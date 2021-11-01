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عبد الفتاح السيسي

يتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر منذ يونيو 2014 بعد إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي. قبل ذلك شغل مناصب عسكرية أبرزها منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس مرسي. وتسمح التعديلات الدستورية الأخيرة بتوليه الحكم حتى عام 2030.

ترقى عبد الفتاح السيسي عسكريا بشكل سريع وشغل منصب وزير الدفاع في حكومة سلفه الرئيس الراحل محمد مرسي. قبل ذلك ترقى في مناصب عسكرية هامة من أبرزها رئاسة المخابرات الحربية وقيادة المنطقة الشمالية. والسيسي من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 وخريج الأكاديمية العسكرية المصرية عام 1977. وفي عام 2006 درس في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في الولايات المتحدة.

20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat (C) leaves the courtroom in Cairo as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟ 01.11.2021

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
June 28, 2018 - Cairo, Cairo, Egypt - Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi delivers a speech to marking 30th Revolution of June in Cairo, Egypt on June 30, 2018 |

بعد نحو أربع سنوات ونصف من فرضها.. السيسي يلغي حالة الطوارئ 25.10.2021

قال الرئيس المصري إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ ربيع 2017 بعد تفجيرين في كنيستين. ورغم إلغاء الطورائ ستبقى محاكم أمن الدولة قائمة، بحسب صحيفة مصرية.

Kyriakos Mitsotakis (M), Ministerpräsident von Griechenland, Nicos Anastasiades (l), Präsident von Zypern, und Abdel Fattah al-Sisi, Präsident von Ägypten, schütteln sich vor ihrem gemeinsamen Treffen die Hände. Athen ist Gastgeber des neunten trilateralen Gipfels zwischen den drei Ländern. +++ dpa-Bildfunk +++

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية 19.10.2021

دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 
Hochzeits-Detail - der Hinterkopf einer dunkelhaarigen Braut mit Braut-Schleier im Haar vor Kerzen-Meer | Verwendung weltweit

"زواج بقرار جمهوري"... مصري يتزوج من مغربية 18.10.2021

"زواج بقرار جمهوري"، وصف أطلق على زواج دبلوماسي مصري من سيدة مغربية. إذ يحظر القانون المصري زواج الدبلوماسيين من أجنبيات، باستثناء العربيات. بيد أن موافقة الرئيس السيسي كانت شرطا لإتمام الزواج.
#FreedomofSpeech Bloggers at risk – a campaign for awareness and asylum

إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً إلى محكمة استثنائية 16.10.2021

أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.
At 7:41 PM on 25 January, dozens of Italian squares will be held in torchlight in memory of Giulio Regeni, whose disappearance took place in 2016 in Egypt, near the Cairo capital. Present at the event the President of the Chamber of Deputies Laura Boldrini. (Photo by Michele Amoruso/Pacific Press)

قضية ريجيني.. تعليق محاكمة ضباط مصريين غيابيا في إيطاليا 14.10.2021

تعود القضية لعام 2016 حين عثر في القاهرة على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المصرية. القضاء الإيطالي بدأ بمحاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا، بيد أنه تم تعليق المحاكمة، والسبب؟

Nach dem maschinellen Befüllen der kleinen Saft-Tetrapacks in einem hermetisch abgeschirmten Glasschrank werden die Tüten auf Förderbändern zum Verpacken in Gebinde transportiert, aufgenommen am 07.02.2016. Der Juhayna-Konzern wurde 1983 gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der regional player in den Segmenten Saftgetränke und Milchprodukte. Das Unternehmen exportiert in die umliegenden Länder sowie nach Europa und die USA und versorgt den heimischen Markt mit seinen Produkten. Seit den Anfängen setzte das Unternehmen auf modernste Technologien, die heutigen Produktionsanlagen stehen europäischen Konzernen in nichts nach, z.T. deutsches Management führt die einzelnen Teilbereiche nach modernsten Kriterien, was Juhayna zu einem Musterunternehmen in der ägyptischen Produktionslandschaft macht. Foto: Matthias Tödt

مصر ـ اتهامات لـ"جهينة" بتمويل الإرهاب ومخاوف من اعتقال انتقامي 30.09.2021

صعدت السلطات المصرية ضد مؤسس شركة جهينة واتهمته بتمويل الإرهاب، وذلك في بيان جديد، بينما تؤكد العفو الدولية أن الواقعة تتعلق برفض صفوان ثابت ابتزاز مسؤولين كبار ولذلك عوقب بالقبض عليه واتهامه وفق قانون الإرهاب.
Egyptian prominent activist Alaa Abdel Fattah stands outside the police institute in Cairo's Tora prison after he was denied entrance to attend his trial on June 11, 2014. An Egyptian court sentenced in absentia Fattah to 15 years in jail on charges of participating in an illegal protest, his lawyer told AFP. Twenty-four other activists were also sentenced, in absentia, to 15 years in jail each on the same charges. AFP PHOTO/STRSTR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

مصر- "إساءة معاملة السجناء" تعود للواجهة بسبب علاء عبد الفتاح 16.09.2021

تصاعد الجدل مجددا عما وصف بأنه انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان خاصة داخل السجون المصرية وتحديداً بحق من يصنفهم الأمن المصري بأنهم معارضون سياسيون، وذلك بعد تصريح الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح اعتزامه الانتحار.
Presidency of Sudan/AA/picture alliance, Evan Vucci/AP/picture alliance (Joe Biden)

أولها مصر.. هل بدأت إدارة بايدن بوضع "شروط حقوقية" لدعم أصدقائها؟ 14.09.2021
A handout picture released by the Egyptian Presidency on September 13, 2021, shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (R) meeting with Israeli Prime Minister Naftali Bennett in the Egyptian Red Sea resort town of Sharm El-Sheikh. - Bennett met Sisi on the first visit to Egypt by an Israeli prime minister in over a decade. They were to discuss efforts to revive the peace process between the Israelis and Palestinians, presidential spokesman Bassam Radi said in a statement. (Photo by - / EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ عشر سنوات 13.09.2021

عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إن الاجتماع كان "مهما وجيدا للغاية". بدوره أكد الرئيس المصري على ضرورة "دعم حل الدولتين" وجهود القاهرة لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية.
20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat looks on as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist in Cairo on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

مصر- تأجيل محاكمة الصحفي والحقوقي حسام بهجت 07.09.2021

مثل الصحفي والحقوقي المصري البارز حسام بهجت أمام المحكمة بسبب تغريدة ادعى فيها وقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت بمصر العام الماضي، ما اعتبرته الدولة المصرية "إهانة لهيئة الانتخابات".

L: Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meets Austrian Chancellor Sebastian Kurz (not seen) in Vienna, Austria, on June 29, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency R: ISTANBUL, TURKEY - MARCH 19: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a video conference meeting with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen at the Vahdettin Pavilion in Istanbul, Turkey on March 19, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان الثلج بين أنقرة وأبوظبي! 31.08.2021

بعد سنوات من العلاقة المتوترة بين تركيا والإمارات، تتسارع خطوات التقارب بين البلدين المتنافسين إقليميا، على أعلى المستويات، حيث هاتف الرئيس التركي أردوغان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقب لقاء مسؤول إماراتي رفيع بأردوغان.
Iraqi President Barham Salih, right, and French President Emmanuel Macron attend a press conference, in Baghdad's Presidential Palace, Saturday, Aug. 28, 2021. (AP Photo/Khalid Mohammed)

بحضور ماكرون..قمة بغداد تناقش قضايا أمنية ودبلوماسية 28.08.2021

التقى عدد من قادة الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد في قمة يستضيفها العراق. ومن بين قادة الدول المشاركين في القمة العاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
An Egyptian walks past an old mural Mohammed Mahmoud street near Tahrir Square, related to the 2011 uprising that toppled longtime ruler Hosni Mubarak, Cairo, Egypt, Monday, Jan. 25, 2016. The run-up to the anniversary has seen stepped-up security measures in Cairo, a new wave of arrests and security checks in the city's downtown, an area popular with young, pro-democracy activists. (AP Photo/Amr Nabil)

مصر- رفع سعر رغيف الخبز .. "دواء مر" أم خطوة غير محسوبة؟ 06.08.2021

أعلن الرئيس المصري عن رغبته في رفع سعر رغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة، على أن يتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره إلى برنامج لتغذية طلاب المدارس. فما خلفيات القرار المرتقب؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذه؟
FILE PHOTO: A bakery worker carries fresh bread in Cairo, Egypt, October 25, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dals/File Photo

دعم المواد الغذائية في مصر.. محطات وأزمات لا تُنسى 05.08.2021

منذ عقود تطبق الحكومات المصرية برامج لدعم عدد من السلع الأساسية. وقد اختلفت طبيعة تلك السلع وكميتها بحسب الاحتياجات والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وحظي الخبز بالقسم الأكبر من الدعم في تلك البرامج المطروحة للنقاش مجددا.
Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, left, speaks with Tunisia's President Kais Saied before the opening session at the Summit on the Financing of African Economies Tuesday, May 18, 2021 in Paris. More than twenty heads of state and government from Africa are holding talks in Paris with heads of international organizations on how to revive the economy of the continent, deeply impacted by the consequences of the COVID-19 pandemic. (Photo by Ludovic Marin, Pool via AP)

من تونس.. وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لإجراءات سعيّد 03.08.2021

وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده الكامل للإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعجيل في تسمية رئيس للحكومة.
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