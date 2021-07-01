عبدالله الثاني

الملك عبد الله الثاني ملك الملكة الأردنية الهاشمية. ابن الملك الرحل الحسين بن طلال وهو الملك الرابع منذ تأسيس المملكة الأردنية على يد جد والده الملك عبد الله الأول ابن الشريف حسين بن علي.

من مواليد كانون الثاني/ يناير عام 1962 . خلف والده الملك حسين على عرش المملكة في السابع من شهر شباط/ فبراير عام 1999. درس في أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأميركية، وفي جامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية واشنطن. متزوج من الملكة رانيا فيصل ياسين وهي أردنية من أصول فلسطينية، ولهما أربعة أبناء.