 عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا.. ماذا عن البشر؟ | التغيرات المناخية | DW | 07.05.2023

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بيئة ومناخ

عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا.. ماذا عن البشر؟

منذ ملايين السنين، كانت حرارة كوكب الأرض أكثر مما هو عليه اليوم بكثير. ومع ذلك كان يعج بالحياة والكائنات الحية. فلماذا تشكل أزمة المناخ تهديدًا وجوديًا للبشر على كوكب الأرض إذا؟

عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا

عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا

مختارات

جدل شديد أحاط بالملابسات الكامنة وراء حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت تزامناً مع الحادث الذي سبب انقراض الديناصورات. يقول فريق من الخبراء من المملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل إنه وجد الإجابات أخيراً. فما هي؟

بالعودة إلى الأوقات التي كانت فيها  الديناصورات البحرية التي يبلغ طولها 25 مترا تسبح في البحار، و ديناصورات تي ريكس وترايسيراتوبس تجوب الأرض التي نسير عليها اليوم، كانت الأرض مكانا حارا للغاية للعيش عليه.

في حقبة الحياة الوسطى من حوالي 250 إلى 66 مليون سنة، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى بحوالي 16 مرة مما هي عليه الآن. مما شكل ظاهرة "الاحتباس الحراري" مع درجات حرارة في المتوسط من ست إلى تسع درجات أكثر دفئا مما هو عليه اليوم.

يفترض العلماء أن غاز الميثان الناتج عن الديناصورات - على غرار الأبقار اليوم - ساهم في الاحتباس الحراري في ذلك الوقت. لكن السبب الرئيسي هو أن قارة بانجيا العملاقة بدأت ببطء في الانجراف والتفكك. لم يؤد هذا في النهاية إلى إنشاء القارات كما نعرفها اليوم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تغير المناخ.

تسببت حركة القشرة الأرضية والقارات بأكملها في حدوث ثورات بركانية هائلة أدت إلى إطلاق غازات ضارة بالمناخ في الغلاف الجوي، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكوكب. كما أدى إلى هطول أمطار حمضية وتحمض المحيطات وتغير جذري في التركيبات الكيميائية على الأرض وفي الماء، مما تسبب في انقراض جماعي مهد الطريق لظهور الديناصورات.

 

هل كانت الديناصورات تتكيف بشكل أفضل؟

اليوم مازلنا بعيدين عن درجات الحرارة التي جعلت الكوكب حارا خلال حقبة الحياة الوسطى. ومع ذلك، من خلال حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز بمستويات غير مسبوقة، قام البشر بالفعل بتدفئة كوكب الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

عاشت الديناصورات في درجات حرارة أعلى مما هي عليه اليوم.

عاشت الديناصورات في درجات حرارة أعلى مما هي عليه اليوم.

نتيجة لذلك، تتدهور صحة النظام الإيكولوجي بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار مأساوية على الناس وكذلك النظم الإيكولوجية للأراضي والغابات والأنظمة البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم.

ويقول العلماء إن متوسط مدة الجفاف في أمريكا الوسطى سيزداد بمقدار خمسة أشهر مع ارتفاع 1.5 درجة، وثمانية أشهر بزيادة درجتين، وبحلول 19 شهرا في حالة ارتفاع درجات الحرارة إلى 3 درجات إضافية.

وأيضا إن العالم سيصل إلى علامة 3 درجات بحلول نهاية القرن إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون رادع، مما يؤدي إلى فيضانات وعواصف غير مسبوقة وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات حر شديدة. لذلك يتحدث العلماء عن أزمة المناخ باعتبارها تهديدًا وجوديًا للبشر.

حقيقة أن الديناصورات تعاملت بشكل جيد مع الظروف المناخية التي عاشت فيها ترجع أساسًا إلى عامل واحد حاسم: هو الوقت.

لماذا أصبحت الديناصورات كبيرة الحجم؟

على الرغم من أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان مرتفعا للغاية في حقبة الحياة الوسطى، إلا أنه ارتفع ببطء شديد. بينما استغرق الأمر في السابق نشاطا بركانيا هائلا وملايين السنين لتدفئة الكوكب بعدة درجات. وعن طريق حرق الوقود الأحفوري، تمكن البشر من تغيير المناخ جذريا في غضون قرنين من الزمان فقط.

قال جورج فيولنر من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) إن تباطؤ وتيرة الاحترار يمنح الطبيعة فرصة للتكيف. كما قال: "يمكن للأنواع الحيوانية التي لا تحب الحرارة أن تنتقل إلى خطوط العرض الأعلى، نحو القطبين على سبيل المثال. أو يمكنها أيضا التكيف من خلال العمليات التطورية."

وأضاف أن الحرارة الشديدة يمكن أن تجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن لأنواع حيوانية معينة "لأن هناك ببساطة حدود فيزيولوجية معينة للحيوانات والبشر." كل عام يموت مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم بسبب الحرارة الشديدة.

تغير المناخ

لكي يتكيف البشر مع كوكب أكثر دفئًا والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف وموجات الحرارة التي تعد بدرجات الحرارة المرتفعة بتحقيقها، سيتطلب ذلك استثمارًا عالميًا يزيد عن 300 مليار دولار (272 مليار يورو) بحلول عام 2030 وحده.

إذ يُظهر التاريخ أن  الانقراضات الجماعية  الخمس الكبرى التي شهدها الكوكب حتى الآن كانت جميعها مرتبطة بالتدفئة أو التبريد الجذري للكوكب، فضلاً عن التغيرات في الدورات الكيميائية في البحر أو على اليابسة.

ريم ضوا/ تيم شاونبرغ

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه


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