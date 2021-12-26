 عام على اقتحام الكابيتول.. هل تجاوزت الديمقراطية الأمريكية عثرتها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.01.2022

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سياسة واقتصاد

عام على اقتحام الكابيتول.. هل تجاوزت الديمقراطية الأمريكية عثرتها؟

بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.

اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 من يناير / كانون 2020

اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 من يناير / كانون الثاني العام الماضي2020

على مدار قرنين من الزمن، مَثل تصديق الكونجرس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية مجرد إجراء روتيني، بيد أنه في السادس من يناير / كانون الثاني 2020، مَثل يوم التصديق على فوز جو بايدن لحظة قاسية وصرخة يقظة وحدثا اعتبره مراقبون زلزالا هز جوهر الديمقراطية الأمريكية المتمثل في انتقال السلطة السلس والسلمي من رئيس سيغادر البيت الأبيض إلى رئيس سيحل ضيفا على البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

مختارات

في ذاك الوقت وفيما كان يجتمع المشرعون الأمريكيون داخل الكابيتول أو مبنى الكونغرس للتصديق على فوز بايدن في حينه 

بالانتخابات الرئاسية، ألقى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب خطابا حماسيا أمام حشد من امريكيين وقعوا فريسة لنظرية مؤامرة ساقتها وسائل إعلام يمينية وحركات تروج لهذه النظرية مثل حركة "كيو آى نون" أو  QAnon و حركة "الأولاد الفخورون" أو Proud Boys اليمينية المتطرفة التي تزعم أن بايدن سرق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي محاولة لوقف "سرقة" الانتخابات على حد قول هذه الحركات وأنصارها، اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونغرس وتسبب في أعمال عنف وفوضى داخل مبنى الكابيتول - رمز الديمقراطية الأمريكية – إذ حاولوا إيقاف إجراءات التصديق على فوز بايدن.

صدر الحكم بالسجن 41 شهرا ضد جاكوب أنطوني تشانسلي الملقب ب كيو أي نون شامان بعد مشاركته في اقتحام مبنى الكونغرس

صدر الحكم بالسجن 41 شهرا ضد جاكوب أنطوني تشانسلي الملقب ب" كيو أي نون شامان" بعد مشاركته في اقتحام مبنى الكونغرس

أسفرت أعمال الشغب تلك والمصادمات بين الشرطة وأنصار ترامب إلى مقتل أربعة متظاهرين وضابط شرطة فضلا عن إصابة  140 فردا من الشرطة الأمريكية.

وأثار ذلك إدانة جماعية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

يشار إل أن ترامب كان قد زعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية فاز بها بايدن كانت بمثابة "الكذبة الكبرى".

وتستعيد سوزان سبولدينغ - مديرة مشروع الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – تذكرها لما حدث في ذاك اليوم بين أعضاء الحزبين، وقالت "كان هناك شعور بأن هذا السلوك خرج عن نطاق السلوك المقبول. لقد ذهب ترامب  بعيدا جدا وتجاوز المعتاد".

الظاهرة "الترامبية"وسط الجمهوريين

وفيما يتعلق بالحزب الجمهوري، ففي الوقت الذي تعرض فيه ترامب لإجراءات لعزله من منصبه احبطها الكونغرس بتبرئة ساحته ليشرع في التحريض على العنف، بدأ الانقسام بين الأصوات الرافضة لنظرية "الكذبة الكبرى" واضحا.

وفي ذلك، قالت سبولدينغ "أعتقد أن الجمهوريين رأوا أن ما حدث في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك هو أن (ترامب) استمر في السيطرة على الحزب الجمهوري"، مضيفة أن ترامب قد هدد السياسيين داخل الحزب ضد محاولات النأي بأنفسهم عنه.

فرانسيس هاوجين - الموظفة السابقة في الفيسبوك - تتهم الموقع بنشر محتوى مثير للانقسام

فرانسيس هاوجين - الموظفة السابقة في الفيسبوك - تتهم الموقع بنشر محتوى مثير للانقسام

يشار إلى أن التحقيقات لا تزال تجرى مع ترامب والعديد من أعضاء دائرته الخاصة إزاء مزاعم تورطهم في التمرد الذي حدث في السادس من يناير / كانون الثاني.

بيد أن اللافت وجود قبول لتصرفات ترامب من الكثيرين (داخل الحزب الجمهوري) خاصة في ظل هذا الكم الكبير من المعلومات الخاطئة والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته جامعة جامعة مونموث العام الماضي، فإن نصف الناخبين من الحزب الجمهوري يعتقدون أن أعمال الشغب التي وقعت في ذاك اليوم كانت احتجاجات مشروعة.

كذلك فإن العديد من الأشخاص الذين جاءوا من جميع أنحاء الولايات المتحدة لحضور تجمع ترامب لم تساورهم أي شكوك حيال الأكاذيب ونظرية المؤامرة الخاصة "بسرقة الانتخابات".

وعلى إثر ذلك، واجه البعض منهم عواقب قانونية جراء تصرفاتهم فيما لا يزال البعض الآخر ينتظر المحاكمة.

مسار التحقيقات 

أما فيما يتعلق بالتحقيقات، فقد اتهم  مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف. بي. آي"  727 شخصا استنادا على أدلة جُمعت من كاميرات المراقبة ومقاطع مصورة انتشرت على موقع يوتيوب وهواتف محمولة،  فيما كانت التهم تتدرج من عرقلة إجراءات حكومية رسمية من قبل الكونغرس وحتى استخدام سلاح خطير والتورط في اعتداء وأعمال عنف.

ومن بين هؤلاء، تم تغريم البعض غرامات  طفيفة بلغت 500 دولار (440 يورو) بسبب تدمير ممتلكات، فيما سيحكم على آخرين بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.

مراسم الحداد على الشرطي براين سيكنيك الذي لقي حتفه في أعمال الشغب إبان اقتحام الكونغرس

مراسم الحداد على الشرطي براين سيكنيك الذي لقي حتفه في أعمال الشغب إبان اقتحام الكونغرس

الاستقطاب والتضليل الإعلامي

وفي محاولة لفهم واقع الأمر لدى الشعب الأمريكي، تجدر الإشارة إلى وجود حالة انقسام واستقطاب داخل المجتمع الذي بات يتابع دور منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البلاد، وكيف يدور النقاش حول الحقائق أو حتى تشويهها.

وفي هذا السياق، قالت ريغينا لورانس – التي تشغل منصب عميد مشارك في كلية الصحافة والاتصال بجامعة أوريغون- "يتم تغذية الناس أكثر وأكثر بروايات متطرفة لما حدث عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

وفيما يتعلق بالخطاب الإعلامي الذي وصفته بالمتأكل، أعربت لورانس عن أملها في أن تتعامل المؤسسات السياسية بقوة أكبر مع تداعيات "ليلة اقتحام الكونغرس"، مضيفة أن الإعلام سيسلك هذا المسار.

خطاب الرئيس ترامب أمام أنصاره في 6 من يناير / كانون الثاني العام الماضي

خطاب الرئيس ترامب أمام أنصاره في 6 من يناير / كانون الثاني العام الماضي

وبعيدا عن المنافسة الإعلامية والدوائر السياسية، يبدو أن هناك حاجة إلى تعزيز الحوار داخل المجتمع الأمريكي  لسد الفجوة بغية الوصول إلى إجماع عام بشأن الأحداث التي وقعت في السادس من يناير / كانون الثاني ومن يجب أن يتحمل المسؤولية عن تلك الليلة الدامية والمظلمة في تاريخ ديمقراطية الولايات المتحدة.

وفي ذلك، قالت لورانس "قد يكون من المفيد فعلا الاستماع بقدر الإمكان للأشخاص الذين لديهم أفكارا متطرفة لفهم الأسباب التي دفعتهم للاعتقاد بمثل هذه الأمور".

جون مارشال / م ع

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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