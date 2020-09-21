 عالم فيروسات ألماني: لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.09.2020

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سياسة واقتصاد

عالم فيروسات ألماني: لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا

الكل يصغي إليه ويتابع تصريحاته باهتمام بالغ في زمن كورونا، إنه عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي طور أول تجربة لتشخيص الإصابة بكورونا على مستوى العالم. وفي مقابلة مع DW يحذر من شتاء صعب قادم.

عالم الفيروسات الألماني البروفيسور كريستيان دروستن من مستشفى شاريتي ببرلين

عالم الفيروسات كريستيان دروستن يحذر من شتاء صعب قادم ويثني على رد فعل ألمانيا المبكر نسبيا في الموجة الأولى لانتشار وباء كورونا

إلى متى سيتوجب علينا التعايش مع وباء كورونا على مستوى العالم؟

من الصعب التوقع بذلك عالميا. لدينا أوضاع مختلفة وصعبة في أوروبا، وفصل الشتاء لن يكون سهلا. وفي العام المقبل ستتوفر اللقاحات. وأعتقد أن الأمر سيستمر حتى نهاية العام القادم حتى يتوفر اللقاح لفئات محددة من المجتمع. والكمامة لن نتخلص منها سريعا، لأنه حتى لو بدأنا بالتلقيح، فإن الجزء الأكبر من السكان سيتوجب عليه استعمال الكمامات. وفي بلدان مثل ألمانيا حيث يوجد عدد قليل من الإصابات لن تكون هناك مناعة على نطاق واسع، وهذا قذ ينطبق على بلدان أوروبا الأخرى أيضا. ومن الصعب إطلاق تقديرات خاصة في مناطق أخرى من العالم. أما في إفريقيا يبدو تطور المرض أقل خطورة، وهذا قد يعود للبنية العمرية الفتية، لكننا الآن ننظر فقط إلى المراكز الحضرية حيث يعيش الكثير من الشباب. ونحن لا نعرف كيف يتطور الفيروس عندما ينتشر في الريف، ولا نعرف كذلك وضع الوباء هناك. وهناك بيانات تفيد بأن الاصابات تتراجع، لكن لا نعرف هل بإمكاننا تعميم هذا الشيء؟ وفي المدن قد يضعف الوباء، لكنه من الممكن أيضا أن يبدأ الآن بالانتشار الفعلي.

سيدتان تقفان أمام محل للالسبة في برلين وهما ترتديان الكمامة

الكمامات حسب الخبير دروستن سترافقنا حتى نهاية العام المقبل في الحياة العامة

مختارات

حذرت دراسة أمريكية حديثة من خطورة اعتماد وشاح الرقبة بديلا عن الكمامة. ويقوم البعض بتغطية منطقة الأنف والفم عن طريق وشاح الرقبة وذلك ضمن الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا. الدراسة أكدت على ضرورة لبس الكمامة للوقاية.

ما هي المناطق التي تنظرون إليها بقلق؟

الهند تثير قلقي الأكبر حاليا، فهي ذات كثافة سكانية عالية والفيروس ينتشر هناك ـ لن أقول بدون تحكم، لكنه تقريبا كذلك. ثم بالطبع مناطق في أمريكا الجنوبية. لقد سبق أن تحدثت عن إفريقيا، فالقارة الإفريقية تمثل حاليا لغزا صغيرا. وفي الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يحل الشتاء وهناك مناطق بينها أوروبا حيث توجد سيطرة محدودة على الفيروس. وبعض البلدان تنتقل بكثير من حالات الإصابة بكورونا إلى فصل الشتاء والثقة في البنية التحيتة الطبية والرعاية الصحية محدودة. وهناك بلدان في أوروبا أعتقد أنه يتوجب عليها أن تتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة.

بعض البلدان ننظر إلى ألمانيا كقدوة، كنموذج يحتذى في التعامل مع الوباء. ما هي الإجراءات الصحيحة التي تتخذها ألمانيا؟

هناك بالتاكيد العديد من الأسباب. وأحد الأسباب يتمثل في التعامل المباشر والحاسم في بداية الموجة الأولى، ونهج المستشارة أنغيلا ميركل حينها. وفي الأثناء تراجع بعض الشيء تضامن الولايات الألمانية. لكن الجانب الحاسم هو أن رد فعل المانيا كان مبكرا. ليس فيما يتعلق بالتاريخ، بل فيما يرتبط بالتوقيت النسبي الذي فُرضت فيه قيود على التواصل ـ وأحيانا الحجر الصحي، وذلك بالمقارنة مع التطور الفعلي للوباء.

وبفضل تجارب المختبرات والتوفر الواسع للاختبارات يمكن التمييز بين ألمانيا ودول أخرى. وسبب آخر يتمثل في أن الوباء بدأ بالانتشار عندنا متأخر نوعا ما. فحالات كورونا الأولى القادمة من الخارج لم تتطور في يناير/ كانون الثاني إلى وباء، بل بدأ الانتشار الواسع من نهاية فبراير/ شباط. وأمكن السيطرة على الحالات القادمة من الخارج فلم تتوسع. وهذا هو ربما السبب وراء فعالية سلوكنا. وبعد الحجر الصحي لنقول ابتداء من منتصف مايو/ أيار لم تبق إلا حالات قليلة في ألمانيا وظل الوضع على ما هو عليه، وهو كذلك حتى الآن ولو أن لدينا ارتفاع طفيف في الإصابات.

الآن لدينا الخريف والشتاء مايزال أمامنا. ما الذي سيحصل حسب اعتقادك؟

أعتقد أن هناك فيما يخص البنية السكانية وبعض المعايير الأخرى فقط اختلافات قليلة بين البلدان الأوروبية. يجب علينا بالتالي النظر إلى الآخرين، إلى فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وما نراه هناك سنراه في المانيا أيضا إذا لم يكن رد فعلنا مبكرا حتى يكون الوضع قابلا للتحمل بالنسبة إلى الاقتصاد والهدف من ذلك محددا. إنها مهمة صعبة إيجاد التوقيت الصحيح الذي يجب علينا فيه تغيير الإجراءات المتخذه حاليا والتي لا يمكن انتقادها.

مختبر لاختبارات الرصابة بفيروس كورونا في مطار فرانكفورت

الاختبارات الواسعة النطاق كانت سببا مهما حسب دروستن في تجاوز ألمانيا بسهولة نسبية الموجة الأولى من الوباء

تقول علينا التعايش طويلا مع الكمامة. متى يمكننا التعانق من جديد؟

ستكون قضية إقليمية تماما. ولن أتعجب إذا ما بات لدينا في أجزاء من العالم العام المقبل سكان محميون. لكن هذا يعني أنهم مروا بوباء لم يظهر قويا بسبب البنية العمرية (مجتمعات فتية)، وقد يكون هذا الحال مثلا سائدا في إفريقيا، وعلى الأقل أتمنى أن يحمي العمر الفتي السكان الأفارقة. وفي أجزاء أخرى من العالم حيث يقوم الأمر على تفادي انتقال الفيروس وانتظار استخدام لقاح يمكن لنا توقع أننا سنستخدم الكمامات حتى نهاية عام 2021. ومن المستحيل التنبؤ، لكن السنة المقبلة ستكون سنة نستخدم فيها الكمامات.

أجرت الحوار: نينا هازه

*البروفيسور  كريستيان دروستن مدير معهد علوم الفيروسات بمستشفى شاريتي في برلين. وفي 2003 كان أحد مكتشفي فيروس كورونا سارس وفي بداية عام 2020 طور أول اختبار على مستوى العالم لتشخيص سارس كوف 2، فيروس كورونا المستجد. ومنذ بداية انتشار وباء كوفيد 19 بات معروفا كخبير لدى جمهور واسع جدا في المانيا.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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