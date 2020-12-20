 عالم ألماني: ليس هناك ما نخشاه بعد من سلالة كورونا الجديدة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.12.2020

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صحة

عالم ألماني: ليس هناك ما نخشاه بعد من سلالة كورونا الجديدة

أثارت طبيعة فيروس كورونا المحور الجديد، مخاوف دول عدة، وذلك بعد انتشاره في بريطانيا، وفتح مجالاً للتساؤلات عن فاعلية اللقاحات ضده. فماذا نعرف عن السلالة الجديدة لكورونا وما مخاطرها؟ عالم فيروسات ألماني شهير يجيب.

Deutschland Coronavirus Berlin Christian Drosten

عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن

بدأت المخاوف تتسلل إلى العالم مرة أخرى، بعد الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، ما يفتح المجال للحديث عن فعالية اللقاحات الجديدة ضد الفيروس المحور وحجم انتشاره

وبهذا الخصوص أكد عالم الفيروسات الألماني الشهير كريستيان دروستن أنه ليس قلقاً من الفيروس في الوقت الحالي. بيد أنه أشار في المقابل إلى أنه لا يريد التقليل من خطورة الموقف، باعتبار أن الوضع حالياً "في حالة معلومات غير واضحة إلى حد ما"، مضيفاً أنه يتعين انتظار التحليلات الأولية للبيانات لمعرفة طبيعة الفيروس، ومدى تأثره باللقاحات الجديدة. 

ما مدى سرعة انتشار الفيروس؟

مختارات

أهم ما يمكن دراسته حالياً هو إن كان الفيروس الجديد أسرع انتشاراً من نظيره الأول، وبحسب دروستن، فإنه من المهم معرفة إن كان هذا الفيروس هو جزءا من الموجة الثانية، أم أنه تسبب بالموجة الثانية ذاتها، مضيفاً أن هذين الأمرين مختلفان بتأثيرهما، ويجب فهمها جيداً.

فالمناطق التي انتشر فيها هذا الفيروس الجديد ظهرت فيها زيادة هائلة مرة أخرى في شهر ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع مناطق أخرى تم التحكم فيها بعدد الإصابات من خلال إجراءات الإغلاق، وعليه فإن هناك ضرورة لحصر التغييرات والتأثيرات الأخرى مثل طبيعة إجراءات الإغلاق وصرامتها؛ من أجل فهم سرعة انتشاره.

ويشير دورستن، في سؤاله عمّا إن كان الفيروس معدياً بنسبة 70 في المائة حقاً، إن هذا الرقم ليس معروف المصدر أو ما الذي يعنيه بالضبط، فربما كان يعني معدل نمو الحالات في مناطق لم يكن الإغلاق فيها صارماً، ولهذا فهو رقم تقديري لا غير.

ويضيف العالم إنه يجب ترقب ما قد يقوله العلماء في بريطانيا، إذ أن البيانات التي وصلت من هناك حتى الآن تشير إلى أنهم ليسوا متأكدين بعد من طبيعة انتشار الفيروس، بل تتحدث عن أن العلماء البريطانيين سيحصلون على معلومات جديدة في غضون أسبوع، لمعرفة إن كان الفيروس سوف ينتقل بشكل أسرع، وهذه العملية تحتاج إلى وقت من أجل تتبع مسار العدوى.

 

Symbolbild Europa schottet sich von UK ab | Tower

عززت العديد من دول العالم إجراءاتها الاحترازية وأوقفت الرحلات مع بريطانيا لمواجهة الفيروس المتحول

هل وصل الفيروس إلى ألمانيا؟ 

عبر خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كارل لوترباخ، في وقت سابق خلال حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية، من قلقه حيال دخول الفيروس المحور إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن احتمالية حدوث هذا هي 100 في المائة.

وحول هذه النقطة علق العالم دروستن قائلا إن الفيروس قد يكون وصل بالفعل إلى ألمانيا، إذ أنه ظهر في بريطانيا منذ نهاية سبتمبر/ أيلول وتمت ملاحظته الآن، وهو موجود الآن في هولندا، والدنمارك، وبلجيكا، وحتى أستراليا، "فلماذا لا يكون موجودا في ألمانيا؟"، مشيراً إلى أنه يجب توخي الحذر فيما يتعلق بالأخبار عن هذا الفيروس، وانتظار التقارير العلمية لمعرفة طبيعته.

اللقاحات مازالت فعالة

ووفقاً للتحليلات الأولية التي أجراها علماء بريطانيون، ونقلتها صحيفة "تاغز شاو" الألمانية، فإن المتغير الجديد يحتوي على عدد كبير بشكل غير عادي من التغييرات الجينية، خاصة في البروتين الموجود على سطح الفيروس، والذي يحتاجه العامل الممرض لاختراق الخلايا البشرية.

إلا أن العالم الألماني يرى بأنهليس هناك ما نخشاه من احتمالية تأثير السسلالة الجديدة من كورونا على فعالية اللقاحات، فرغم الطفرة التي حدثت للفيروس، والتي قد تجعل من المستقبلات قادرة على مواجهة الأجسام المضادة، إلا أنها لا تمنح الفيروس بالضرورة ميزة على المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

م.س/ أ.ح

  • A street view of Wuhan

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.


 

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