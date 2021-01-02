لم يحظى ممثل عربي بمثل جماهيرية عادل إمام الذي يمتد تاريخه الفني على مدى نصف قرن من الزمن، فإلى جانب مسرحياته الشهيرة كـ "مدرسة المشاغبين" أو "شاهد ماشفش حاجة" رسخ إمام اسمه كممثل من خلال أفلامه السياسية المثيرة للجدل.

ولد عادل إمام في 17 من مايو/آيار عام 1940، وبالرغم من أنه خريج كلية الزراعة إلا أن عشقه للمسرح جذبه ليظهر في أولى تجاربه الفنية مع الممثل فؤاد المهندس في عدد من المسرحيات، لكن التحول الكبير في مساره حدث من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي حققت نجاحا جماهيريا استمر إلى اليوم، وتخرج من "مدرسة المشاغبين" جيل جديد من الممثلين الشباب آنذاك كسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي. غير أن مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" سترسخ نجومية عادل إمام كممثل كوميدي فردي. وتتجلى قيمة إنجاز عادل إمام ليس فقط كممثل كوميدي وإنما كممثل جاد من خلال أفلام سياسية مثيرة للجدل وخاصة في تجربته المشتركة مع كاتب السيناريو وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، ومن أهم هذه الأعمال:"الإرهاب والكباب" و"اللعب مع الكبار" و"النوم في العسل". أثار عادل إمام الجدل مرارا من خلال مواقف متعددة، أشهرها تحديه للجماعات الإسلامية التكفيرية في منتصف التسعينات، ومساندته لنظام حسني مبارك من خلال تصريحاته الصحفية، غير أن النقاد يرون أن أعماله السينمائية كانت من أشد الأعمال التي انتقدت زمن مبارك ونظامه.