عبد الله أوجلان يدعو إلى وقف الإضراب عن الطعام في سجون تركيا

أعلن الزعيم الكردي البارز عبد الله أوجلان اليوم الأحد (26 مايو 2019):" أنتظر وضع حدّ لتحرككم"، بحسب نص نشرته محاميته نوروز أويسال التي تمكنت من زيارة موكلها مرتين الشهر الحالي، علماً أنها كانت ممنوعة من ذلك منذ 2011.
ووفق المحامية أكد أوجلان خلال لقائهما أن "الإضرابات عن الطعام حققت الهدف المطلوب منها. لذا يجب وضع حد لها". يأتي هذا الإعلان بعد رفع منع أوجلان من رؤية محامييه المفروض عليه منذ عام 2011.
وبحسب "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد للأكراد، ينفذ نحو 3 آلاف سجين إضراباً عن الطعام، تضامناً خصوصاً مع النائبة ليلى غوفين المضربة عن الطعام منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجاً على العزل المفروض على أوجلان.
وتمكن اثنان من محاميه من زيارة أوجلان للمرة الأولى في 2 أيار/مايو في سجنه في جزيرة امرالي في بحر مرمرة. كما التقوه مرةً ثانية الأربعاء بعد رفع الحظر رسمياً عن زيارته.
ورغم العزل شبه التام الذي يخضع له، يبقى أوجلان شخصيةً أساسيةً في التمرد الكردي في تركيا، وهو نزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني أودى بنحو 40 ألف شخص منذ عام 1984.
وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية، وهو محتجز بسجن في إحدى الجزر منذ أن ألقت قوات خاصة تركية القبض عليه في كينيا عام 1999.
م.أ.م/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)
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الكاتب: عارف جابو