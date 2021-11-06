عبد المجيد تبون هو الرئيس الثامن للجزائر بعد استقلالها. خاض انتخابات الرئاسية الجزائرية في ديسمبر 2019 وفاز بها عن عمر أربعة وسبعين سنة. تولى قبل ذلك مناصب عليا بينها رئاسة مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

درس عبد المجيد تبون الاقتصاد قبل أن يعمل في الإدارات المحلية لعدة ولايات جزائرية. لمع نجمه السياسي أواخر الثمانينات عندما تولى منصب وزير منتدب بالشؤون المحلية ولاحقا منصب وزير للاتصالات. في عام 2017 كلفه بوتفليقة برئاسة مجلس الوزراء، غير أنه لم يستمر طويلا في المنصب بسبب خلافاته مع شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة الذي يقبع حاليا في السجن بسبب الفساد وتهم أخرى.