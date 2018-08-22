"عام ألمانيا بالولايات المتحدة".. فعاليات لتأكيد الروابط مع أمريكا

في مبنى السفارة الألمانية في واشنطن وفي يوم ذكرى إعادة توحيد ألمانيا افتتح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "عام ألمانيا" مساء أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول) (بالتوقيت المحلي)، والذي من شأنه تعزيز العلاقات الألمانية-الأمريكية بما يزيد على ألف فعالية.

وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام وحتى نوفمبر عام 2019 ستكون هناك حزمة من الفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها في كافة أرجاء الولايات المتحدة، تصل حتى ألف فعالية، تتضمن تقديم الطعام والشراب الألماني وحتى العروض الفنية والمؤتمرات والنقاشات السياسية، حسب الخارجية الألمانية.

وقال ماس خلال احتفالية حضرها ثلاثة آلاف ضيف في حضور السفير الألماني لدى واشنطن: "إذا كان المحيط الأطلسي أكثر اتساعا في المفهوم السياسي، فيتعين علينا بناء مزيد من الجسور أكثر استقرارا". وأضاف وزير الخارجية الألماني قائلا: "بالنسبة لنا نحن الألمان مازالت أمريكا تعد الشريك الأقرب خارج أوروبا وستبقى كذلك".

فعاليات عام ألمانيا في الولايات المتحدة ستتضمن فعاليات تظهر أسلوب الحياة الألماني

ترامب يحي عام ألمانيا!

وتراجعت العلاقات الألمانية-الأمريكية إلى نقطة منخفضة تماما على المستوى السياسي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل 20 شهرا. وتختلف بوضوح نظرة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب مع الحكومة الألمانية بقيادة ميركل حول عدد من القضايا مثل قضية اللاجئين والسياسة التجارية مع أوروبا. وتسعى وزارة الخارجية الألمانية لمواجهة الخلافات من خلال "عام ألمانيا" هناك تحت شعار «Wunderbar together» (رائع سويا). وطبقا للبرنامج الرسمي فإن فعليات "عام ألمانيا" ينبغي أن "تصور الروابط التاريخية العميقة والقيم المشتركة بين البلدين".

ورغم الخلافات بعث ترامب تحية إلى الرئيس الألماني شتاينماير، وصف فيها الرئيس الأمريكي عام ألمانيا بأنه "طريق رائع يعمق الروابط بين واشنطن وبرلين".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنهى زيارته القصيرة للولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حيث التقى خلالها بنظيره الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)