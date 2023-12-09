عاشر الهدافين التاريخيين.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي!

قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمساهمته في قلب الطاولة على مضيفه كريستال بالاس، مسجلًا هدفه رقم 200 مع الفريق، اليوم السبت (9 كانون الأول/ديسمبر 2023) في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

وقال صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم: "الشعور رائع. أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة"، وتابع صلاح الذي يحاول قيادة فريقه إلى لقبه الأول منذ 2020: "أرى عقلية الكفاح حتى النهاية. لدينا فريق جديد الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين (جدد)". وأردف اللاعب البالغ 31 عامًا قائلًا: "يجب أن نقدم لهم النصح. يتعلمون الكثير وهذا جميل. يمكننا تحقيق أمور جيدة هذا الموسم".



وهز صلاح الشباك في 148 مناسبة في 234 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري، مع هدفين سجلهما سابقًا مع تشيلسي. وجاء الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس اليوم ليصبح رقم 150 في بطولة الدوري، ليحتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، متجاوزًا رقم مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وسجل صلاح 42 هدفًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضاف ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، مع خمسة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في بطولتي كأس الرابطة والدرع الخيرية.

وعرض ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة التي سجل بها صلاح أهدافه، حيث جاءت 162 منها بقدمه اليسرى و30 هدفا بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى ثمانية أهداف بالرأس. وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بعد نهاية المباراة ضد كريستال بالاس اليوم: "حينما تسجل 200 هدف، فإنك تحقق ذلك لأنك فقط لاعب مميز للغاية".

وأصبح صلاح اللاعب الخامس فقط في تاريخ ليفربول الذي يسجل هذا العدد من الأهداف. وجاءت أهداف صلاح في 327 مباراة بكل البطولات بمعدل تسجيلي بلغ 0,61 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أفضل من جميع اللاعبين ما عدا غوردان هودجسون الذي سجل 241 هدفًا في 377 مباراة بمعدل وصل إلى 0,64 في المباراة.

ونجح صلاح في إظهار إمكانياته فور وصوله إلى ليفربول قادما من روما مقابل 34,3 مليون جنيه إسترليني (43,1 مليون دولار) في عام 2017، حيث سجل 32 هدفًا في أول مواسمه مع الفريق، وكان ذلك رقمًا قياسيًا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي، حتى نجح النرويجي إرلينغ هالاند في تحطيم ذلك الرقم بتسجيله في 36 مباراة لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

وسجل صلاح 19 هدفًا على الأقل في كل موسم خاضه ببطولة الدوري، و31 هدفًا مع ليفربول في كل البطولات في موسمي 2021/2020 و2022/2021.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، أ ف ب)