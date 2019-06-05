 عامل قد يرجح كفة برشلونة لضم نجم مان يونايتد! | عالم الرياضة | DW | 07.06.2019

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عالم الرياضة

عامل قد يرجح كفة برشلونة لضم نجم مان يونايتد!

أورد تقرير صحفي أن برشونة بدأ التحرك من أجل ضم نجم يتألق منذ سنوات برفقة مانشستر يونايتد. النادي الكتالوني سيحاول ضم الموهوب الإنجليزي الشاب لمساعدة الفريق على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم.

Fußball Champions League Manchester United v FC Barcelona (Imago Images/M. Egerton)

صورة من الأرشيف.

تجذب موهبة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة، فالنجم الإنجليزي يتمتع بموهبة مميزة فوق أرضية الملعب، ما يُساعده على خلق الفارق في أكثر من مباراة وبالتالي ترجيح كفة فريقه في الفوز.

ويأتي برشلونة على رأس الأندية المهتمة بخدمات نجم "الشياطين الحمر"، إذ يمكن لماركوس راشفورد أن يقود هجوم النادي الكتالوني، لاسيما مع اقترب هداف الفريق لويس سواريز من الرحيل عن النادي بسبب عامل السن.

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وجه جوزيه مورينيو مدفعيته الثقيلة صوب فريقه السابق مانشستر يونايتد. البرتغالي استغل توديع "الشياطين الحمر" مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد برشلونة من أجل تصفية حساباته مع الفريق الإنجليزي العريق. (20.04.2019)

موسم مأساوي واجهه نادي مانشستر يونايتد، انتهى بإهدار بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. المدرب سولسكاير، وفي مرحلة التقييم يكشف أن عددا من اللاعبين سيغادرون نادي الشياطين الحمر، فمن يكون هؤلاء؟ (06.05.2019)

وتشير جريدة "ميرور" البريطانية أن برشلونة، بدأ فعلاً بالتحرك من أجل ضم ماركوس راشفورد، وذلك رغم معارضة مانشستر يونايتد بيع النجم الشاب، وأضافت أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي يريد  الدولي الإنجليزي في كتيبته الكروية.

وتابع نفس المصدر، أن العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة خوسي ماريا بارتوميو والمدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، يمكن أن تساعد النادي الإسباني في الظفر بخدمات راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ماركوس راشفورد (21 عاماً) مع مانشستر يونايتد صيف السنة المقبلة، ما قد يدفع النادي الإنجليزي العريق إلى بيع اللاعب في "الميركاتو" الصيفي، من أجل تجنب سيناريو رحيل اللاعب عن الفريق بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

يشار إلى أن ماركوس راشفورد، تألق بشكل لافت للغاية في بداية مسيرته الكروية مع "الشياطين الحمر"، إلاّ أن المهاجم الشاب عانى من تذبذب في المستوى، وأهدر في أكثر من مرة عدة فرص سانحة للتسجيل.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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