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عبد الإله بنكيران

رئيس حكومة سابق وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب منذ يوليو 2008، شغل منصب رئيس الحكومة المغربية منذ أواخر 2011 وحتى أوائل 2017. من الانتقادات الموجهة له خلال فترة رئاسته للحكومة فشله في محاربة الفساد.

ولد عبد الإله بنكيران في الرباط عام 1954. عمل في سلك التدريس قبل أن يدخل معترك السياسة كنائب في مجلس النواب عام 1997. ويعتبر شخصية مثيرة للجدل، فبينما يتهمه البعض بالتساهل، يبرر مؤيدوه ذلك بأنه نتاج نمطه المؤسسي وغير الكارزماتي في القيادة. ويُعد من المؤمنين بالإصلاح داخل المنظومة الملكية التي يرى بأنها صمام أمان واستقرار للمغرب.

Archivfoto*** RABAT, MOROCCO - DECEMBER 10: Prime Minister of Morocco Saadeddine El Othmani (3rd R) presents a plaque to former Chairman of the Justice and Development Party (PJD), Abdelilah Benkirane (3rd L) after Othmani elected as the new Chairman of the Justice and Development Party following a poll organized at Prince Moulay Abdellah Stadium during the Party's 8. Ordinary Congress in Rabat, Morocco on December 10, 2017. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

انتخابات المغرب.. لماذا مُني "العدالة والتنمية" بخسارة تاريخية؟ 09.09.2021

من المركز الأول في انتخابات 2016 إلى المركز الثامن في انتخابات 2021. كارثة سياسية وقعت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة في المغرب. فما هي أسباب الخسارة التي أغلقت الباب على حكم الإسلاميين في المنطقة؟
RABAT, MOROCCO - AUGUST 29: General secretary of Justice and Development Party Saad-Eddine El Othmani (R) visits shop owners at Al Manal Mall ahead of the general elections to be held in September 8, in Rabat, Morocco on August 29, 2021. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

نتائج أولية: هزيمة قاسية للإسلاميين في الانتخابات المغربية 09.09.2021
CASABLANCA, MOROCCO - OCTOBER 7: A citizen is seen at a polling station to cast her vote during the Parliamentary elections in Casablanca, Morocco on October 7, 2016. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

 المغرب: بدء انتخابات عامة ستحدد مستقبل الإسلاميين في السلطة 08.09.2021

في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات إلى تركز المنافسة للفوز برئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.
RABAT, MOROCCO - AUGUST 29: General secretary of Justice and Development Party Saad-Eddine El Othmani (R) visits shop owners at Al Manal Mall ahead of the general elections to be held in September 8, in Rabat, Morocco on August 29, 2021. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

انتخابات المغرب.. الإسلاميون يواجهون أكبر تحد منذ "الربيع العربي" 05.09.2021
Larache, MOROCCO: Farmers distroy cannabis plantations under Moroccan police supervision in the northern Moroccan Larache region, 16 June 2006 Some 134,000 hectares (330,000 acres) of land in Morocco are given over to growing cannabis, the plant from which hashish is derived. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

المغرب يراهن على الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 11.03.2021

تبقى موافقة البرلمان، وتصبح زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية مشروعة في المغرب لكن بشروط معينة. والمملكة "لديها ظروف مواتية" لذلك. فما أبعاد هذا القرار وما هي المكاسب المنتظرة منه؟

Moroccan Prime Minister Abdelilah Benkirane attends the inauguration of the Slat Alfassiyine synagogue in the northern city of Fez, on February 13, 2013. The two-year restoration of the 17th century synagogue bore eloquent testimony to the spiritual wealth and diversity of the Kingdom of Morocco and its heritage, Moroccan King Mohammed said in a message read by Benkirane. AFP PHOTO/FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

عبد الإله بنكيران ـ ملكي أكثر من الملك.. ولكن! 22.02.2018

خصومه يرون فيه بهلوانياً شعبوياً يُخفي مشروعه السياسي بدهاء، فيما يرى المعجبون فيه سياسياً استثنائياً لم يَجُد المغرب بمثله، يقاتل بشراسة جبروت الثروة والنفوذ من أجل المواطن البسيط. فمن يكون عبد الإله بنكيران؟
01.10.2016 *** Moroccan Prime Minister, and Secretary General of the ruling Islamic Justice and Development Party (PJD), Abdelilah Benkirane speaks during a party meeting in Larache on October 1, 2016, ahead of the upcoming parliamentary election. / AFP / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Senna

مستقبل زعامة بن كيران يثير انقساما بين إسلاميي حزب "العدالة" 30.10.2017

لم يفرض عبد الإله بن كيران نفسه داخل حزبه الإسلامي فقط، بل استطاع تحقيق شعبية كبيرة بالمغرب تؤكدها مؤشرات عديدة.. فهل يتحوّل إلى الزعيم "الأوحد" لحزب العدالة والتنمية في ظرفية صعبة يعيشها الحزب والمغرب بشكل عام؟
Protesters hold the Amazigh (Berber) flag and pictures of Idya Fakhreddine as they shout slogans in Rabat, on april 16, 2017, following the death this two-year-old little girl who died due to poor health conditions and the absence of basic health-care in the Moroccan city of Tinghir. / AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع 01.06.2017

تعيش مدينة الحسيمة المغربية منذ أزيد من ستة أشهر على وقع احتجاجات متواصلة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل محسن فكري، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة. فما هي المراحل التي مر بها "حراك الريف" حتى الآن؟.
Thema: Marokko: 1. Jahrestag der Machtübernahme durch die islamistische Partei Kopierechte: Smail Bellaouali, DW arabisch Korrespondent in Marokko. Schlagwörter : Marokko, Regierung, Islamisten, Partei, PJD, Abdelilah Benkirane *** Benkiran government first birthday abdelilha Benkiran the head of the Moroccan government salé, Saturday, Dec. 29, 2012 copyrigth: smail bellaouali

مسائية DW: استقالة بنكيران من برلمان المغرب.. تمرد على من؟ 13.04.2017

استقال عبد الإله بنكيران من منصبة كنائب بالبرلمان المغربي ليفتح الباب على مصراعيه أمام القراءات في الدوافع الحقيقية لقراره وتداعياتها على تماسك الحزب، الذي أضحى أمام تحديات قد تهدد استقراره. فهل الاستقالة تمرد؟ وعلى من؟

In this photo provided by the Moroccan News Agency (MAP), Morocco's king Mohammed VI, center, flaked at his left by the Crown Prince Moulay Hassan and the new Prime Minister Saadeddine Othmani at right poses with others Ministers at the king Palace in Rabat, Morocco, Wednesday April 5, 2017. Ministers from left, Mohamed Hassad Minister of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, Aziz Akhannouch Minister of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development, and Water and Forests, unknown, Mohamed Aujjar Minister of Justice, Abdelouafi Laftit Minister of the Interior, Mustapha Ramid Minister of State for Human Rights, Crown Prince Moulay Hassan, Morocco's King Mohammed VI, Saadeddine Othmani Head of Government, Nasser Bourita Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Ahmed Toufiq Minister of Habous and Islamic Affairs, Mohamed Boussaid: Minister of Economy and Finance, Mohamed Nabil Benabdallah: Minister of National Planning, Urban Planning, Housing and Urban Policy, Moulay Hafid Elalamy Minister of Industry, Investment, Trade and the Digital Economy. Back Abdellatif Loudiyi minister delegates to the head of the government in charge of the administration of national défense, 4th Bassima El Hakkaoui: Minister of Family, Solidarity, Equality and Social Development, 7th Rachid Talbi Alami: Minister of Youth and Sports, 9th Mohamed Najib Boulif, Secretary of State to the Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water, in charge of transport, Aziz Rabbah Minister of Energy, Mines and Sustainable Development, 12th - Abdelkader Amara Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water 14th Mustapha El Khalfi Minister delegated to the head of the government in charge of relations with the parliament and the civil society, spokesman of the government, El Houcine Louardi Minister of Health, Mohamed Sajid: Minister of Tourism, Air Transport, Crafts and Social Economy, Mohamed Ben Abdelkader: Minister Delegate |

المغرب - سخرية لاذعة في مواقع التواصل من حكومة العثماني 07.04.2017

أثارت تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة والتي يرأسها القيادي الإسلامي سعد الدين العثماني، ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخللتها موجة انتقادات وسخرية لاذعة.
***Archivbild*** ALTERNATIVE CROP Austrian President Heinz Fischer (L) shakes hands with Morocco's Foreign Minister Saad-Eddine El Othmani (R) at the Presidential Office in Vienna, Austria, on July 3, 2013. AFP PHOTO / PATRICK DOMINGO (Photo credit should read Patrick Domingo/AFP/Getty Images)

ملك المغرب يوافق على تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني 05.04.2017

بعد مخاض دام زهاء نصف سنة، خرجت الحكومة المغربية إلى الوجود بعد أن استقبل العاهل المغربي محمد السادس أعضاءها برئاسة سعد الدين العثماني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

benkiran humor abdelilah benkiran, moroccan prime minister July 15, 2012 rabat copyright: smail bellaouali

تشكيل الحكومة في المغرب.. نجاح للعثماني وفشل لابن كيران؟ 28.03.2017

خلال أقل من عشرة أيام فقط بعد تكليفه من قبل العاهل المغربي بتشكيل الحكومة الجديدة، كشف سعد الدين العثماني عن تحالف حكومي يتألف من ستة أحزاب، لينهي بذلك حالة الجمود السياسي المستمرة منذ نحو ستة أشهر في المغرب.

Moroccan Minister for Foreign Affairs and Cooperation, Saad-Eddine El Othmani addresses the assembly on the opening day of the 22nd session of the United Nations Human Rights Council on February 25, 2013 in Geneva. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

العاهل المغربي يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة 17.03.2017

العاهل المغربي، محمد السادس، يعلن عن اختياره سعد الدين العثماني، عضو حزب العدالة والتنمية، رئيسا للوزراء ويطلب منه تشكيل الحكومة، ليخلف بذلك عبد الإله بنكيران، الذي حاول لمدة خمسة أشهر تشكيل الحكومة دون نجاح.
01.10.2016 *** Moroccan Prime Minister, and Secretary General of the ruling Islamic Justice and Development Party (PJD), Abdelilah Benkirane speaks during a party meeting in Larache on October 1, 2016, ahead of the upcoming parliamentary election. / AFP / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Senna

بنكيران يوجه أعضاء حزبه إلى "عدم التعليق" على قرار إعفائه 16.03.2017

بعد قرار إعفائه من التكليف بتشكيل الحكومة، علق بنكيران "كل ما يمكنني قوله هو أنني أقبل بالتأكيد هذا القرار الذي يندرج في إطار الدستور. لا يقال لا لجلالة الملك". وتداولت الصحف المغربية أسماء ثلاث شخصيات مرشحة للتكليف.
02.02.2016 ++++ RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 2: Moroccan Prime Minister Abdelilah Benkirane delivers a speech during a parliament meeting in Rabat, Morocco on February 2, 2016. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/AA/M. Houbais

رئيس الحكومة المغربية المكلف يلمح إلى إعادة الانتخابات 19.02.2017

صرح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية المكلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأنه قد يتم إعادة الانتخابات، وذلك في ظل عدم تمكنه من تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تكليفه بتشكيها.
epa03432051 (FILE) A file picture dated 16 April 2009 shows Mauritanian General President Mohamed Ould Abdel Aziz speaking during an announcement at the presidential office in Nouakchott, Mauritania, 16 April 2009. According to media reports on 13 October 2012, the President of Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, was shot and wounded. He is currently being treated in a military hospital in the Mauritanian capital Nouakchott. EPA/AHMED El HADJ

المغرب يسعى لتطويق آثار أزمة في علاقاته مع موريتانيا 28.12.2016

بعد تصريح مسؤول حزبي بأن موريتانيا جزء من المغرب، أكد رئيس الحكومة المغربية أن هذه التصريحات غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية. هذا فيما قرر الحزب الحاكم في موريتانيا قطع صلاته بحزب الاستقلال المغربي.
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