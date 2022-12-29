 عالم الموضة - صراع من أجل البقاء | تقارير جديدة | DW | 29.12.2022

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تقارير جديدة

عالم الموضة - صراع من أجل البقاء

ثلاثة من المنتمين لعالم الموضة يتحدثون من الداخل بصدق عن أنفسهم وعن تجاربهم الإيجابية والسلبية في عالم الموضة. نظرة نقدية غير منمّقة خلف كواليس أسابيع الموضة في باريس ونيويورك وغيرهما.

Vorankündigung der Dokumentation Highheels und falsche Freunde

Vorankündigung der Dokumentation Highheels und falsche Freunde


عالم الموضة المترف والنخبوي، هذا ما يتحدث عنه كل من المُصَمِّمة ميشيل إيلي، والفنان والمؤثّر في عالم وسائل التواصل الاجتماعي كيسي سبونر، و فيلويت تشاتشكي الفائزة في برنامج المسابقات روباول دراغ الذين يوجدون في قلب الوهم وخداع الذات غير المنفصلين عن عالم الموضة. ففي عروض الأزياء، يكونون في دائرة الضوء ويطيرون من أسبوع موضة إلى آخر.
 

Vorankündigung der Dokumentation Highheels und falsche Freunde


يجلسون في المقدّمة أمام المنصة في عروض لدور أزياء عالمية شهيرة مثل فيندي وبرادا وغوتييه. لكن ما قيمة هذا فيما يصارعون بقية العام من أجل البقاء؟ بصراحة صادمة وسخرية من الذات، يطاردون حلمهم بالحصول على دور مهم في قطاع صناعة الموضة.
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 09 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 09 يناير/كانون الثاني 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 09 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023 – 01:00 UTC
الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023 – 11:00 UTC
الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023 – 15:00 UTC
السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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