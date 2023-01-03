عادات يومية تسبب شيخوخة جلدك .. كيف تتصدى لها؟

من منا لا يرغب في الحفاظ على شباب دائم وإطلالة حيوية! في سبيل ذلك ننفق الكثير من المال والجهد ونركض وراء الكريمات والجراحات التجميلية وغير ذلك، بيد أن ترك عادات سيئة كفيل بوقف سرعة شيخوخة بشرتنا.

مجلة "فوغ" التي تعني بالموضة وأسلوب الحياة أوردت ستة أسباب لشيخوخة البشرة وماذا بوسعنا أن نفعل حيالها.

النوم على نفس الجانب

النوم على جهة واحدة بشكل متكرر يضغط على الوجه والجلد ويمكن أن تكون التجاعيد الناتجة عن ذلك عميقة وواضحة.

الحل: أفضل حل هو النوم على ظهرك. هناك وسائد خاصة تعودك على النوم على الظهر. ومن لا يستطيع النوم بالمطلق على ظهره، يمكنه استخدام وسائد خاصة للنوم على الجانبين.

التنفس بفم مفتوح

التنفس بفم مفتوح ليس جيداً لصحتك؛ فهو يضر بالمسالك الهوائية والحنك والفك. ويؤثر كذلك على مظهر الوجه، ويؤدي لترهل الجلد.

الحل: درب نفسك على التنفس وفمك مغلقا. ضع شيئاً ما نظيفا بين شفتيك وحافظ عليه لأكبر وقت ممكن. وبذلك تدرب دماغك شيئاً فشيئاً على التنفس بفم مغلق. وجرب وضع لصاقة على فمك لتجبر نفسك على التنفس من أنفك.

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تعابير وجه مبالغ فيها

تعابير وجهنا ضرورية للتعبير عن المشاعر. ولكن المبالغة في العبوس أو التجهم أو الحول، ستظهر بسرعة تجاعيد ثابتة لن تختفي من تلقاء نفسها.

الحل: الابتسام هو الحل؛ إذ إن خطوط الابتسام لا تجعلك تبدو أكبر سناً. وقلل من العبوس والتجهم!

عدم غسل الوجه قبل النوم

يحرص بعض النجوم على عدم غسل وجوههم في الصباح لتجنب سحب الرطوبة من بشرتهم. ولكن لا بد لأصحاب البشرة الجافة والحساسة من غسلها بعد الاستيقاظ. وبجب تنظيف الوجه كذلك قبل النوم لتخليص البشرة مما علق بها من أوساخ ودهون لتتجدد البشرة أثناء الليل.

الحل: غسل الوجه بعد يوم طويل وشاق أمر ضروري لتخليصه من الأوساخ وبقايا المكياج.

المضغ على جانب واحد فقط

المضغ على جانب واحد يقوي العضلات على جانب واحد من الوجه أكثر من الجانب الآخر، مما قد يؤدي إلى عدم تناسق الوجه الذي يجعلك تظهر بشكل تلقائي أكبر سناً.

الحل: امضغ طعامك بوعي على كلا الجانبين. اضغط 30 مرة على كل لقمة لتفتيت الطعام في فمك حتى يتمكن الجسم من هضمه بشكل أفضل، ما يجعل معدتك تؤدي دورها بشكل أفضل.

النظر إلى الهاتف والرأس لأسفل

ربما سمعت مصطلح "رقبة التكنولوجيا"! إنها الظاهرة الناتجة عن التحديق في هاتفك الذكي لفترة طويلة ورأسك لأسفل. يؤدي ذلك إلى تشوه في الجسم وزيادة استرخاء عضلات الرقبة والجلد.

الحل: عليك أن ترفع رأسك، وتتخذ وضعية صحيحة، وربما عليك أيضا أن تترك هاتفك الذكي جانباً بين الحين والآخر!

وأشارت المجلة الشهيرة في تقريرها إلى ضرورة دهن المناطق المكشوفة من الجسم بالمراهم الواقية من أشعة الشمس في كل فصول السنة وكل الظروف، وألا يقتصر استعمالها عند الذهاب إلى الشاطئ في الصيف.

خالد سلامة