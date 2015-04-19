عبد العزيز بوتفليقة

في أبريل 2019 قدم الرئيس الجزائري بوتفليقة استقالته بعد مظاهرات عارمة اجتاحت الجزائر طوال اسابيع. ويحكم بوتفليقة البلاد منذ عام 1999 ويُعتبر مهندس المصالحة الوطنية التي أنهت الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.

حطّم بوتفليقة الرقم القياسي في رئاسة البلاد منذ 1999. وبوتفليقة من مواليد 1937 في مدينة وجدة المغربية. وقد تلقى تعليمه المدرسي في المغرب قبل أن يلتحق في صفوف جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي قادت النضال ضد الاستعمار الفرنسي. انتخب في عام 1999 رئيسا للجزائر وأعيد انتخابه آخر مرة في عام 2014 لولاية رئاسية رابعة بأكثر من ثلثي الأصوات.