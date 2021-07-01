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عبدالله الثاني

الملك عبد الله الثاني ملك الملكة الأردنية الهاشمية. ابن الملك الرحل الحسين بن طلال وهو الملك الرابع منذ تأسيس المملكة الأردنية على يد جد والده الملك عبد الله الأول ابن الشريف حسين بن علي.

من مواليد كانون الثاني/ يناير عام 1962 . خلف والده الملك حسين على عرش المملكة في السابع من شهر شباط/ فبراير عام 1999. درس في أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأميركية، وفي جامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية واشنطن. متزوج من الملكة رانيا فيصل ياسين وهي أردنية من أصول فلسطينية، ولهما أربعة أبناء.

21.08.2004 FILE PHOTO: Jordan's Crown Prince Hamza bin Hussein delivers a speech to Muslim clerics and scholars at the opening ceremony of a religious conference at the Islamic Al al-Bayet University in Amman, Jordan August 21, 2004. REUTERS/Ali Jarekji/File Photo

محكمة أردنية "ترفض" استدعاء الأمير حمزة للشهادة 01.07.2021

قال محامي الدفاع في ما باتت تعرف بقضية "الفتنة" بالأردن إن محكمة عسكرية رفضت طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقاً من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
A handout picture released by the Jordanian Royal Palace on April 11, 2021 shows Jordanian King Abdullah II (C), Crown Prince Hussein (R) and Prince Hamzah (2nd-L) reading the Fatiha, the opening Surat of the Koran, over the tomb of late King Hussein at the Raghadan Palace in the capital Jordan. - Jordan's King Abdullah appeared in public alongside his half-brother Prince Hamzah, state TV showed, their first joint appearance since a palace crisis involving the prince rocked the kingdom. (Photo by - / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الأمير حمزة يظهر مع الملك عبد الله.. هل طوي الخلاف؟ 11.04.2021

ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخوه غير الشقيق الأمير حمزة معا للمرة الأولى منذ خلاف هز البلاد، في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. فهل أغلق ملف الأزمة داخل العائلة المالكة؟.
21.08.2004 FILE PHOTO: Jordan's Crown Prince Hamza bin Hussein delivers a speech to Muslim clerics and scholars at the opening ceremony of a religious conference at the Islamic Al al-Bayet University in Amman, Jordan August 21, 2004. REUTERS/Ali Jarekji/File Photo

مصادر أردنية: لهذا السبب تفجر الخلاف بين الملك عبد الله والأمير حمزة 09.04.2021

أكدت مصادر مطلعة أن زيارة الأمير الأردني حمزة لأقارب ضحايا كورونا الذين ماتوا بسبب نقص الأكسجين كانت مجرد "القشة التي قصمت ظهر البعير" في تفجر الخلاف بين الأمير وأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني.
Der König des haschemitischen Königreichs von Jordanien, Abdullah II. bin al-Hussein, hält im Plenarsaal des Europäischen Parlaments eine Rede.

يتلقى دعما من بايدن.. الملك عبدالله الثاني يعلن "وأد الفتنة" 07.04.2021

أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا مع الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، الذي وجه رسالة إلى شعبه قائلا إن "الفتنة وُئدت وأن البلاد الآن آمنة ومستقرة"، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

Jordan's Crown Prince Hamzah, left, with his mother Queen Noor, right, during his wedding ceremony in Amman, Jordan, in this May 27, 2004, photo. Jordan's King Abdullah II stripped his half-brother and heir apparent of his title as crown prince Sunday Nov. 28, 2004, in another major succession switch in the Hashemite dynasty that rules Jordan. King Abdullah II had named Hamzah crown prince hours after their father King Hussein died of cancer on Feb. 7, 1999.(AP Photo/Hussein Malla)

الملكة نور تصف المخطط المنسوب للأمير حمزة بـ "بهتان آثم" 04.04.2021

بعد أن أعلن الأمير الأردني حمزة عن وضعه قيد "الإقامة الجبرية" من قبل السلطات الأردنية بسبب "تحركات لاستهداف استقرار البلاد"، قالت والدته، الملكة نور، إنها تدين "الافتراءات" وتصلي "من أجل العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
Jordan's King Abdullah and Crown Prince Hussein talk to newly-appointed Prime Minister Bisher al Khasawneh during a swearing-in ceremony of the new government in Amman, Jordan October 12, 2020. Jordanian Royal Palace/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD P

وسط استياء شعبي بسبب الاقتصاد.. الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين 12.10.2020

في وقت يفرض فيه الأردن إجراءات إغلاق صارمة بسبب كورونا ما يزيد الضغط على الاقتصاد، أدت الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين الدستورية. ويواجه الخصاونة مهمة شاقة لإنعاش النمو الاقتصادي كما سيشرف على انتخابات نيابية.
Zerstörtes Rothenberg-Wasserkraftwerk oder Kraftwerk von Naharayim von 1932 auf Peace Island, Friedensinsel am Jordan, Jordanien, Naher Osten, Orient, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

إسرائيل تعيد للأردن منطقتين سيطرت عليهما 70 عاما 10.11.2019

بعد 70 عاما من سيطرة إسرائيل عليهما، عادت إلى الأردن منطقتا الباقورة والغمر. وأعادت إسرائيل الآن أراضي الباقورة والغمر للأردن بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بهما من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين قبل 25 عاما.
Kombo König Salman ibn Abd al-Aziz, Saudi-Arabien & König Mohammed VI., Marokko links: Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz is pictured at the Diriya Palace in the Saudi capital Riyadh during the Gulf Cooperation Council (GCC) summit on December 9, 2018. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) rechts: Morocco's King Mohamed VI (R) arrives for the inauguration of the capital Rabat's Agdal train station for the new LGV (High-speed rail) line on November 17, 2018. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟ 29.07.2019

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟
epa02542042 A Jordanian man holds a loaf of bread as he takes part in a protest in Amman, Jordan, 21 January 2011. The Arabic words written on the bread reads 'hunger=poverty'. According to local media sources, thousands of Jordanians demonstrated after Friday prayer on 21 January to protest over price increases and called for the resignation of the government. EPA/- |

خبيرة: أزمة الأردن وليدة تراكمات من الفشل الاقتصادي 04.06.2018

ترى الخبيرة البريطانية جاين كيننمونت أن الأزمة الاقتصادية الحالية في الأردن ليست وليدة ضغوط خليجية بشأن سياسة المملكة في المنطقة، لكنها وليدة تراكمات من فشل اقتصادي مستمر منذ عقود دون محاولات حقيقة لحل مشاكلها.
People gesture and chant slogans as they take part in a sit-in near the U.S. Embassy in Amman, Jordan May 14, 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

تكهنات بإقالة الحكومة الأردنية وسط تصعيد للاحتجاجات 04.06.2018

من المتوقع أن يقيل العاهل الأردني رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم بعد تفاقم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لعدد من قرارات الحكومة الاقتصادية، فيما قرر مجلس الأعيان رفع توصية للملك حول مشروع قانون الضريبة نزعا لفتيل الأزمة.
13.12.2017+++ Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, centre, flanked by other leaders poses for photographs during a photo-op prior to the opening session of the Organisation of Islamic Cooperation in Istanbul, Wednesday, Dec. 13, 2017. Leaders and high-ranking officials of Muslim countries met in Istanbul to discuss the U.S. recognition of Jerusalem as Israel's capital. Erdogan_ term president of OIC, the umbrella organisation of 57-members, has been vehemently critical of the U.S. move and said the leaders would relay a strong message. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

أردوغان يحض العالم على الاعتراف بالقدس "عاصمة لفلسطين" 13.12.2017

بدأت في إسطنبول التركية أعمال قمة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم أكثر من 50 دولة مسلمة، لصياغة رد مشترك على قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل . ويشارك في القمة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة على الأقل.

13.05.2015 * Bildunterschrift:German Chancellor Angela Merkel (R) and Jordan's King Abdullah II give a press statement at the Chancellery in Berlin on May 13, 2015. AFP PHOTO / ADAM BERRY (Photo credit should read ADAM BERRY/AFP/Getty Images)

برلين تتعهد بدعم عمان لمواجهة تداعيات الأزمة السورية 13.05.2015

تعهدت المستشارة الألمانية بدعم الأردن لمواجهة تداعيات الحرب في سوريا، جاء ذلك خلال استقبالها للملك عبدالله الثاني في برلين. المستشارة شددت على أنه لا يمكن إيجاد حل سياسي للملف السوري إلا في إطار المجتمع الدولي.
RABAT, MOROCCO - JULY 16: King Mohammed VI of Morocco attends the inauguration of the '25 Anos de Cooperacion Hispano-Marroqui' exhibition at the National Library on July 16, 2013 in Rabat, Morocco. King Juan Carlos of Spain is on a four-day official visit to Morocco. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

"سويس ليكس" تكشف حسابات مصرفية سرية لعاهلي المغرب والأردن 09.02.2015

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد حصولها على معلومات سربها خبير معلوماتي سابق. وتتضمن لائحة لأكثر من مائة ألف من عملاء المصرف تشمل أسماء وازنة من بينها ملكي المغرب والأردن.
Jordan's King Abdullah speaks at the opening ceremony of the World Economic Forum on the Middle East and North Africa 2013 at the King Hussein Convention Centre at the Dead Sea May 25, 2013. REUTERS/Muhammad Hamed(JORDAN - Tags: BUSINESS POLITICS ROYALS)

العاهل الأردني يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي ويدعو إلى حل سياسي في سوريا 25.05.2013

دعا العاهل الأردني خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الأردن إلى وضع حد فوري لأعمال العنف في سوريا. فيما ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن صنع السلام مازال ممكنا.
epa02867054 Jordan's King Abdullah II delivers a speech at the Raghadan Palace in Amman, Jordan, on 14 August 2011. King Abdullah II on Sunday announced that a royal committee had adopted history-making amendments to the constitution that would institutionalize political reforms. The amendments included the setting up of a constitutional court, the supervising of general elections by an independent committee and the trial of cabinet ministers in civil courts, he told a meeting at the royal palace shortly after receiving the panel's recommendations. EPA/JAMAL NASRALLAH

حكومة أردنية مؤقتة والإسلاميون يرونها بدون "رؤية إصلاحية" 11.10.2012

أدت حكومة أردنية مؤقتة برئاسة عبدالله النسور اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني. والحكومة التي ينتمي غالبية أعضائها إلى التكنوقراط المخضرمين مكلفة بالإعداد لأول انتخابات تشهدها البلاد منذ الربيع العربي.
Suicide on the way Bouazizi Photo title: Sit in Amman calling for economic reforms Datum: 06.01.2012 Copy right/photographer : jordanischer Aktivist Dr. Fakher Daas

اشتباكات واعتقالات في الأردن بعد انتقاد المتظاهرين للملك 08.09.2012

تصدت قوات الأمن الأردنية لمظاهرة خرجت صباح السبت في مدينة الطفيلة، ردد خلالها المحتجون هتافات تنتقد العاهل الأردني وتطالب بتنحي حكومة فايز الطراونة. يأتي ذلك عقب خروج مظاهرات أمس الجمعة في معظم المحافظات الأردنية.
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