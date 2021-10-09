عادل عبد المهدي، هو رئيس وزراء العراق من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر 2019 . قبل ذلك تولى مناصب وزارية عديدة ومنصب نائب رئيس الجمهورية. كما لعب دورا مهما في فترة ما بعد صدام حسين من خلال المفاوضات مع واشنطن حول مستقبل العراق.

يُعد عادل عبد المهدي من السياسيين العراقيين المخضرمين كونه دخل المعترك السياسي منذ أكثر من نصف قرن. بداية انضم إلى حزب البعث قبل مغادرته إلى فرنسا. بعد سقوط شاه إيران وتولي الخميني السلطة انضم للمعارضة المدعومة من طهران ممثلة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. عاد إلى العراق بعد سقوط صدام حسين وتولى عدة مناصب بينها منصبي وزير المالية ووزير النفط قبل توليه منصب رئيس الوزراء.