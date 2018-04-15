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عالم السرعة

تقدم مجلة "عالم السرعة" كل ما هو جديد في عالم السيارات والدراجات والمحركات، تعرفوا على آخر التقنيات وأحدث الموديلات عبر تقارير معدة بشكل مبسّط ، وطبعا دون الابتعاد عن الحرفية والحداثة في تصوير التقارير.

تقدم لكم مجلة عالم السرعة كل ما هو جديد في عالم السيارات ، وتطلعكم على مواعيد طرح الموديلات الجديدة في الأسواق، كما تحلل جدوى اقتناء موديل جديد، وما هي التطورات التقنية التي تتمتع بها الموديلات الجديدة، كل ذلك عبر مجموعة فقرات منها. تتفحص المجلة عن كثب عددا من الموديلات المتنافسة في الأسواق سواء من فئة السيارات الصغيرة أو الرياضية أو الدفع الرباعي أو سيارات الليموزين، وتقارن بينها في مجالات ، قوة المحرك، استهلاك المحروقات، التصميم بالإضافة إلى ما توفره للركاب من عناصر السلامة والراحة.

كورفيت غراند سبورت فخر الصناعة الأمريكية 15.04.2018

كورفيت غراند سبورت سيارة أمريكية بمظهر لافت للنظر فعلاً. إنه طراز يمزج ما بين شيفروليه C7، وموديل Z06 الذي تم صنعه بهيكل عريض وأقوى المحركات.

بورشه 911 GTS تفاجئ محبيها بإضافات جديدة 25.03.2018

عند ظهور كل موديل جديد من بورشه يتساءل المرء: ما الجديد الذي ستضيفه الشركة لهذا الموديل؟ وفي كل مرة تفاجئ بورشه محبيها بإضافات لم تتماشى مع العصر.

هل صحيح أن جاكوار إف 400 سبورت من أجمل السيارات الرياضية؟ 29.10.2017

ديناميكية، سريعة، جذابة... تلك هي مواصفات جاكوار إف 400 سبورت المكشوفة. لكن رغم ذلك، هناك عيب لهذه السيارة. فما هو هذا العيب؟

BMW تطرح الجيل السادس من M5 الرياضية 21.09.2017

يرمز موديل M5 لدى BMW إلى السرعة والأناقة. وعلى الرغم من قوة المحرك الكبيرة، إلا أن السيارة تتميز باقتصاديتها في استهلاك الوقود.

بورش - من سيارة رياضية إلى عائلية؟ 17.09.2017

الدفع الرباعي هو المعيار الأساسي في جميع فئات سبورت توريسموس. وهذه السيارة السريعة تجمع بين الخاصيتين الرياضية والعائلية. وهذا إنجاز كبير لبورش.

مرسيدس رودستر- "ملك الطرقات" 13.09.2017

لا تزال مرسيدس تبهر عشاقها بما تقدمه من جديد في عالم السيارات. موديل AMG رودستر الجديد هو عبارة عن سيارة سباق في الهواء الطلق.

مكلارين...سيارة صغيرة تمنحك ما تعدك به! 09.05.2017

مكلارين S650 سبايدر سيارة رياضية مجنحة، فاخرة، فائقة الأداء. يبلغ سعرها 255 ألف يورو. أما سرعتها القصوى فتصل إلى 330 كم/ساعة.

People gather around the Audi e-tron Sportback concept car at the Shanghai Auto Show during its media day, in Shanghai, China April 19, 2017. REUTERS/Aly Song

شنغهاي 2017 ـ آخر صيحات عالم السرعة 19.04.2017

يعيش قطاع السيارات المعولم مرحلة ضبابية في ظل التلويح بإمكان إعادة النظر في اتفاقات التبادل الحر. لكن هذا لم يمنع المصنعين من تقديم أحدث ابتكارات السيارات الكهربائية والمجهزة بشبكة الإنترنت لإظهار ما توصلت إليه من تقدّم.
ARCHIV 2008 **** Verhüllte BMW-Fahrzeuge am Messestand des deutschen Autounternehmens BMW (Bayerische Motorenwerke). Aufgenommen am 04.03.2008 anlässlich des Autosalons in Genf auf dem Palexpo Gelände. Foto: Uli Deck +++(c) dpa - Report+++ © picture-alliance/dpa/U. Deck

آخر صيحات عالم السرعة في معرض جنيف للسيارات 01.03.2016

يكشف عمالقة صناعة السيارات الأوروبية عن حوالي 100 موديل جديد من آخر صيحات عالم السيارات والسرعة، في معرض جنيف للسيارات هذا العام. تعرف على بعضها في ألبوم الصور التالي:
GettyImages 84670521 (FILES) This file picture taken on November 20, 2004 in Rome shows an old Fiat 500 driven on the Gianicolo hill, traditional Rome's panoramic street. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi said on February 6, 2009 that the government had adopted new measures worth 2.0 billion euros (2.6 billion dollars) to help the economy, in particular the car industry and to encourage Italians to buy new and less polluting cars. AFP PHOTO/FILES/ ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

سيارات تاريخية تسحر عشاق المحركات 17.10.2015

تدق قلوب عشاق المحركات برؤية جمال سيارات الرفاهية التاريخية التي أقلّت رؤساء الدول ونجوم السينما، ثم تنشرح صدورهم برؤية أرقى السيارات الرياضية القوية الحديثة التي يصل سعرها إلى مليوني يورو وسرعتها 410 كيلومترات بالساعة.
Junger Mann im Anzug fähr in seinem offenen Sportwagen. © runzelkorn - Fotolia.com #21760437

ألمانيا: أفكار مبتكرة لجذب عشاق السيارات الفاخرة! 12.06.2014

يبدو أن شركات صناعة السيارات الفاخرة أدركت أن مجرد امتلاك سيارة قوية وغالية الثمن لا يحقق الإثارة الكاملة لزبنائها. شركات السيارات تروج من خلال إعلانات خاصة لرحلات سفاري تجمع بين المغامرة وتطوير مهارات القيادة.
Frau fährt mit Auto, Bilderbox

دراسة: سائقات سيارات سمارت الأكثر أنوثة 01.09.2008

أظهرت دراسة على تحديد شخصية سائق السيارة أن سائقي سيارات مرسيدس هم الأكثر جدية، بينما يتمتع سائقو بورش بالأناقة والجاذبية، وسائقو فولكسفاغن بالمرح. وأما سائقات سمارت وميني وفيات فهن الأكثر أنوثة.