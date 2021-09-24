 عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.11.2021

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أخبار

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وزير خارجية الإمارات يزور الرئيس السوري في دمشق (9/11/2021)

وزير خارجية الإمارات يزور الرئيس السوري في دمشق، في أرفع زيارة لمسؤول إماراتي منذ 10 سنوات (9/11/2021)

في أول زيارة لمسؤول إماراتي إلى دمشق منذ أكثر من عشر سنوات، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان مع وفد مرافق له.

مختارات

بعد إعادة فتح سفارتها، يبدو أن أبو ظبي ماضية في نهجها لفك العزلة العربية على دمشق. ولي عهد الإمارات استغل وباء كورونا ليعلن عن اتصاله ببشار الأسد، مؤكداً له أن "سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

في تطور لافت، أعلنت الإمارات العربية إعادة فتح سفارتها في دمشق، والتي كانت قد أغلقت مع بداية الصراع السوري. يأتي ذلك وسط بوادر أجواء انفتاح عربي على دمشق بعد سنوات من العزلة.

وقال بيان رئاسي سوري اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأسد استقبل الشيخ عبد الله وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

"ما حصل في سوريا أثر على الدول العربية"

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته في أنّ سوريا وبقيادة الرئيس بشار الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب.

وشدّد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته أنّ سوريا وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري، بحسب البيان الرئاسي السوري.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الأسد أكد على "العلاقات الأخوية الوثيقة" بين البلدين. ونوّه بما وصفه "بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات" التي "وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

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بعد عودة العلاقات الدبلوماسية: هل سنشهد تحالفا إماراتيا سوريا في الشمال السوري؟

من القطيعة والمعاداة إلى عودة العلاقات

منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق. وكانت الإمارات، على غرار دول غربية وعربية وخليجية عدة، قطعت في شباط /فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت نزاعاً مسلحاً. فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

وقدمت دول خليجية أبرزها السعودية وقطر دعماً مالياً وعسكرياً لفصائل المعارضة السورية قبل أن يتراجع الدعم تدريجياً خلال السنوات الماضية مع تقدم القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني على الأرض.

وبعد القطيعة العربية، برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدّة على انفتاح عربي تجاه دمشق وإن كان بطيئاً، بدأ مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في نهاية 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ثم تأكيد وزير خارجيتها قبل أشهر أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة".

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان. وأرسلت الإمارات طائرات عدّة محمّلة بمساعدات طبية الى دمشق منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وفي بداية الشهر الماضي، بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي خلال لقاء على هامش معرض "إكسبو دبي" العلاقات الاقتصادية وضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وليس واضحاً ما إذا كانت دول عربية أخرى، وخليجية خصوصاً، ستلحق بركب الإمارات. وتنتقد الدول الخليجية خصوصاً السعودية التحالف بين سوريا وإيران، أبرز داعمي دمشق سياسياً وعسكرياً.

 وفي خطوة لم تكن لتحصل لولا تبدل في الموقف السعودي، شارك وزير السياحة السوري محمّد مارتيني العام الحالي بدعوة من السعودية في اجتماع للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في الرياض.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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