رئيس حكومة سابق وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب منذ يوليو 2008، شغل منصب رئيس الحكومة المغربية منذ أواخر 2011 وحتى أوائل 2017. من الانتقادات الموجهة له خلال فترة رئاسته للحكومة فشله في محاربة الفساد.

ولد عبد الإله بنكيران في الرباط عام 1954. عمل في سلك التدريس قبل أن يدخل معترك السياسة كنائب في مجلس النواب عام 1997. ويعتبر شخصية مثيرة للجدل، فبينما يتهمه البعض بالتساهل، يبرر مؤيدوه ذلك بأنه نتاج نمطه المؤسسي وغير الكارزماتي في القيادة. ويُعد من المؤمنين بالإصلاح داخل المنظومة الملكية التي يرى بأنها صمام أمان واستقرار للمغرب.