يتولى عادل الجبير منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية بعد توليه منصف وزير الخارجية بين عامي 2015 و 2018. ويوصف الجبير بأنه العقل المدبر للتواصل مع الولايات المتحدة والتنسيق معها بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

عادل الجبير من مواليد فبراير/ شباط 1962. تلقى تعليمه المدرسي في السعودية وألمانيا واليمن ولبنان والولايات المتحدة قبل أن يحصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورجتاون الأمريكية عام 1984. يعمل الجبير في السلك الدبلوماسي السعودي منذ عام 1986 وكان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 ولغاية 2015.