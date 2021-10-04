أطلقت السعودية وحلفائها اسم عاصفة الحزم على المرحلة الأولى من الحرب التي بدأتها ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومع استمرار الحرب تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستوى كارثة لامثيل لها.

بدأت عملية "عاصفة الحزم" أواخر مارس/ آذار 2015 بقصف جوي كثيف نفذته الطائرات السعودية ضد مواقع الحوثيين وقوات الجيش اليمني التي تدعم الرئيس السابق على عبدالله صالح. ويدعم السعودية في الحرب التي تقودها منذ ذلك الحين دول الخليج ومصر والمغرب والأردن والسودان ودول أخرى.