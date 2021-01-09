 عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة

حث رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية لوتر فيلر الألمان على قبول عروض التطعيم، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يختفي، ولذلك تبقى المناعة هي الحل الوحيد لمواجهته.

لوتر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض

لوتر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض

قال لوتر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، إن الوضع الراهن لجائحة كورونا يشهد سباقا بين التطعيمات وظهور طفرات جديدة للفيروس. وفي تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا "ًWDR"، قال فيلر اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط2021): "كلما أسرعنا بالتطعيمات، كلما تمكننا من احتواء الجائحة بشكل أسرع بطبيعة الحال".

مختارات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع خطة تطعيم عالمية لمكافحة تفشي كورونا، منتقداً أن التطعيم "يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة"، ومشيراً إلى 130 دولة لم تحصل على أي جرعة من اللقاحات.

أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.

عقب تشكيك في فعالية لقاح أسترازينيكا نصحت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة (من الفيروس) منتشرة في البلد"، مؤكدة بأنه يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وأضاف فيلر أنه يتوقع أن فيروس كورونا لن يختفي، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى مناعة، وأكد على ضرورة قبول عروض التطعيم. وتابع فيلر: "إذا عرض علي أحدهم اليوم لقاح أسترازينيكا هذا، فإنني سآخذه بطبيعة الحال"، ولفت إلى أن لقاح أسترازينيكا الذي كان موضوعا للنقاش بكثرة في الفترة الأخيرة يتمتع "بمعدل حماية رائع" رغم قلة فعاليته بعض الشيء مقارنة بلقاحي بيونتيك وفايزر وموديرنا. وقال فيلر إن أكثر من 100 دولة لا يوجد بها تطعيم بعد.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.36 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 66 ألفا و427 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 2.17 مليون شخص.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:37

بسبب الفيروس المتحور ألمانيا تغلق حدودها مع التشيك والنمسا

مواضيع ذات صلة

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

ألمانيا - مجددا أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة 09.01.2021

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية 1083 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

Jens Spahn im DW Interview mit Michaela Küfner

شبان لـDW: يجب فرض ترخيص لتصدير اللقاحات من أوروبا 25.01.2021

يتصاعد الغضب في الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير تسليم لقاحات كورونا. وفي مقابلة مع DW دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لإيجاد آلية أوروبية تتمثل بحصول الشركات المصنعة للقاحات على ترخيص مسبق قبل التصدير لمناطق أخرى من العالم.

Deutschland Berlin | Coronavirus, Impfzentrum

ألمانيا.. ماس يدعو لامتيازات لفائدة الحاصلين على لقاح كورونا 17.01.2021

بات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أول وزير اتحادي يدعو إلى حصول متلقي لقاح كورونا على امتيازات خاصة. وفيما تواصل كورونا حصد الأرواح في ألمانيا، يقترب عدد المصابين على مستوى العالم من 95 مليون شخص.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  