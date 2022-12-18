 عالم الكرة بحوذة ميسي - "صائد" الأرقام القياسية أفضل لاعب بمونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.12.2022

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رياضة

عالم الكرة بحوذة ميسي - "صائد" الأرقام القياسية أفضل لاعب بمونديال قطر

لم يكتف نجم فريق الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي بإحراز كأس العالم في قطر 2022، بل أضاف إلى رصيده المتخم بالأرقام القياسية والجوائز لقب أفضل لاعب في البطولة. ماذا عن إنجازاته الأخرى؟

ليونيل ميسي يحمل جائزة أفضل لاعب بيد ويقبل كأس العالم ويحتضنها باليد الأخرى

ليونيل ميسي يحمل جائزة أفضل لاعب بيد ويقبل كأس العالم ويحتضنها باليد الأخرى

من رقم قياسي إلى آخر على صعيد الأندية، نقل ليونيل ميسي هوايته إلى الصعيد الدولي، متوجاً مشواره المونديالي الأخير بأفضل طريقة من خلال الفوز باللقب العالمي للمرة الأولى في مسيرته، حاصداً في طريقه على جائزة أفضل لاعب وكان قريباً جداً من جمعها بجائزة الهداف قبل أن يخطفها منه خصمه في النهائي الفرنسي كيليان مبابي.

مختارات

أربعة منتخبات وصلت لنصف نهائي مونديال قطر وكلها مرشحة للوصول المباراة النهائية. فهل يصعد المغرب، مفاجأة البطولة، أم فرنسا؟، وهل تصعد كرواتيا أم الأرجنتين؟. في كل الأحوال لن يكون نهائيا عاديا لأسباب عديدة.

منذ سنوات، تتبنى قطر سياسة خارجية تقوم على تعزيز قوتها الناعمة على الساحة الدولية بهدف إنشاء تحالفات والتأثير على القوى العالمية الفاعلة. ويشمل ذلك إنفاق المليارات على قطاعات الفن والرياضة وحتى بيوت الأزياء العالمية.

بعد خروج كوكبة من اللاعبين الذين كان يمكنهم المنافسة على لقب هداف مونديال قطر، بقيت المنافسة الآن بين أوليفر جيرو وليونيل ميسي ومبابي، الذي استفز عشاق زميله في سان جرمان من خلال تفاعله على منشور لرونالدو.

وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014 لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من يصبح أول أرجنتيني ينال جائزة هداف النهائيات منذ أن سجل ماريو كمبيس 6 أهداف خلال حملة التتويج الأول لبلاده عام 1978، لكن مبابي حرمه من ذلك بثلاثيته في النهاية وحال دون انضمام الأرجنتيني الى الإيطاليين باولو روسي (1982) وسالفاتوري سكيلاتشي (1990) كاللاعبين الوحيدين اللذين جمعا جائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، علما أنه بدأ اختيار أفضل لاعب في النهائيات ابتداء من 1982.

وكانت مباراة الأحد تاريخية أيضاً لابن الـ35 عاماً من ناحية عدد المباريات في النهائيات، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لها في المونديال (26).

وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر الثلاثاء في نصف نهائي المونديال القطري، أصبح ميسي على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، ثم انفرد به الأحد في النهائي على استاد لوسيل. وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في النهائيات القطرية، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

توج ليونيل ميسي مسيرة كروية ساحرة بالظفر بكأس العالم في قطر 2022

توج ليونيل ميسي مسيرة كروية ساحرة بالظفر بكأس العالم في قطر 2022

وبعد تسجيله سبعة أهداف في المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن وربع ونصف النهائي واثنان في النهائي ليفك صيامه بغزارة عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 13 هدفاً في النهائيات، متفوقاً بفارق ثلاثة أهداف على الرقم الأرجنتيني القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

وفي المركز الرابع على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ النهائيات (13) مشاركة مع الفرنسي جوست فونتين وأمام بيليه (12 هدفاً)، يتخلف ميسي بفارق 3 أهداف عن الرقم القياسي المطلق والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات كقائد (19)، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه دييغو مارادونا بـ16.

وأضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

وكان بيليه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، قبل أن يعادله ميسي الثلاثاء في الفوز على كرواتيا.

منفرداً بانجاز أن يكون اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.

الإيطالي باولو روسي كان أو الفائزين بالكرة الذهبية

الإيطالي باولو روسي كان أو الفائزين بالكرة الذهبية

الفائزون بالكرة الذهبية منذ توزيع الجائزة:

      1982: الإيطالي باولو روسي

      1986: الأرجنتيني دييغو مارادونا

      1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي

      1994: البرازيلي روماريو

      1998: البرازيلي رونالدو

      2002: الحارس الألماني أوليفر كان

      2006: الفرنسي زين الدين زيدان

      2010: الأوروغوياني دييغو فورلان

      2014: الأرجنتيني ليونيل ميسي

      2018: الكرواتي لوكا مودريتش

      2022: الأرجنتيني ليونيل ميسي

الألماني ميرسولاف كلوزه سجل 16 هدفاً في كأس العالم

الألماني ميرسولاف كلوزه سجل 16 هدفاً في كأس العالم

أفضل الهدافين في تاريخ النهائيات:

      16 هدفا - الألماني ميرسولاف كلوزه

      15- البرازيلي رونالدو

      14- الألماني غيرد مولر

      13- الفرنسي جوست فونتين والأرجنتيني ليونيل ميسي

      12- البرازيلي بيليه

اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات:

      26- الأرجنتيني ليونيل ميسي

      25- الألماني لوتار ماتيوس

      24- الألماني ميروسلاف كلوزه

      23- الإيطالي باولو مالديني

      22- البرتغالي كريستيانو رونالدو

خ.س/ص.ش (أ ف ب)

  • Fußball - WM 1990 - Deutschland - Argentinien 1:0

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات

    لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

  • Brasilien WM 2014 Deutschland

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحارس الأكثر مشاركة

    بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

  • Fußball WM 1974 | Deutsche Mannschaft mit Pokal

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    أكثر المدربين خوضا للمباريات

    25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Spanien vs. Marokko | Schiedsrichter Ravshan Irmatov

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال

    حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

  • Fußball WM Deutschland - Saudi-Arabien

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه

    سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

  • Sport Fussball l Edson Arantes do Nascimento - Pele l WM-FInale in Mexiko-City

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه

    لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش


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