 عادات لتهدئة التوتر.. تؤدي إلى مشاكل نفسية | عالم المنوعات | DW | 29.09.2018

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منوعات

عادات لتهدئة التوتر.. تؤدي إلى مشاكل نفسية

لا بد أنك قد واجهت بعض الضغوطات في حياتك دفعتك إلى استخدام أساليب مختلفة لتهدئة التوتر. ولكن هل كنت تعلم بأن الكثير من هذه الطرق المؤقتة قد تقودك إلى مشاكل نفسية أكبر؟ تعرف على بعض الأخطاء التي قد تزيد الوضع سوءا.

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مع تقدم التكنولوجيا ومحاولاتنا لمواكبة كل ما هو جديد، أصبحت انشغالات حياتنا كثيرة جداً، الأمر الذي يضعنا في مواجهة المزيد من التوتر والقلق والإجهاد النفسي يومياً. لذلك قد نلجأ إلى أساليب مختلفة لتهدئة الارتباك النفسي، الذي قد نشعر به بشكل مؤقت، غير مدركين الأثر السلبي البالغ الذي تخلفه هذه السُبل اللحظية على صحتنا النفسية على المدى البعيد. نتعرف على بعضها:

العمل من المنزل: قد تشعر بأن العمل من المنزل طريقة رائعة لتخفيف التوتر، كما أنها تجنبك ضغوط التنقل، أو طلبات مديرك المتكررة، وبعيداً عن مقاطعات الزملاء أيضاً مما يوفر عليك الوقت، غير أن هذه الطريقة قد تتبع بنتائج عكسية. إذ أن ذلك يؤثر على الصحة النفسية مع مرور الوقت إضافة إلى إهمال الصحة البدنية أو حتى النظافة نظراً لعدم اضطرارك إلى مغادرة المنزل، كما أنك تصبح منعزلاً اجتماعياً عندما لا تعمل في بيئة عمل تقليدية.

الأريكة المريحة: يبدو وجود الكثير من المحطات التلفزيونية والعديد من مواقع الإنترنت، التي تتيح مشاهدة المسلسلات والأفلام، مغرياً لقضاء الوقت على الأريكة والاسترخاء في المنزل بعيداً عن التوتر والضغط. غير أن هذه العادة قد تؤدي إلى القوقعة الاجتماعية إذا ما تحولت إلى الإدمان، الذي يؤدي إلى الخمول والالتصاق بالتلفزيون، والانفصال عن الاتصال البشري أو الخروج ولو لوقت قصير في الهواء الطلق، كما قد تؤدي إلى الاكتئاب. بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر).

النوم لساعات طويلة في عطلة نهاية الأسبوع: عندما لا تحصل على قدر كافٍ من النوم خلال أيام الأسبوع، قد تعتقد أنك ستقوم بالتعويض في العطلة، الأمر الذي يبدو حينها مريحاً جداً، غير أنه سيؤدي إلى العديد من مشاكل النوم لاحقاً. إذ أكد الدكتور لورانس إيبستين، المدير الطبي لمراكز صحة النوم والمدرس في جامعة هارفارد الطبية الأميركية، عن وجود علاقة بين النوم والمزاج، ومن جهة أخرى أكد على أهمية تنظيم ساعات وأوقات النوم للصحة الجسدية.

البقاء في المنزل: قد تشعر بتحسن في البقاء داخل منزلك، غير أن المشي لمدة لا تقل عن 12 دقيقة من شأنه أن يقلل من أعراض الاكتئاب ويساعد على التعامل مع الإجهاد، وفقاً لبحث من جامعة ميشيغان الأميركية.

التسوق: شراء الكثير من الأشياء قد يشعرك بالتحسن، ولكنك ستعلم جيداً عواقب ذلك على جيوبك الفارغة في نهاية الشهر.

الكحول: قد يساعدك لتغفو بشكل أسرع، إلا أنه سيقودك إلى القلق والنوم المتقطع.

الطعام: إن تناول الطعام لتهدئة التوتر أو لتغذية مشاعرك، سيجعلك تقع في مشاكل أكبر لاحقاً، ومنها زيادة الوزن، لذا من المفضل أن تتحدث مع مختص ليساعدك على تنظيم علاقتك بالطعام.

الالتصاق بالأجهزة الذكية: لا شيء يشتت الانتباه والتفكير أكثر من النظر المتكرر إلى شاشة الهاتف أو الكمبيوتر وغيرها، يجب الحذر من تأثير ذلك على دماغك. بحسب ما نشره موقع (مايند بودي غرين).

تطبيقات الدردشة: إرسال رسائل نصية لأصدقائك قد تشعرك بالراحة قليلاً، لكن يجب عليك أن تتذكر بأنها ليست تواصلاً حقيقياً، وقد ينتهي بك المطاف إلى الوحدة.

تعدد المهام: من أكثر الطرق فعالية لإنجاز كل شيء، ولكن قد يجعلك أداء الكثير من المهام في وقت واحد تشعر بالإرهاق والتعب الشديد.

ر.ض

  • Symbolbild Mountainbike im Wald

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    ممارسة الرياضة الخفيفة وبصورة مستمرة هي أفضل طريقة لمحاربة القلق وتأثيراته السلبية. وأفضل رياضة لذلك هي الركض وركوب الدراجة الهوائية لأنها تساعد على تقويض هرمونات القلق وتنشط الدورة الدموية وعمل القلب. وأثبتت دراسات علمية حديثة أنه حتى الناس الذين يعانون من التعب يشعرون بالراحة عند ممارسة رياضة خفيفة. فيما لا يُنصح بممارسة رياضات صعبة أو رياضات الدفاع عن النفس كونها تحفز التوتر والقلق.

  • Symbolbild Meditation

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    هنالك عدة طرق للاسترخاء التي اُثبت نجاحها علميا في محاربة التوتر، مثل "تدريب التحفيز الذاتي" الذي يتضمن ممارسة جلسات استرخاء يومية تستمر نحو 15 دقيقة بوضعيات معينة، على سبيل المثال الاستلقاء أو التأمل جالسا. وكذلك عملية "استرخاء العضلات التدريجي"، وفيها يقوم الشخص بتحفيز عضلات معينة على الاسترخاء. كذلك رياضة اليوغا والتأمل لها تأثيرات إيجابية على مقاومة التوتر في الجسم.

  • Symbolbild Museum

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    زيارة أماكن هادئة للراحة النفسية مفيدة جدا لوقف التوتر، إذ تبدأ أعصاب الجسم بالاسترخاء وتخلد الأحاسيس والعقل إلى الراحة وتتجهز لإعادة النشاط. ويمكن للمرء البحث عن مكان هادئ في منزله ليبقى فيه 15 إلى 20 دقيقة ويكررها عدة مرات في اليوم ليهرب من الضوضاء أو من زحمة الحياة. ويمكن الذهاب أيضا إلى المكاتب العامة أو المتاحف أو أماكن العبادة طلبا للراحة النفسية.

  • Symbolbild Kind im Park

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    علماء من هولندا اكتشفوا أن اللون الأخضر يساعد الجسم على الاسترخاء ويبعث الراحة في القلوب. والناس اللذين يملكون حديقة في منزلهم أو يسكنون قرب حديقة عامة هم في الغالب، حسب الإحصائيات العلمية، يتمتعون بصحة نفسية أكبر من غيرهم. لذلك حاول أن تذهب إلى المناطق الخضراء أو الحدائق واستمتع هناك بوقتك واستمع إلى تغريد الطيور بعيدا عن الضوضاء.

  • Symbolbild Organsiation

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    حاول تنظيم نشاطات ضد التوتر والقلق، مثل الركض أو القيام برحلات استرخاء واجعلها في مقدمة أولوياتك للعمل. وحاول الاستراحة والاستمتاع بأوقات الراحة وعدم وضع برامج عمل أو مواعيد هامة فيها، لأن أوقات الراحة مهمة للجسم لإعادة نشاطه وتساهم في تقليل التوتر.

  • Symbolbild Fitness

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    الجسم والعقل يحتاجان إلى راحة وبصورة مستمرة. ومن يجلس طوال اليوم أمام مكتب العمل أو أمام الكمبيوتر ترتفع عنده هرمونات التوتر في الدم بصورة عالية، فلذلك يفضل أخذ أوقات راحة قصيرة والمشي لفترات قصيرة في الهواء الطلق للتخلص من التوتر.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    أفضل النصائح للتخلص من القلق والتوتر

    النصيحة الأخيرة هي النوم الكافي. كل إنسان يحتاج إلى راحة جسدية وقسطا وافيا من النوم. ويمكن لأعضاء الجسم مقاومة هرمونات التوتر بكفاءة عالية عند النوم الكافي. وينصح بالنوم في فراش مريح في مكان هادئ ومُهوى جيدا لمساعدة الجسم على التنفس الصحيح.

    الكاتب: DW / زمن البدري


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