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عاصفة الحزم

أطلقت السعودية وحلفائها اسم عاصفة الحزم على المرحلة الأولى من الحرب التي بدأتها ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومع استمرار الحرب تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستوى كارثة لامثيل لها.

بدأت عملية "عاصفة الحزم" أواخر مارس/ آذار 2015 بقصف جوي كثيف نفذته الطائرات السعودية ضد مواقع الحوثيين وقوات الجيش اليمني التي تدعم الرئيس السابق على عبدالله صالح. ويدعم السعودية في الحرب التي تقودها منذ ذلك الحين دول الخليج ومصر والمغرب والأردن والسودان ودول أخرى.

Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!
Shamaa Qassim Eyssa, 35, washes her son Abdu Mohammed Ruzaiq, 7, outside their hut next to a garbage dump where they collect food and recyclables near the Red Sea port city of Hodeidah, Yemen, January 16, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad SEARCH FAMILY DUMP FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة 05.07.2018

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، هكذا توصف الأوضاع في اليمن. هجمات عسكرية لم تجر وراءها غير ضحايا حرب ومآسي ستنهي عامها الرابع. أزمات إنسانية وسط تنديد دولي يحذر من فداحة الوضع الذي لا يشهد تحسنا ملحوظا.

Huthi rebel fighters inspect the damage after a reported air strike carried out by the Saudi-led coalition targeted the presidential palace in the Yemeni capital Sanaa on December 5, 2017. Saudi-led warplanes pounded the rebel-held capital before dawn after the rebels killed former president Ali Abdullah Saleh as he fled the city following the collapse of their uneasy alliance, residents said. / AFP PHOTO (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء 28.03.2018

دخلت الحرب في اليمن عامها الرابع في ظل تطورات دراماتيكية عسكرية وإنسانية أدت إلى أسوأ كارثة في العالم حسب توصيف منظمات دولية عديدة، حتى حفلات الزفاف تتحول إلى بيت عزاء، فلا مكان للفرح في "اليمن السعيد".

A Yemeni man takes a picture of the debris following an airstrike by the Saudi-led coalition on the guard house of a memorial to Egyptian soldiers in the southern Sanaa neighbourhood of Aser on December 25, 2017. Seven members of a family died Monday in an air raid near Sanaa, told AFP a witness who brought first aid to the victims. The raid, attributed by this witness to Saudi-led coalition aviation, targeted early in the morning the guard house of a memorial to Egyptian soldiers killed in Yemen in the 1960s. / AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

ثلاث سنوات على "إعادة الأمل" .. فشل عسكري وسياسي في أزمة اليمن 26.03.2018

تظاهرت حشود من الحوثيين تنديدا بعمليات التحالف العربي في اليمن في ذكرى انطلاقها. ومنذ بداية "إعادة الأمل" قتل في النزاع آلاف اليمنيين ويواجه الملايين خطر المجاعة والكوليرا، ولا يبدو هناك حل سياسي أو عسكري للأزمة.
07.01.2017 French-made Leclerc tanks of the Saudi-led coalition are deployed in the coastal district of Dhubab on January 7, 2017, during a military operation against Shiite Huthi rebels and their allies. Yemeni government forces attacked rebel positions on the Red Sea coast on sparking clashes in which six soldiers and 11 rebels were killed, a loyalist commander said. / AFP / SALEH AL-OBEIDI (Photo credit should read SALEH AL-OBEIDI/AFP/Getty Images)

مسائية DW: الحوثيون يصعدون ضد السعودية.. كيف سترد السعودية؟ 20.12.2017

بمناسبة مرور ألف يوم على انطلاق "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة السعودية، قام المتمردون الحوثيون من جديد باطلاق صاروخ باليستي على السعودية، استهدف هذه المرة القصر الملكي بالرياض. فإلى أين يتجه التصعيد الراهن في نزاع اليمن؟
Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Imago/Kyodo News)

العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة 11.10.2017

يسجل منحنى العلاقات السعودية اليمنية نقاط ارتفاع وهبوط ، إلا أن التوتر هو العنصر الأبرز في العلاقات بين المملكة الغنية بالنفط وجارتها الفقيرة. محطات تاريخية تلقي الضوء على أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين البلدين.
Yemeni rescue workers carry a victim on a stretcher amid the rubble of a destroyed building following reported airstrikes by Saudi-led coalition air-planes on the capital Sanaa on October 8, 2016. Rebels in control of Yemen's capital accused the Saudi-led coalition fighting them of killing or wounding dozens of people in air strikes on Sanaa. The insurgent-controlled news site sabanews.net said that coalition planes hit a building in the capital where people had gathered to mourn the death of an official, resulting in dozens of dead or wounded. / AFP / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

أسباب اهتمام السعودية باليمن.. أهداف إقليمية وخلفيات التاريخ 16.10.2016

مع استعار الحرب في اليمن وزيادة عدد ضحاياها من الأبرياء، بات الانقسام التاريخي بين السنة والشيعة يُساق على أنه من مبرراتها، فكيف أدى هذا الانقسام إلى تأجيج الحرب في اليمن كواحدة من أزمات الشرق الأوسط الدامية؟
Nov. 7, 2015 - Uss Mason, United States - The U.S. Navy Ticonderoga-class guided missile cruiser USS Monterey in formation with the Chinese Navy Jiangkai-class frigate Yiyang, the Luyang II-class guided missile destroyer Jinan and the U.S. Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Mason during joint exercises November 7, 2015 in the Atlantic Ocean. Nov 7 2015 USS Mason United States The U S Navy Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser USS Monterey in Formation With The Chinese Navy Class Frigate Yiyang The Luyang II Class Guided Missile Destroyer Jinan and The U S Navy Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer USS Mason during Joint exercises November 7 2015 in The Atlantic Ocean USS Mason United States

سفن أمريكية رصدت صواريخ قد تكون أُطلقت عليها في البحر الأحمر 16.10.2016

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم استهداف مدمرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية في هجوم صاروخي فاشل من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في ثالث هجوم من هذا القبيل يقع خلال الأيام الأخيرة.
30.03.2015 Smoke billows from military barracks in the Jabal al-Jumaima mountain following an air strike near Sanaa March 30, 2015. Warplanes struck the Yemeni capital of Sanaa overnight and after daybreak on Monday, residents said, the fifth day of a campaign by Saudi-led forces against Houthi forces opposed to President Abd-Rabbu Mansour Hadi. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

المخلافي: السعودية ستواصل "عاصفة الحزم" حتى عودة الشرعية 08.07.2016

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، أن اللقاء بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تناول سلامة الأراضي اليمنية وعودة الشرعية لليمن.
United Nations Special Envoy to Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed speaks during a press conference at the Information ministry in Kuwait City on April 26, 2016. The Kuwaiti emir met with Yemen's peace negotiators and urged them to forge ahead with a peace agreement to end 13 months of war in the impoverished Arab nation. A source close to the talks in Kuwait City meanwhile said the two sides finally approved a general framework for the talks and were set to start looking into the central issues. / AFP / YASSER AL-ZAYYAT (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/Y.Al-Zayyat

تعليق مفاوضات السلام اليمنية وسط ارتفاع وتيرة القتال 29.06.2016

أعلنت الامم المتحدة تعليق مفاوضات السلام الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن لأسبوعين وذلك بعد أن سلمت السلطات اليمنية والحوثيون نقاط مشروع اتفاق. ويأتي ذلك وسط تصاعد المعارك في أكثر من جبهة وسقوط عشرات القتلى.
09.12.2015 *** ARCHIV - A handout photograph made available by the Saudi Press Agency (SPA) on 10 December 2015 shows Saudi King Salman bin Abdul Aziz Al Saud attending the opening session of the Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Riyadh, Saudi Arabia, 09 December 2015. EPA/SAUDI PRESS AGENCY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa «Sohn des Staatsgründers: Der saudische König Salman» vom 23.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency

السياسة السعودية بعد الانسحاب الروسي من سوريا 26.03.2016

قبل نحو سنة أطلقت المملكة العربية السعودية عملية "عاصفة الحزم" العسكرية في اليمن. ولكن حتى الآن لم تحقق العملية أهدافها المنشودة. وفي الوقت الحالي تعلق الرياض آمالها على تحالفات وتوجهات دبلوماسية جديدة.
epa04808845 United Nations Special Envoy for Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed, speaks during a press conference about the Geneva Consultations on Yemen, at the European headquarters of the United Nations, in Geneva, Switzerland, 19 June 2015. EPA/MARTIAL TREZZINI +++(c) dpa - Bildfunk+++

المبعوث الأممي لليمن: الطريق للسلام صعب والفشل ليس خيارا 22.12.2015

طالب المبعوث الأممي لليمن مجلس الأمن بتقديم دعم للتوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وشامل". بينما حمل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحالف العربي المسؤولية فيما يبدو عن "عدد غير متناسب" من الهجمات على مناطق مدنية.
Yemeni pro-government forces backed by a Saudi-led coalition approach the key Al-Anad military base in the southern Lahj governorate, some 50 kms north of the Red Sea port of Aden, on August 3, 2015. Pro-government forces backed by a Saudi-led coalition retook Yemen's biggest airbase from Iran-backed rebels in a significant new gain after their recapture of second city Aden last month. The recapture of Al-Anad is a major boost for the defence of Aden and paves the way for a possible return by the exiled government to the southern port which was its last refuge before it fled into exile in neighbouring Saudi Arabia in March. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على مضيق باب المندب 01.10.2015

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن القوات الموالية لها تمكنت بدعم من التحالف العربي من استعادة السيطرة على مضيق باب المندب الإستراتيجي، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية وحلفائها.
06.09.2015 +++ Smoke rises after an airstrike by the Saudi-led coalition in Sanaa, Yemen, Sunday, Sept. 6, 2015. The Saudi-led and U.S.-backed coalition, made up mainly of Gulf nations, has been launching airstrikes against Shiite rebels known as Houthis and their allies since March, part of an increasingly assertive military policy by both the Saudis and the UAE in the region. The rebels and army units loyal to former President Ali Abdullah Saleh are fighting forces loyal to President Abed Rabbo Mansour Hadi, who is in self-imposed exile in Saudi Arabia, as well as southern separatists and local militias. (AP Photo/Hani Mohammed)

اليمن..حديث خافت عن مفاوضات سلام وسط احتدام القتال 11.09.2015

تتواصل المعارك الميدانية والغارات في اليمن لتحصد عشرات القتلى، فيما يحشد التحالف قواته استعدادا لاقتحام صنعاء. يأتي ذلك وسط جهود تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الذي حصد أرواح الآلاف وأنتج وضعا إنسانيا كارثيا.
15.8.2015 epa04885095 Tribal gunmen stand on a tank following heavy clashes with Houthis and allied army units in Taiz, Yemen, 15 August 2015. According to reports, tribal forces have captured much of Taiz, in central Yemen, after fierce clashes with Houthi fighters and forces loyal to ex-president Ali Abdullah Saleh. Following airstrikes and ground operations carried out by a Saudi led coalition forces opposing the Houthis have manged to capture ground beginning in Aden and spreading to the southern provinces of Lahj, Al-Dalea and Abyan. EPA/ABDULNASSER ALSEDDIK +++(c) dpa - Bildfunk+++

اليمن..الصليب الأحمر يبدي قلقه وسط تصاعد حدة القتال 28.08.2015

فيما تتواصل المعارك بين ميليشيات الحوثيين وحلفائها من جهة و"المقاومة الشعبية" و"الجيش الوطني" المواليان للرئيس هادي من جهة أخرى، يواصل التحالف غاراته الجوية. واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبدي قلقها إزاء حدة المعارك.
April 21, 2015 A Saudi soldier sits on top of an armor vehicle as he aims his weapons, on the border with Yemen, at a military point in Najran, Saudi Arabia, Tuesday, April 21, 2015. (AP Photo/Hasan Jamali)

السعودية تؤكد سقوط طائرة الأباتشي على حدودها ومقتل طاقمها 22.08.2015

أكدت قيادة القوات المشتركة التي تقودها السعودية في الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، سقوط طائرة أباتشي على حدود المملكة ومقتل طاقمها، عقب رواية سابقة للحوثيين حول إسقاطهم للطائرة عبر صاروخ أرض جو.
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