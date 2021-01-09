عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة

قال لوتر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، إن الوضع الراهن لجائحة كورونا يشهد سباقا بين التطعيمات وظهور طفرات جديدة للفيروس. وفي تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا "ًWDR"، قال فيلر اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط2021): "كلما أسرعنا بالتطعيمات، كلما تمكننا من احتواء الجائحة بشكل أسرع بطبيعة الحال".

وأضاف فيلر أنه يتوقع أن فيروس كورونا لن يختفي، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى مناعة، وأكد على ضرورة قبول عروض التطعيم. وتابع فيلر: "إذا عرض علي أحدهم اليوم لقاح أسترازينيكا هذا، فإنني سآخذه بطبيعة الحال"، ولفت إلى أن لقاح أسترازينيكا الذي كان موضوعا للنقاش بكثرة في الفترة الأخيرة يتمتع "بمعدل حماية رائع" رغم قلة فعاليته بعض الشيء مقارنة بلقاحي بيونتيك وفايزر وموديرنا. وقال فيلر إن أكثر من 100 دولة لا يوجد بها تطعيم بعد.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.36 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 66 ألفا و427 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 2.17 مليون شخص.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)