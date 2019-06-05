عامل قد يرجح كفة برشلونة لضم نجم مان يونايتد!

تجذب موهبة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة، فالنجم الإنجليزي يتمتع بموهبة مميزة فوق أرضية الملعب، ما يُساعده على خلق الفارق في أكثر من مباراة وبالتالي ترجيح كفة فريقه في الفوز.

ويأتي برشلونة على رأس الأندية المهتمة بخدمات نجم "الشياطين الحمر"، إذ يمكن لماركوس راشفورد أن يقود هجوم النادي الكتالوني، لاسيما مع اقترب هداف الفريق لويس سواريز من الرحيل عن النادي بسبب عامل السن.

وتشير جريدة "ميرور" البريطانية أن برشلونة، بدأ فعلاً بالتحرك من أجل ضم ماركوس راشفورد، وذلك رغم معارضة مانشستر يونايتد بيع النجم الشاب، وأضافت أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي يريد الدولي الإنجليزي في كتيبته الكروية.

وتابع نفس المصدر، أن العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة خوسي ماريا بارتوميو والمدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، يمكن أن تساعد النادي الإسباني في الظفر بخدمات راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ماركوس راشفورد (21 عاماً) مع مانشستر يونايتد صيف السنة المقبلة، ما قد يدفع النادي الإنجليزي العريق إلى بيع اللاعب في "الميركاتو" الصيفي، من أجل تجنب سيناريو رحيل اللاعب عن الفريق بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

يشار إلى أن ماركوس راشفورد، تألق بشكل لافت للغاية في بداية مسيرته الكروية مع "الشياطين الحمر"، إلاّ أن المهاجم الشاب عانى من تذبذب في المستوى، وأهدر في أكثر من مرة عدة فرص سانحة للتسجيل.