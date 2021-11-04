وضع الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول ة2021 رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية. وتولى حمدوك وهو خبير اقتصادي رئاسة الحكومة السودانية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

عبدالله حمدوك هو اقتصادي سوداني متخصص في مجالات التنمية المتعلقة بإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد. عمل في مؤسسات سودانية عديدة قبل أن ينضم للعمل في منظمة العمل الدولية ومصرف التنمية الأفريقي. درس حمدوك وهو من مواليد 1956 الاقتصاد في جامعتي الخرطوم ومانشستر.