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عادل الجبير

يتولى عادل الجبير منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية بعد توليه منصف وزير الخارجية بين عامي 2015 و 2018. ويوصف الجبير بأنه العقل المدبر للتواصل مع الولايات المتحدة والتنسيق معها بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

عادل الجبير من مواليد فبراير/ شباط 1962. تلقى تعليمه المدرسي في السعودية وألمانيا واليمن ولبنان والولايات المتحدة قبل أن يحصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورجتاون الأمريكية عام 1984. يعمل الجبير في السلك الدبلوماسي السعودي منذ عام 1986 وكان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 ولغاية 2015.

Saudi Arabia Foreign Minister Adel al-Jubeir answers journalist during an European Union-Leagues Arab States ministerial meeting on February 5, 2019. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

الجبير ينفي تورط بلاد في قتل زاده: "الاغتيالات ضد سياسة السعودية" 02.12.2020

وزير الدولة السعودي الجبير ينفي الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإيراني إلى المملكة بالضلوع في اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، والذي اشار فيه إلى اجتماع أمريكي إسرائيلي السعودي، نفته الرياض.
Bildunterschrift:Saudi soldiers stand at attention in front of tanks during a visit by Deputy Defence Minister Prince Khaled bin Sultan (unseen) at Al-Khoba in the southern Jizan province near the border with Yemen on January 27, 2010. Sultan said that Yemeni Shiite rebels were chased out of the kingdom and did not pull out on their accord as they claim. The leader of Shiite rebels, known also as Huthis, had announced on January 25 the voluntary withdrawal of his fighters from positions occupied within Saudi Arabia. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

خبراء ألمان ـ السعودية تفقد الاهتمام بشراء الأسلحة الألمانية 18.11.2020

أثارت انتقادات عادل الجبير، بشأن حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية اهتمام، المعلقين الألمان، فيما يبدو أن الرياض فقدت اهتمامها بالأسلحة الألمانية. وأدلى الجبير أيضا بتصريح مثير بشأن خيار السلاح النووي في مواجهة إيران.
Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir addresses a news conference in the desert kingdom's capital Riyadh on November 15, 2018. - Jubeir rejected the Turkish demand for an international inquiry into the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

الجبير منتقداً ألمانيا: السعودية ليست بحاجة إلى أسلحتكم! 15.11.2020

أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن انتقاده لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه ألمانيا على بلاده بسبب حرب اليمن، مؤكداً أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى. الجبير تحدث عن مسوغات حرب اليمن.
27.03.2019, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) empfängt Prinz Faisal bin Furhan A. F. Al Furhan Al Saud, den neuen Botschafter von Saudi Arabien in Deutschland, im Schloss Bellevue. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

السفير السعودي في برلين وزيرا للخارجية خلفا للعساف 23.10.2019

عين الملك سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي في ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف، الذي كان قد تولى المنصب قبل عشرة أشهر. الوزير الجديد من مواليد فرانكفورت ويجيد اللغة الألمانية.
Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir addresses a news conference in the desert kingdom's capital Riyadh on November 15, 2018. - Jubeir rejected the Turkish demand for an international inquiry into the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

الجبير يهاجم إيران ويرّد على أخبار "الرسائل الخاصة" 02.10.2019

شنّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير هجوما على إيران واصفاً نظامها الحاكم بـ"النظام المارق" و"الدولة الراعية للإرهاب"، نافياً أن تكون الرياض قد وجهت رسائل خاصة إلى إيران بعد الهجوم على أرامكو.
12.12.2014 December 19, 2018 - FILE - President Trump has begun what will be a total withdrawal of U.S. troops from Syria, declaring they have succeeded in their mission to defeat Islamic State and were no longer needed in the country. A decision to pull out completely, confirmed by U.S. officials, coincides with the roughly 2,000 U.S. troops finishing up a campaign to retake territory once held by Islamic State militants. Pictured: December 12, 2014 - USS Makin Island, Arabian Gulf - US Marines off-load from a CH-53E Super Stallion helicopter from a mission aboard the Navy amphibious assault ship USS Makin Island in the Arabian Gulf. The Makin Island Amphibious Ready Group is participating in Operations against the Islamic State in Iraq and Syria. USS Makin Island Arabian Gulf PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp138 20141212_zaa_p138_006 Copyright: xCpl.xD.xMorgan/USMCx

واشنطن تبحث مع الرياض ترتيبات إرسال قوات إلى السعودية 26.09.2019

تستعد واشنطن لإرسال قوات عسكرية ذات طبيعة دفاعية إلى الرياض في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات الأممية بشأن الهجوم والجهات التي تقف خلفه.
September 21, 2019, Tehran, IRAN: Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) chief commander, Hossein Salami, speaks during the unveiling of an exhibition of what Iran says are the US and other drones captured in its territory at Tehran's Islamic Revolution and Holy Defence museum, in Tehran. Iran's Revolutionary Guards commander today warned any country that attacks the Islamic republic will see its territory become the ''main battlefield'' as he opened an exhibition of captured drones. Salami said his forces are ready for combat and ''any scenario'' as the country's nuclear deal with world powers collapses and tensions with the U.S. soar. (Credit Image: Â© Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

إيران تتوعد: أي دولة تهاجمنا ستكون "ساحة المعركة" 21.09.2019

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني أي دولة من مهاجمة بلاده مهدداً بأن تصبح تلك الدولة "ساحة المعركة الرئيسية"، هذا فيما أكدت السعودية أنها ستتخذ الخطوات الملائمة للرد إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن الهجوم على أرامكو.
Saudi Arabia's Minister of State for Foreign Affairs Adel al-Jubeir gives a joint press conference with with the visiting Russian foreign minister at the Royal Hall of the Saudi capital Riyadh's King Khalid International Airport on March 4, 2019. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

عادل الجبير: السعودية لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها 30.05.2019

من جديد تؤكد المملكة العربية السعودية على عدم رغبتها في نشوب حرب في المنطقة، هذه المرة جاء التأكيد على لسان وزير الشؤون الخارجية، عادل الجبير، والذي أشار أيضا إلى أن بلاده "ستسعى لحماية مصالحها بالطرق المناسبة".
ACHTUNG: Schlechte Qualität (geringe Größe). Bitte nur als kleines Spezialbild verwenden! Interview with a journalist facing security threats Name: Iyad El Baghdadi, Writer, Blogger and Researcher When photo was taken: 2018 Copy rights: Private - to be used for the interview

الجبير ينفي تعرض الناشط إياد البغدادي لأي تهديد من قبل السعودية 19.05.2019

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ينفي وجود أي تهديد من قبل بلاده للمدون والناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان إياد البغدادي. الأخير قال إنه علِم من أجهزة الأمن النرويجية بوجود تهديد من قبل السعودية له.
Jamal Khashoggi saudischer Journalist, Schriftsteller, DW-Kolumnist Copyright: Jamal Khashoggi, Sept. 2017

السلطات السعودية تنكر معرفتها بمكان وجود جثة خاشقجي 10.02.2019

أنكرت السعودية معرفتها بمكان جثة جمال خاشقجي المقتول في قنصلية بلاده بإسطنبول، مؤكدة بأنها لا تزال تحقق في الأمر. وعضو بارز في الكونجرس ينتقد تعامل إدارة ترامب مع القضية ويطالب بتحديد هوية كل من شارك في الجريمة ومحاسبته.
epa03210164 Amazon CEO Jeff Bezos (R) and his wife, MacKenzie, arrive for the Metropolitan Museum of Art's 2012 Costume Institute Gala benefit at the Metropolitan Museum of Art in New York, New York, USA, 07 May 2012. EPA/JUSTIN LANE |

السعودية تنفي علاقتها بـ"ابتزاز" مالك "واشنطن بوست" ورئيس أمازون 10.02.2019

نفت السعودية أن يكون لها "علاقة مطلقا" بتقرير لصحيفة أمريكية عن علاقة مزعومة خارج إطار الزوجية لرئيس شركة أمازون، صاحب "واشنطن بوست" جيف بيزوس، واتهام الأخير للصحيفة بـ"ابتزازه" بالتهديد بنشر صورة حميمية له بدوافع سياسية
Saudi Arabia's Foreign Minister Adel Al-Jubeir speaks during a news conference in Riyadh, Saudi Arabia August 8, 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser.

الجبير يستبق الكونغرس الأمريكي: بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي 08.02.2019

قبل إعلان الكونغرس الأمريكي عن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بساعات، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في واشنطن إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي.

Saudi Arabian Finance Minister Ibrahim Al-Assaf attends the Private Sector Middle East Conference in Riyadh on December 3, 2013. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

العسّاف: السعودية لا تمر بأزمة بسبب خاشقجي.. بل تشهد "تحولا" 28.12.2018

في أول حديث صحفي له بعد تعييه وزيرا للخارجية، اعتبر إبراهيم العسّاف أن المملكة العربية السعودية "لا تمر بأزمة" بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بل تشهد "تحولا"، حسب تعبيره.
21.11.2018, Saudi-Arabien, Arar: Der saudische König Salman bin Abdulaziz Al-Saud (l) führt bei einer Zeremonie neben dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud einen Folkloretanz auf.(zu dpa Trumps Unterstützung für den Kronprinzen vom 21.11.2018) Foto: -/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

التعديل الوزاري السعودي.. محاولة الخروج من أزمة خاشقجي؟ 28.12.2018

تعددت قراءات المشهد السعودي بعد التعديل الوزاري الأخير للملك سلمان دون المساس بسلطات ولي العهد بين الاعتقاد بأنه محاولة فاشلة للخروج من ظل أزمة خاشقجي، وبين من يعتقد أنه خطوة أولى على طريق تطهير المملكة لنفسها من الفوضى.
Saudi new King Salman stands during the arrival of US President Barack Obama and First Lady Michelle Obama at King Khalid International Airport in Riyadh on January 27, 2015. Obama landed in Saudi Arabia to shore up ties with new King Salman and offer condolences after the death of his predecessor Abdullah. AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/S.Loeb

الملك سلمان يجري تعديلا وزاريا يشمل وزير الخارجية عادل الجبير 27.12.2018

أصدر ملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامره بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. التغيرات شملت وزير الخارجية عادل الجبير.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 25: People attend a demonstration, organised on the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi, in front of the Saudi Consulate in Istanbul, Turkey on October 25, 2018. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السعودية ترفض تسليم متورطين في قضية خاشقجي لتركيا 09.12.2018

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متّهما أنقرة بعدم الافصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية.
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