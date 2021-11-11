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عالم الرياضة

المزيد من مواضيع عالم الرياضة

KARL-HEINZ RUMMENIGGE DAS AKTUELLE SPORTSTUDIO ZDF MAINZ *** KARL HEINZ RUMMENIGGE THE CURRENT SPORTS STUDIO ZDF MAINZ PUBLICATIONxNOTxINxUSA

رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
ARCHIV - 16.02.2020, Katar, Lusail: Ein Mann mit Schutzhelm und Schutzweste geht über die Baustelle des Lusail Iconic Stadiums. In 1000 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Nicht zuletzt wegen der Lage der ausländischen Arbeiter in dem Emirat am Golf ist das Turnier umstritten. (zu dpa:«Verbessert die WM 2022 die Lage ausländischer Arbeiter in Katar?» vom 25.02.2020) Foto: Nikku/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال 07.11.2021

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
Salzburg's US head coach Jesse Marsch attends a team press conference at Anfield stadium in Liverpool, north west England on October 1, 2019, on the eve of their UEFA Champions League Group E football match against Liverpool. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP/Getty Images)

مدرب لايبزيغ ينتقد حكم مبارة سان جيرمان- "كأنه يريد توقيع نيمار" 04.11.2021

بعد التعادل ضد باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال، اتهم مدرب لايبزيغ جيسي مارش حكم المباراة بمحاباة الفرق الكبرى واللاعبين النجوم، مشيراً إلى أن صافرة الحكم كانت "لصالح نيمار ومبابي".

Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

خطط هالاند المستقبلية قد تسبب له المتاعب مع وكيل أعماله ووالده! 02.11.2021

يبدو أن الخطط المستقبلية لنجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ستدخله في متاعب مع أقرب الناس إليه. هالاند يرغب في حمل قميص فريق معين بداية من الموسم المقبل، فيما لدى والده ووكيل أعماله، وجهة نظر مغايرة.
15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

بعد أخبار انتقاله لبرشلونة.. السد القطري يتشبث بتشافي 30.10.2021

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان، بعد أخبار كثيرة تحدثت عن عودة اللاعب إلى فريقه السابق لأجل تدريبه.
Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen) muss nicht ins Gefaengnis! Archivfoto: Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen), Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball Champions League/ Benfica Lissabon - FC Bayern Muenchen,Abschlusstraining am 19.10.2021 Â

لاعب بايرن "هيرنانديز" ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة 27.10.2021

في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.
MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

زملاء كيميش يحترمون قراره بعدم أخذ اللقاح .. ولكن! 26.10.2021

"قرار شخصي" يقول توماس مولر حول عدم تلقي يوشوا كيميش زميله في بايرن والمنتخب الألماني، فيما هاجم أولي هونيس الإعلام، أما المتحدث باسم الحكومة فيحبذ أخذ كيميش اللقاح لأنه "كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به"
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هكذا شيّدت لعبة كرة القدم جسوراً بين ألمانيا وإسرائيل 21.10.2021

لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich - BayArena, Leverkusen, Germany - October 17, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا 17.10.2021

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.
16.10.2021, Watford***** Watford v Liverpool - Premier League - Vicarage Road. Liverpool's Mohamed Salah (left) and Watford's Danny Rose battle for the ball during the Premier League match at Vicarage Road, Watford. Picture date: Saturday October 16, 2021. See PA story SOCCER Watford. Photo credit should read: Tess Derry/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. URN:63087204

بهدف ساحر.. صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويضع ليفربول في صدارة الدوري 16.10.2021

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول تألقه وأحرز هدفاً ساحراً من زاويته المفضلة كما صنع هدفاً أخر في مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الانجليزي. هدف صلاح وضعه على قدم المساواة مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.
epa05542381 FIFA President Gianni Infantino speaks during an interview on the occasion of the 'World Summit on Ethics and Leadership in Sports' at the the headquarters of the FIFA, in Zurich, Switzerland, 16 September 2016. EPA/WALTER BIERI +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Bieri

رئيس فيفا يقترح استضافة إسرائيل لكأس العالم مع دول أخرى من المنطقة 13.10.2021

اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن تستضيف إسرائيل بطولة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع دول أخرى من المنطقة مثل الإمارات. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يبدي غضبه من مشاركة إنفانتينو في افتتاح "متحف التسامح" خلال الزيارة.
8.10.2021, Hamburg, Deutschland, Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group J - Germany v Romania - Volksparkstadion, Hamburg, Germany - October 8, 2021 Germany's Joshua Kimmich celebrates with Leon Goretzka after Thomas Muller scores their second goal REUTERS/Fabian Bimmer TPX IMAGES OF THE DAY

مونديال قطر.. هل ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة للقب؟ 12.10.2021

بعد أن أصبحت أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم عبر التصفيات، هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العالمي؟ وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه؟
Soccer Football - UEFA Nations League - Group D - Spain v Germany - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - November 17, 2020 Germany's Manuel Neuer looks dejected after Spain's Mikel Oyarzabal scores their sixth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

نوير يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني بسبب الإصابة 09.10.2021

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المنتخب الألماني مانويل نويل في المباراة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم بعد غيابه عن التدريب بسبب الإصابة، ما قد يفتح الطريق أمام تير شتيغن للمشاركة في المباراة.
08.10.2021, Hamburg: Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Rumänien, Gruppenphase, Gruppe J, 7. Spieltag im Volksparkstadion. Deutschlands Thomas Müller (M) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Serge Gnabry (l) und Thilo Kehrer (2.vl). Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تصفيات مونديال قطر: ألمانيا تقلب تأخرها أمام رومانيا إلى فوز 08.10.2021

عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1.
Andy Murray File photo. File photo dated 06-07-2019 of Andy Murray removes his wedding ring. Issue date: Thursday October 7, 2021. Andy Murray has revealed his wedding ring has been stolen after a mishap with his tennis shoes. The three-time major winner is preparing for action at the Indian Wells tournament, and has now ended up issuing an appeal for the return of his wedding ring. See PA story TENNIS Murray. Photo credit should read Victoria Jones/PA Wire. URN:62919089

سرقة حذاء التنس وخاتم زفاف أندي موراي 07.10.2021

كشف لاعب التنس البريطاني آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) عن سرقة خاتم زواجه مع حذاء التنس الخاص به، موجهاً نداء لإعادة المسروقات.
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