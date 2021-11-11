عالم الرياضة

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تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
بعد التعادل ضد باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال، اتهم مدرب لايبزيغ جيسي مارش حكم المباراة بمحاباة الفرق الكبرى واللاعبين النجوم، مشيراً إلى أن صافرة الحكم كانت "لصالح نيمار ومبابي".
يبدو أن الخطط المستقبلية لنجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ستدخله في متاعب مع أقرب الناس إليه. هالاند يرغب في حمل قميص فريق معين بداية من الموسم المقبل، فيما لدى والده ووكيل أعماله، وجهة نظر مغايرة.
أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان، بعد أخبار كثيرة تحدثت عن عودة اللاعب إلى فريقه السابق لأجل تدريبه.
في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.
"قرار شخصي" يقول توماس مولر حول عدم تلقي يوشوا كيميش زميله في بايرن والمنتخب الألماني، فيما هاجم أولي هونيس الإعلام، أما المتحدث باسم الحكومة فيحبذ أخذ كيميش اللقاح لأنه "كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به"
لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.
استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.
واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول تألقه وأحرز هدفاً ساحراً من زاويته المفضلة كما صنع هدفاً أخر في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الانجليزي. هدف صلاح وضعه على قدم المساواة مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.
اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن تستضيف إسرائيل بطولة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع دول أخرى من المنطقة مثل الإمارات. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يبدي غضبه من مشاركة إنفانتينو في افتتاح "متحف التسامح" خلال الزيارة.
بعد أن أصبحت أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم عبر التصفيات، هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العالمي؟ وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه؟
تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المنتخب الألماني مانويل نويل في المباراة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم بعد غيابه عن التدريب بسبب الإصابة، ما قد يفتح الطريق أمام تير شتيغن للمشاركة في المباراة.
عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1.
كشف لاعب التنس البريطاني آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) عن سرقة خاتم زواجه مع حذاء التنس الخاص به، موجهاً نداء لإعادة المسروقات.
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