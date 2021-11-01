يتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر منذ يونيو 2014 بعد إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي. قبل ذلك شغل مناصب عسكرية أبرزها منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس مرسي. وتسمح التعديلات الدستورية الأخيرة بتوليه الحكم حتى عام 2030.

ترقى عبد الفتاح السيسي عسكريا بشكل سريع وشغل منصب وزير الدفاع في حكومة سلفه الرئيس الراحل محمد مرسي. قبل ذلك ترقى في مناصب عسكرية هامة من أبرزها رئاسة المخابرات الحربية وقيادة المنطقة الشمالية. والسيسي من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 وخريج الأكاديمية العسكرية المصرية عام 1977. وفي عام 2006 درس في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في الولايات المتحدة.