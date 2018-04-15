تقدم مجلة "عالم السرعة" كل ما هو جديد في عالم السيارات والدراجات والمحركات، تعرفوا على آخر التقنيات وأحدث الموديلات عبر تقارير معدة بشكل مبسّط ، وطبعا دون الابتعاد عن الحرفية والحداثة في تصوير التقارير.

تقدم لكم مجلة عالم السرعة كل ما هو جديد في عالم السيارات ، وتطلعكم على مواعيد طرح الموديلات الجديدة في الأسواق، كما تحلل جدوى اقتناء موديل جديد، وما هي التطورات التقنية التي تتمتع بها الموديلات الجديدة، كل ذلك عبر مجموعة فقرات منها. تتفحص المجلة عن كثب عددا من الموديلات المتنافسة في الأسواق سواء من فئة السيارات الصغيرة أو الرياضية أو الدفع الرباعي أو سيارات الليموزين، وتقارن بينها في مجالات ، قوة المحرك، استهلاك المحروقات، التصميم بالإضافة إلى ما توفره للركاب من عناصر السلامة والراحة.