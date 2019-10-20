 عالم ألماني: ثقافة الموت كانت جزءا من حياة قدماء المصريين | سياسة واقتصاد | DW | 23.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

عالم ألماني: ثقافة الموت كانت جزءا من حياة قدماء المصريين

هل التوابيت المكتشفة بالقرب من الأقصر بالفعل "مثيرة"، هذا ما يجب ترقبه، كما يقول عالم المصريات في بون لودفيغ مورينتس. لكن المؤكد هو أن ثقافة الموت لدى المصريين القداماء توحي لنا بالكثير حتى يومنا هذا.

Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Getty Images/AFP/K. Desouki)

لأول مرة منذ نهاية القرن الـ 19 تم اكتشاف عدد كبير من التوابيت الخشبية في مدينة الأقصر بجنوب مصر. وفي تلك التوابيت المزينة كان الناس قبل نحو 3000 عام يجدون مرقدهم الأخير. DW تحدثت مع البروفيسور لودفيغ مورينتس، الذي يجري في قسم علم المصريات بجامعة بون الألمانية بحوثا منها ما يتعلق "حفريات الفكاهة المصرية".

DW: وزارة الآثار المصرية عرضت 30 تابوتا خشبيا وُجدت في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. وفي كثير من الأخبار يتم التحدث عن اكتشاف "مثير" أو "مذهل". إلى أي مدى يمكن لكم الموافقة على هذا أم هناك مبالغة؟

لودفيغ مورينتس: سؤال قيم. يبدو لي بالفعل أن الأمر مثير بأن تكون هذه التوابيت بعد الصور التي شاهدتها في وضع جيد برسومها. وأنها تحوي بالفعل موميات. وهذا حقا شيء مثير للاهتمام. وحتى قضية أن تأتي تلك التوابيت من منطقة لم نكن نتوقعها فيها ـ يعني ليس من قبور، بل هي حسب التقارير حتى الآن، بشكل أو بآخر تم دفنها تحت ضغط من الحاجة والسرعة.

Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

وزير الآثار المصري (خالد العناني) يقول إن الاكتشاف "لا يقدر بثمن بالنسبة لسمعة مصر". ويبدو أن الأمر يرتبط في هذا الاكتشاف بشئ أكثر من مجرد عملية تسويق. ما هي الأهمية المنتظرة لهذا الاكتشاف بالنسبة لعلم المصريات؟

هذا ما ستبينه بحوث مستقبلية. الخطوة الأولى ستكون تسجيلا دقيقا وتقييما للمخطوطات والنصوص. والنتائج المثيرة حقيقة ستكون في المقام الثاني في البحوث العلمية للموميات. وثالثا مكان الاكتشاف وهو لم يتم الحديث عنه كثيرا. وهناك احتمال بأن تلك الأشياء (التوابيت) قد تم دفنها فقط في الأرض، وليس هناك بقايا آثار إضافية حولها. آمل أن يتم التعريف أكثر ببعض الجوانب الأخرى ونحصل أيضا على سيناريو تاريخي. ويبقى السؤال مثلا قائما حول ما إذا كانت كل هذه التوابيت تعود لعصر واحد أو تنحدر من عائلة واحدة أو من طبقات اجتماعية معينة. وهل بمقدورنا الوقوف على هذا بدقة، كلها قضايا ستجيب عليها البحوث المستقبلية. وبعدها يمكن لنا القول هل يتعلق الأمر باكتشاف مثير بالنسبة إلى علم المصريات، أو فقط هو مكسب جميل من المعروضات المثيرة للاهتمام.

مختارات

"لعنة الفراعنة" و"المومياء الناطقة" مادة خصبة للأفلام والروايات وحكايات لم تفقد إثارتها رغم مرور السنوات. يؤكد عمال التنقيب في المناطق الأثرية المصرية أن إحدى المومياوات تحدثت إليهم ..رواية يحاول العلم تفسيرها. (03.07.2019)

يقال إنه أشرف على بناء مقبرة رمسيس الثاني. الكلام عن شخصية من نبلاء القوم في الأسرتين 19 و20 الفرعونيتين. قريباً سيتاح للجمهور مشاهدة مومياء هذا النبيل الفرعوني وزوجته في المتحف المصري الكبير. (22.09.2019)

لدى فتح القبور أو القيام بأعمال البحث والتنقيب الأثري مثلا في وادي الملوك يطرح دوما السؤال نفسه حول إزعاج هدوء الموتى ومدى شرعية هذا العمل؟ ما هو موقفك؟

الأفق الذي نعمل على أساسه في الحفريات هو أننا نخوض مبدئيا في عالم ماض وبالتالي فنحن نواجه على كل حال آثار الموت. وبالطبع هناك السؤال حول كيفية التعامل بشكل ملموس مع البقايا التاريخية للموتى؟ وهنا يأتي الجواب الواضح نسبيا حسب وجهة نظري المتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان وأنه يمكن إقحام ذلك بشكل جيد في البحوث.

هل يتم نقاش هذه النقطة في شعبتك الدراسية؟

بالنسبة لعلم الآثار، الذي يتعامل مع الماضي، وينبش فيه وتقابل أيضا بقايا أشخاص ميتين حقيقيين؛ يبقى هذا سؤال جوهري. كيف يجب علينا التعامل مع ذلك؟ وما يحق لنا؟ وما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ تصوري الذي يلقى أيضا التأييد في القسم (قسم علم المصريات) هو أن البحوث التي تتعلق بالماضي وبأشخاص حقيقين ميتين يمكن الربط فيما بينها لتبقى كرامتهم مصونة أو تُعاد لهم من جديد. (...) ونحن أنفسنا في حياتنا اليومية لا ننشغل كثيرا بالموت كعملية فناء؛ لكن هذه النقطة مثلا كانت مختلفة تماما في المجتمعات المصرية القديمة. ففي تلك المجتمعات كان الموت جزءً من الحياة على نطاق واسع...".  

سفين تونغيس/ م.أ.م

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    أكبر كشف أثري!

    كشف علماء الأثار المصريون بوادي الملوك في مدينة الاقصر المصرية عن توابيت يبلغ عمرها 3000 عاما، واصفين الكشف الأثري بكونه "أول أكبر كشف من نوعه لنعوش بشرية مخبأة تم العثور عليها من قبل" منذ القرن الـ 17.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    استراحة لـ 3000 عاما

    وصل عدد التوابيت التي تم العثور عليها إلى 30 ، احتوت على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال تم دفنهم بالقرن العاشر قبل الميلاد في عهد الأسرة الـ 22 التي حكمت مصر القديمة.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    محاولات تعافي قطاع السياحة

    أعلنت مصر عن سلسلة من الاكتشافات الأثرية المذهلة خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي تسعى خلاله الدولة جاهدة لاستعادة مكانتها السياحية من جديد. وعانى قطاع السياحة في مصر بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011 وما تلاها من أحداث شاب بعضها العنف.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    فك لغة النقوش

    تحمل التوابيت من الداخل والخارج العديد من النقوش والرسومات نظرا لـ "احتفاظ التوابيت بحالتها وما عليها من ألوان ونقوش كاملة"، على حد وصف علماء الآثار.

  • Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    كشف القرن!

    بالرغم من أن مدينة الأقصر الواقعة بجنوب مصر تعد بمثابة الكنز الدفين بالنسبة لعلماء المصريات، فإن العثور على شيء بنفس حجم ذلك الكشف الأثري بمدينة الموتى لجبانة العساسيف في البر الغربي للأقصر يعد أمرا نادر الحدوث، إذ أن ما سبق هذا الكشف الأثري الحديث كان العثور على مجموعة أخرى مخبئة من مومياوات الكهنة في عام 1891.

  • Ägypten Archäologie l Fundstücke von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

    الاستعداد لاستقبال الزوار

    وتخضع التوابيت حاليا لعمليات ترميم مكثفة ستنتهى بنقل التوابيت إلى مقر المتحف المصري الكبير الواقع بجوار أهرامات الجيزة، والذي يفترض افتتاحه عام 2020. إعداد: داركو يانكفيتش/ د.ب


 

مختارات

الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن

"اكتشاف القرن" في علوم المصريات، يصف البعض العثور في مدينة الأقصر بجنوب مصر على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال بتوابيت عمرها 3000 عام، مازالت محتفظة بألوانها الأصلية وما يغطيها من نقوش. (20.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Ägypten | Mumien- und Sarkophagfund (Reuters/M. Abd El Ghany)

الأقصر لم تكشف كل أسرارها .. "أكبر" اكتشاف أثري في مصر منذ قرن 20.10.2019

"اكتشاف القرن" في علوم المصريات، يصف البعض العثور في مدينة الأقصر بجنوب مصر على مومياوات كهنة وكاهنات وأطفال بتوابيت عمرها 3000 سنة، مازالت محتفظة بألوانها الأصلية وما يغطيها من نقوش.

Ägypten Fund von 50 Mumien in al-Minya

مصر تستخدم علوم الآثار كفرجة تلفزيونية 14.04.2019

علماء في مصر افتتحوا أمام الكاميرات تابوتا يعود عمره لألفي سنة. الحفريات المثيرة والاكتشافات المذهلة من شأنها تحفيز السياحة وإخراجها من الأزمة.

Ägypten - Neu entdecktes Grab in Sakkara

21 ألف قطعة أثرية .. مصر تحيل قنصلاً إيطالياً إلى المحاكمة 17.09.2019

محاولات سرقة الأثار المصرية لا تتوقف، ولن تتخيل عدد القطع الأثرية، التي تعود لحقب مختلفة من تاريخ مصر، التي تتهم السلطات المصرية قنصلاً إيطالياً سابقاً في مدينة الأقصر بسرقتها وتهريبها للخارج...

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  