لكن أقدم حزب معارض بالجزائر شكك في شرعية الرئيس، ودعاه لإطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي.

Algerian security forces surround protesters staging an anti-government demonstration in the capital Algiers on December 12, 2019 on the day of the presidential election. - Five candidates are running in Algeria's presidential election to replace ousted Algerian president Abdelaziz Bouteflika, the country's election authority said Saturday, amid widespread protests against the vote. Former premiers Ali Benflis and Abdelmadjid Tebboune are considered front-runners in an election opposed by the mass protest movement that alongside the army forced Bouteflika to resign in April after 20 years in power. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الجزائر: اعتقالات واسعة في وهران بعد مظاهرات حاشدة ضد انتخاب تبون 14.12.2019

بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة ومدن جزائرية أخرى رفضا لانتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد، قامت السلطات بحملة اعتقالات واسعة في مدينة وهران، وفق ما أعلنته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
08.02.2016 FILE - This Feb.8, 2016 file photo shows Abdelmadjid Tebboune in Algiers. Algeria's presidency says that President Abdelaziz Bouteflika has named Tebboune as new prime minister following the ruling coalition's victory in parliamentary elections in the oil-rich North African country earlier this month. (AP Photo/Sidali Djarboub, File) |

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من الدورة الأولى للانتخابات 13.12.2019

فجرت الانتخابات الرئاسية الجزائرية مفاجأة كبيرة بالإعلان عن فوز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بالجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي ليتولى منصب الرئيس بعد أن حصل على نسبة أكثر من 58% من أصوات الناخبين.