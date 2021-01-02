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عادل إمام

لم يحظى ممثل عربي بمثل جماهيرية عادل إمام الذي يمتد تاريخه الفني على مدى نصف قرن من الزمن، فإلى جانب مسرحياته الشهيرة كـ "مدرسة المشاغبين" أو "شاهد ماشفش حاجة" رسخ إمام اسمه كممثل من خلال أفلامه السياسية المثيرة للجدل.

ولد عادل إمام في 17 من مايو/آيار عام 1940، وبالرغم من أنه خريج كلية الزراعة إلا أن عشقه للمسرح جذبه ليظهر في أولى تجاربه الفنية مع الممثل فؤاد المهندس في عدد من المسرحيات، لكن التحول الكبير في مساره حدث من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي حققت نجاحا جماهيريا استمر إلى اليوم، وتخرج من "مدرسة المشاغبين" جيل جديد من الممثلين الشباب آنذاك كسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي. غير أن مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" سترسخ نجومية عادل إمام كممثل كوميدي فردي. وتتجلى قيمة إنجاز عادل إمام ليس فقط كممثل كوميدي وإنما كممثل جاد من خلال أفلام سياسية مثيرة للجدل وخاصة في تجربته المشتركة مع كاتب السيناريو وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، ومن أهم هذه الأعمال:"الإرهاب والكباب" و"اللعب مع الكبار" و"النوم في العسل". أثار عادل إمام الجدل مرارا من خلال مواقف متعددة، أشهرها تحديه للجماعات الإسلامية التكفيرية في منتصف التسعينات، ومساندته لنظام حسني مبارك من خلال تصريحاته الصحفية، غير أن النقاد يرون أن أعماله السينمائية كانت من أشد الأعمال التي انتقدت زمن مبارك ونظامه.

Egyptian writer Wahid Hamed arrives for a photo call at the Dubai International Film Festival, in Dubai on December 8, 2017. / AFP PHOTO / Patrick BAZ (Photo credit should read PATRICK BAZ/AFP via Getty Images)

صاحب "الجماعة" و"البريء".. رحيل الكاتب المصري وحيد حامد 02.01.2021

عن عمر ناهز الـ 76 عاما توفي المؤلف وكاتب السيناريو المصري وحيد حامد. أفلامه ومسلسلاته عكست مشاكل مصر السياسية والاجتماعية بالعقود الأخيرة وتعد علامات فنية فارقة مثل مسلسل "الجماعة" وفيلمي "الإرهاب والكباب" و"البريء".

epa03089217 (FILE) A file photo dated 09 January 2010, shows Egyptian actor and UNHCR goodwill ambassador Adel Imam during a protest against the killing of Egyptian soldier Ahmed Shaaban, Cairo, Egypt. According to media reports on 02 February 2012, Imam was sentenced to three months in jail with hard labor and fined one thousand Egyptian pounds (some 130 euros) for defaming Islam in some of the roles he has played. Imam, 72, is one of the most famous actors in Egypt and the Arab world. This is the first court sentence of its kind since Islamic parties has won the majority of seats in the parliament. EPA/MOHAMED OMAR 29349696

على طريقة "عنتر شايل سيفه".. ضبط هولندي متلبس داخل نافورة روما! 15.07.2019

تماما كما فعل عادل إمام في فيلم "عنتر شايل سيفه" قام رجل هولندي بنفس الدور تقريبا داخل نافورة روما، لكن الفرق هو أن السلطات ضبطت الهولندي متلبسا وفرضت عليه غرامة كبيرة، بينما أضطر عادل إمام للجري في الشوارع دون ملابس!
Tourists throw a coin into the Trevi fountain in Rome, Italy on October 17, 2011. Each year an estimated 800 000 Euros are thrown into the Trevi fountain, 2-3000 euros each day. A traditional legend holds that if visitors throw a coin into the fountain, they are ensured a return to Rome and a wish fulfilled. Every morning workers from the city and the charity Caritas sweep up the coins that visitors cast into the Baroque masterpiece. A dozen bags of coins, weighing as much as 10 kilos each ,are usually retrieved during a 24-hour span at the fountain With this treasure the charity has opened a low-cost supermarket for those in need. However, there were regular attempts to steal coins from the fountain. In 2003 a judge ruled that coins thrown into the Trevi fountain had been discarded by theirs owners and could not therefore be stolen.But since april 27, 2011 a municipal council resolution says that 'collecting coins from the mountain is not allowed. They are Rome capitale property and intended for charity.'The Trevi fountain is the largest and most spectacular of Rome's fountains, it was the setting for an iconic scene in Fellini's film La Dolce Vita. Photo by Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM # 294245_013 |

إلى هذه الجهة تذهب نقود "نافورة الأمنيات" في روما 24.04.2019

رمي قطعة نقدية في نافورة تريفي في روما هي أحد طقوس سياح المدينة التاريخية الذين بلغ عددهم 30 مليوناً قبل عامين. ما علاقة عادل إمام وريتشارد نيكسون بالنافورة؟ وماذا يحل بالنقود التي تصل إلى مليون ونصف يورو سنوياً؟
10.05.2016+++ A cinema screen and red seats are seen in a cinema hall in the Palace Festival on the eve of the opening ceremony of the 69th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 10, 2016. +++ (C) Reuters/R. Duvignau

وفاة الممثلة المصرية مديحة يسري بعد صراع مع المرض 30.05.2018

توفيت الفنانة المصرية مديحة يسري عن عمر ناهز 97 عاما. وخلال مسيرة عطاء فني امتدت لنحو 72 عاما شاركت الفنانة المصرية في العديد من الأعمال الفنية إلى أن قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012.
Plakat von Ostaz we Rakes Qesm in Kairo, Ägypten Bild: DW/R. Mokbel

مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" انتكاسة درامية لهيبة أستاذ الجامعة؟ 30.06.2015

يرى البعض في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" تشويها لقدسية أستاذ الجامعة الذي يقوم بدوره عادل إمام. آخرون يرون أنه يجسد تنوع الشخصيات المجتمعية. ولكن المشكلة الأكبر، حسب البعض، أنه قام بتشويه ثورة 25 يناير، وهو ما رفضه كثيرون.
AUSSCHNITT AUS: From (L-R) Egyptian actors Ahmed Fahmi, Yasmine Abdul Aziz, Hassan Mustafa and Edward pose for a picture during the first day of recording the new radio serial 'El-Hilwa Wil Kathab' (The beautiful and the liar) in Cairo, 10 September 2007. The serial is directed by Egyptian actor and singer Amr Diab. AFP PHOTO/AMRO MARAGHI (Photo credit should read AMRO MARAGHI/AFP/Getty Images)

وفاة الممثل الكوميدي المصري حسن مصطفى 19.05.2015

أعلن اليوم في مصر وفاة الممثل المصري الشهير حسن مصطفى عن عمر ناهز 81 عاما في مستشفى الأنجلو بالقاهرة. أشتهر مصطفى بأدوار كوميدية وكان له دور في مسرحيات عادل إمام "كمدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت".
Adel Imam beim Marrakesch Film Festival

"الزعيم" وجيرمي أيرونز في ضيافة مهرجان مراكش 11.12.2014

شهدت الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مراكش السينمائي، التي افتتحت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى الثالث عشر منه، تكريم عدد من الفنانين والسينمائيين العرب والعالميين.
epa03089217 (FILE) A file photo dated 09 January 2010, shows Egyptian actor and UNHCR goodwill ambassador Adel Imam during a protest against the killing of Egyptian soldier Ahmed Shaaban, Cairo, Egypt. According to media reports on 02 February 2012, Imam was sentenced to three months in jail with hard labor and fined one thousand Egyptian pounds (some 130 euros) for defaming Islam in some of the roles he has played. Imam, 72, is one of the most famous actors in Egypt and the Arab world. This is the first court sentence of its kind since Islamic parties has won the majority of seats in the parliament. EPA/MOHAMED OMAR 29349696

عادل إمام يبتعد عن السياسة في رمضان القادم 07.05.2014

كشفت قناة "إم بي سي" عن التفاصيل الأولية لأحدث مسلسلاتها لشهر رمضان القادم بعنوان "صاحب السعادة"، بطولة النجم المصري عادل إمام. وقالت القناة في بيان لها، إن المسلسل الجديد يعد التعاون الثالث لها مع عادل إمام.
epa03089217 (FILE) A file photo dated 09 January 2010, shows Egyptian actor and UNHCR goodwill ambassador Adel Imam during a protest against the killing of Egyptian soldier Ahmed Shaaban, Cairo, Egypt. According to media reports on 02 February 2012, Imam was sentenced to three months in jail with hard labor and fined one thousand Egyptian pounds (some 130 euros) for defaming Islam in some of the roles he has played. Imam, 72, is one of the most famous actors in Egypt and the Arab world. This is the first court sentence of its kind since Islamic parties has won the majority of seats in the parliament. EPA/MOHAMED OMAR 29349696

عادل إمام يقنع لبلبة بالعودة إلى التلفزيون 08.01.2014

استطاع النجم المصري الكبير عادل إمام من إقناع الممثلة السينمائية لبلبة بالعودة للعمل في التلفزيون من خلال مسلسله الجديد "صاحب السعادة"، والذي يضم نخبة من النجوم الكبار.
Egyptian player Mohammed Abou Trika of al-Ahli club celebratex scoring the winning goal against Haras al-Hodud club during their Super Cup match in Cairo July 25, 2010. Ahli won 1-0. AFP PHOTO/KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

مصر: حسان وأبوتريكة وإمام والسيسي "الأفضل" 31.12.2013

أظهر استطلاع للرأي تفضيلات المصريين من الشخصيات في عدة مجالات خلال عام 2013: فجاء الداعية الإسلامي محمد حسان ونجم الكرة أبو تريكة والفنانان عادل إمام ويسرا والفريق أول السيسي في المراكز الأولى.
Egyptian film actor and comedian Adel Imam, right, walks with Egyptian actress Laila Elwi, left, during the Second Dubai Interational Film Festival red carpet reception, in Dubai, United Arab Emirates, sunday Nov. 11, 2005. (AP Photo / Aziz Shah)

أبرز مسلسلات رمضان 2013: عودة نجوم وغياب آخرين 30.06.2013

شهر رمضان هو الفرصة التي ينتظرها صناع الدراما في العالم العربي لعرض جديدهم، حيث يتنافس هذه السنة العديد من النجوم الذين تناولوا قضايا مختلفة من خلال مسلسلاتهم، لكن هناك نجوم سيغيبون عن الشاشة الصغيرة على غير العادة.
Egyptian film actor and comedian Adel Imam, right, walks with Egyptian actress Laila Elwi, left, during the Second Dubai Interational Film Festival red carpet reception, in Dubai, United Arab Emirates, sunday Nov. 11, 2005. (AP Photo / Aziz Shah)

عادل إمام راسخ في الوجدان العربي رغم الجدل حول موقفه السياسي 17.05.2012

يحتفل عادل إمام هذا اليوم بعيد ميلاده 72، وهي مناسبة لتناول دوره في السينما والمسرح وتقييم مواقفه السياسية المختلف عليها، ورغم الاختلافات في هذا الدور يبقى عادل عام أحد رموز الفن والكوميديا والضحك في العالم العربي.
Egyptian film actor and comedian Adel Imam, right, walks with Egyptian actress Laila Elwi, left, during the Second Dubai Interational Film Festival red carpet reception, in Dubai, United Arab Emirates, sunday Nov. 11, 2005. (AP Photo / Aziz Shah)

تأكيد الحكم على عادل إمام بتهمة "ازدراء الأديان" 24.04.2012

أيدت محكمة مصر الحكم بحبس الممثل المصري عادل إمام 3 أشهر بتهمة "ازدراء الأديان" الذي كان قد صدر عليه في وقت سابق. مثقفون وفنانون استنكروا الحكم القضائي، فيما نفى عادل إمام أن "يكون في أعماله الفنية إساءة لأي دين".
***ACHTUNG: Das Bild darf nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu diesem Film verwendet werden.*** Filmplakat des ägyptischen Films Die Herzen der Jungfrauen Quelle: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9.jpg

رحيل كمال الشناوي أحد نجوم "جيل العمالقة" 22.08.2011

بعد رحلة سينمائية خصبة توفي فجر الاثنين (22 /8 /2001 ) الفنان المصري كمال الشناوي عن تسعة وثمانين عاماً. خلال ستين سنة استطاع الشناوي أن يحتفظ بتألقه وحضوره الفني حيث قدم أكثر من مائتي عمل في السينما والتلفزيون.
Dieter Kosslick, Leiter der Berlinale, liest im Programmheft waehrend einer Pressekonferenz in Berlin am Montag, 30. Januar 2006. Kosslick stellte das Programm der 56. Berlinale vor, die vom 9. bis 19. Februar 2006 in Berlin stattfinden wird. (AP Photo/Jan Bauer) --- Dieter Kosslick, head of the Berlinale Film Festival, reads a program during a press conference in Berlin on Monday, Jan. 30, 2006. Kosslick explained the program of the 56. Berlinale running from Feb. 9 through Feb. 19, 2006, in Berlin. (AP Photo/Jan Bauer)

افتتاح مهرجان برلين السينمائي اليوم وسط حضور قوي للافلام السياسية 09.02.2006

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 56 لمهرجان برلين السينمائي الدولي في ظل مشاركة عربية متواضعة تقتصر على فيلم مصري واحد. معظم الأفلام المشاركة في دورة هذا العام تتسمم بالطابع السياسي والواقعي