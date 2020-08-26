عاصمة البيرة الألمانية تتجه لحظر الكحول جزئياً بسبب كورونا

أعلنت السلطات في مدينة ميونخ أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك عام في ساعات المساء المتأخرة وسيتم الحد من بيع الكحول أمام العامة في ساعات المساء المتأخرة في حال ازدادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، بشكل أعلى مما هو عليه حالياً.
وأوضحت سلطات المدينة أنه في حال ارتفعت نسبة الإصابات المؤكدة داخل ميونخ لتبلغ 35 إصابة لكل 100 ألف مقيم بشرط استمرارها 7 أيام متواصلة، فإن مبيعات الكحول سيتم حظرها أمام الجمهور ابتداء من الساعة 11 مساء.
وكانت العاصمة البافارية قد سجلت بداية هذا الأسبوع، الاثنين (24 آب/ أغسطس 2020)، أن معدل الإصابة بالفيروس الفتاك بلغت 30.92 إصابة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما جعل السلطات تدق ناقوس الخطر من تزايد هذه النسبة في عاصمة ولاية بافاريا.
وتشتهر مدينة ميونخ بأهميتها الخاصة أمام عشاق البيرة من كل أنحاء العالم فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، كما أنها تستضيف مهرجان البيرة السنوي أكتوبر فيست والذي يؤمه الملايين قبل أن يتم إلغاؤه هذا العام بسبب المخاوف من الجائحة.
بدوره رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر صرح في بيان: "أن هذا القرار يعتبر صعباً علينا جميعاً" بيد أنه استدرك بالقول: "في أوقات الجائحة فإن الأمر يتعلق أولا بحماية سكان المدينة، وتجنب اتخاذ تدابير أكثر صعوبة".
وشرب الكحول في الأماكن العامة هو أمر قانوني في ألمانيا، وشائع في جميع أنحاء البلاد خلال أوقات الطقس الأكثر دفئاً. وقد ازدادت شعبية هذه الممارسة بشكل خاص خلال جائحة كورونا، وشهد عدد من الحدائق والساحات في وسط ميونخ حشوداً كبيرة خلال فصل الصيف.
يشار إلى أن عدة مناطق في هامبورغ قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي حظراً جزئياً على مبيعات الكحول، في حين نفذت مدينة بامبيرغ في ولاية بافاريا هذا القرار أيضاً.
ع.أج/ ع.غ
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تشتهر البيرة الألمانية بمبدأ "راينهايتسغيبوت"، وتعني "نقاوة" البيرة، والذي ينص على صنع البيرة من مواد الماء والجنجل والملت (حبوب الشعير) والخميرة فقط، وعدم دمج مواد أخرى معها. ومبدأ "نقاوة البيرة" ساريا في ألمانيا منذ 500 عام وتلتزم به لغاية اليوم أغلب مصانع البيرة في ألمانيا، على الرغم من أنه غير ملزم لها حسب القانون الأوروبي الصادر سنة 1987.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
بدأت بعض مصانع البيرة في الآونة الأخيرة بإنتاج نوعيات جديدة من البيرة التي تسمى "كرافت بيير"، والتي لا تعتمد على مبدأ "نقاوة البيرة" المتوارث منذ 500 عاما. وجاء الكثير من هذه الأنواع الجديدة من خارج ألمانيا.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تنتج ألمانيا ثلث أنواع البيرة في العالم التي يُقدر عددها 15 ألف نوع. وهنالك 1500 مصنع بيرة في ألمانيا، لكن الألمان ليسوا أبطال العالم في شرب البيرة، إذ يشرب كل ألماني بالمعدل 110 لترات من البيرة سنويا، بينما يشرب سكان جمهورية التشيك 140 إلى 150 لترا منها في السنة.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
البيرة المحلية في ألمانيا تختلف من منطقة لأخرى. ففي كولونيا تباع بيرة "كولش" أما ميونيخ فتشتهر بالبيرة البيضاء أو بيرة القمح، فيما تشتهر هامبورغ ببيرة "بيلس" المليئة بنكهة الجلجل.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
كؤوس البيرة الألمانية تختلف أيضا حسب نوع البيرة. فبيرة "كولش" الكولونية تُشرب في كؤوس صغيرة رفيعة ذات سعة 0.2 لترا، بينما تُشرب بيرة القمح بكؤوس عريضة وكبيرة تسع إلى 0.5 لترا. أما بيرة "بيلس" فتُصب في كؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ لكنها عريضة في الأسفل.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تحتوي البيرة الألمانية غالبا على نسبة 5 بالمائة تقريبا من الكحول. وفي ولاية بافاريا هنالك بعض الأنواع التي تتعدى نسبة 5 بالمائة بقليل، وخاصة بعض أنواع بيرة القمح.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
رغم أن أغلب الألمان يفضل شرب البيرة "النقية" الخالية من المشروبات الأخرى، إلا أن بعض الناس يفضل شرب البيرة ممزوجة مع بعض المشروبات، مثل البيرة مع الليمون، بيرة "رادلر". وكذلك البيرة مع الكولا وهنالك عدة أنواع منها.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
البيرة الملونة تنتشر في عدة دول أوروبية، مثل بولونيا. لكنها غير شائعة في ألمانيا، ما عدى مدينة برلين. ويفضل سكان العاصمة شرب البيرة الملونة بطعم التوت أو بطعم نبات "الجويسئة". وتُشرب البيرة الملونة بكؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
طبعا شرب البيرة والمشروبات الكحولية عموما في الأماكن العامة مسموح به، لكن بعض المدن مثل كولونيا أو هامبورغ لاتسمح بشرب الكحوليات في وسائل المواصلات العامة.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تُفرض على الكثير من قناني وعلبات البيرة تأمينات تصل إلى 8 سنتات على القناني الزجاجية و 25 سنتا على القناني البلاستيكية، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في البلد، ويعاد المبلغ عند إعادة القنينية الفارغة إلى المحلات.
الكاتب: كاتي موسر/ زمن البدري