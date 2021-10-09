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عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي، هو رئيس وزراء العراق من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر 2019 . قبل ذلك تولى مناصب وزارية عديدة ومنصب نائب رئيس الجمهورية. كما لعب دورا مهما في فترة ما بعد صدام حسين من خلال المفاوضات مع واشنطن حول مستقبل العراق.

يُعد عادل عبد المهدي من السياسيين العراقيين المخضرمين كونه دخل المعترك السياسي منذ أكثر من نصف قرن. بداية انضم إلى حزب البعث قبل مغادرته إلى فرنسا. بعد سقوط شاه إيران وتولي الخميني السلطة انضم للمعارضة المدعومة من طهران ممثلة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. عاد إلى العراق بعد سقوط صدام حسين وتولى عدة مناصب بينها منصبي وزير المالية ووزير النفط قبل توليه منصب رئيس الوزراء.

A man and his donkey pass by a campaign poster for the upcoming early parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Monday, Sept. 20, 2021. In Iraq, electricity is a potent symbol of endemic corruption, rooted in the country’s sectarian power-sharing system. It’s perpetuated after each election cycle: Once results are tallied, politicians jockey for appointments in a flurry of negotiations based on the number of seats won. (AP Photo/Hadi Mizban)

أول انتخابات بالعراق بعد الحراك.. ما الذي يمكن أن تحمله؟ 09.10.2021

بعد عامين على احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر، يختار العراقيون برلمانا جديدا، فهل يكون مختلفا؟ ولمن يمنح العراقيون أصواتهم، بعيدا عن "دكاكين" توزيع الثروة والسلطة بين أحزاب وكتل سياسية ترى في "الديمقراطية وسيلة لها"؟

Iraq's President Barham Salih instrcuts newly appointed Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq April 9, 2020. The Presidency of the Republic of Iraq Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

رئيس الوزراء العراقي المكلف.. من الصحافة إلى دهاليز المخابرات 09.04.2020

بعد محاولتين فاشلتين، تم تكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، فيما يرى مراقبون أن تكليفه ناجم عن توافق غير منسق بين واشنطن وطهران والرياض. فما هي فرصه في تغيير سياسي في العراق؟
02.02.2020 *** University students carry a U.N. flag and a sign depicting the newly appointed Prime Minister of Iraq, Mohammed Tawfiq Allawi, during ongoing anti-government protests in Kerbala, Iraq February 2, 2020. REUTERS/Abdullah Dhiaa al-Deen

العراق: قبعات حمراء وزرقاء تكرس الخلاف حول علاوي 08.02.2020

أثار تكليف علاوي بتشكيل حكومة انتقالية بالعراق حفيظة المتظاهرين، لكن دعم الصدر لهذا القرار أدى إلى انقسام بين المتظاهرين وظهور "أصحاب القبعات الزرق" في دور عنيف، ليرد المتظاهرون بارتداء قبعات حمراء في دلالة على المواجهة.
Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية 02.12.2019

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟
Iraqi Prime Minister Adel Abdul-Mahdi looks around as he walks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan during a welcome ceremony, in Ankara, Turkey, Wednesday, May 15, 2019.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

"استقالة عبد المهدي ستهدئ الشارع لكنها لن توقف الاحتجاجات" 29.11.2019

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه يعتزم الاستقالة من منصبه، بعد إدانة المرجعية الشيعية للعنف ودعوتها لتغيير القيادة. لكن ماذا بعد الاستقالة؟ وما هي تداعياتها على الاحتجاجات؟ في لقاء مع المحلل هشام الهاشمي.
06.11.2019 A protester passes by Arabic sentences reads Khamenei collect your dogs written on the wall during at Tahrir Square ongoing protests in Baghdad, Iraq, Wednesday, Nov. 6, 2019. Tens of thousands of people have taken to the streets in recent weeks in the capital, Baghdad, and across the Shiite south, demanding sweeping political change. (AP Photo/Hadi Mizban) |

الوثائق المسربة.. هل فوجئ العراقيون بحجم التغلغل الإيراني؟ 20.11.2019

غضب شديد أظهره عراقيون خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن اختراق إيراني هائل وواسع النطاق لكافة مفاصل الدولة العراقية. كثيرون باتوا يتساءلون: ألهذا الحد تسيطر إيران على بلادهم؟
26.10.2019, Irak, Bagdad: Irakische Sicherheitskräfte haben die Brücke vor der Grünen Zone geschlossen, während sich Anti-Regierungs-Demonstranten zu einem Protest versammeln. In Bagdad hatten Tausende Demonstranten am 25.10.2019 versucht, in die besonders geschützte Grüne Zone zu gelangen, in der viele Regierungsgebäude und Botschaften liegen. Foto: Hadi Mizban/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة 31.10.2019

جاء الإعلان عن استعداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتقديم استقالته، بعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، التي تحولت من مظاهرات سلمية إلى عنيفة خلال وقت قصير. أبرز محطات الاحتجاجات وحصيلتها في صور.
27.03.2016 FILE - In this March, 27, 2016 file photo, Shiite cleric Muqtada al-Sadr gives a speech to his followers before entering the highly fortified Green Zone, in Baghdad, Iraq. Al-Sadr, who led punishing attacks on American forces after the 2003 U.S.-led overthrow of Saddam Hussein, appears set to secure the most significant victory of his political career with a strong showing in the May 12 parliamentary election. Al-Sadr gained popularity as a nationalist voice campaigning against corruption and against Iran’s influence in the country. (AP Photo/Karim Kadim, File) |

رغم رفض المتظاهرين "تسييس" الحراك .. الصدر يخلط الأوراق مجددا 05.10.2019

نأى المتظاهرون في العراق ضد الفساد بأنفسهم عن الساسة والأحزاب، رغم ذلك قلب الصدر الطاولة على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي دعمه قبل عام، مطالبا الحكومة بالاستقالة، فإلى ماذا يهدف زعيم التيار الصدري وأي نتائج لخطوته؟
Bildbeschreibung: Irakische Schiitische Milizen „Hashd al-Shaabi“ in Irans Hochwassergebieten. Stichwörter: Iran, Überschwemmung, Hochwasser, Hashd al-Shaabi Quelle: MIZAN Lizenz: Frei

دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي.. مهمة صعبة رغم الضغوط 17.07.2019

يثير قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدمج فصائل "الحشد الشعبي" في قوات الجيش العراقي جدلاً واسعاً وشكوكاً في إمكانية تحقيق ذلك. فهل سينجح عبد المهدي بما لم يستطع سلفه حيدر العبادي تحقيقه؟
17.04.2019, Saudi-Arabien, Riad: Salman bin Abdulaziz Al Saud (r), König von Saudi-Arabien, trifft sich mit Adil Abdul-Mahdi, Ministerpräsident von Irak, im Yamama-Palast. Bei dem zweitägigen Besuch geht es dem Irak unter anderem um Unterstützung für den Wiederaufbau von Gebieten, die im Kampf gegen die IS-Terrormiliz zerstört worden sind. Gesprochen werden soll auch über die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Arar, der seit fast 30 Jahren geschlossen ist. Foto: -/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مسائية DW: رئيس وزراء العراق يزور الرياض بعد طهران...ما الدلالات؟ 17.04.2019

رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي في زيارة للسعودية وصفها بالتحول الكبير في العلاقات مع المملكة. فما حدود هذا التقارب وما انعكاساته على صراع النفوذ القائم بين السعودية وإيران؟
02.10.2018 +++ Newly designated Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi (C) walks out of the Parliament in Baghdad on October 2, 2018. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

الحكومة العراقية المرتقبة.. ولادة قيصرية بعد مخاض عسير 04.10.2018

أقل من شهر بقليل بقي في جعبة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومته "التوافقية". ما شكل تلك الحكومة ومجالي حركتها ومناورتها؟ وهل ستأتي بما لم تستطعه الأوائل؟