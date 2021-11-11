عالم الرياضة

لاعب بايرن "هيرنانديز" ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة

في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.