 عادات رياضية ″غير صحية″ يجب الإقلاع عنها لمن بلغ الستين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.04.2022

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صحة

عادات رياضية "غير صحية" يجب الإقلاع عنها لمن بلغ الستين

من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.

مجموعة من كبار السن يمارسون تدريبات الإحماء

من المهم للغاية التقدم في العمر وقبل بدء التدريبات الرياضية الحرص على القيام بتدريبات الإحماء والإطالات للعضلات

مع وصول الإنسان في الستينيات من العمر، يصبح اتباع أسلوب حياة نشط وصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى. والسبب في ذلك هو أننا نفقد كتلة العضلات بمرور الزمن.

بالإضافة إلى ذلك، تنخفض عملية التمثيل الغذائي لدينا، وكذلك تنخفض اللياقة اليومية إذا كنا لا نفعل أي شيء للحفاظ عليها بشكل صحيح. وهذا هو السبب في أهمية ممارسة تمارين اللياقة والعمل للحفاظ على أداء القلب بشكل منتظم.

مختارات

تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.

مع التقدم في العمر يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في النوم أو تزداد جودته سوءا. باحثون في جامعة تايوانية توصلوا في دراسة إلى أن نوم كبار السن يمكن أن يتأثر إيجابيًا بالاستماع لموسيقى الهادئة قبل النوم. كيف ذلك؟

يعيش نصف مليون مسنّ في فرنسا حالة "موت اجتماعي"، وهو رقم ارتفع بنسبة 77 في المئة في أربع سنوات وتفاقم بسبب الجائحة. إضافة إلى ذلك لا يمتلك نحو أربعة ملايين مسن علاقات صداقة تماما، أو لديهم علاقة صداقة قليلة للغاية.

ومع ذلك، هناك عادات وتمارين "غير صحية" قد تمارسها في الستينيات من العمر وتحتاج إلى التوقف عنها أو إعادة تقييمها، بحسب ما نشر موقع "إيت ذس .. نوت ذات" الأمريكي.

إذا كنت في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر وكنت نشطًا لفترة من الوقت، فهذا أمر رائع! لكن احذر، قد يكون لديك بعض عادات التمرين غير الصحية التي قد تضطر إلى التفكير في الإقلاع عنها أثناء انتقالك إلى الستينيات من العمر.

إليك بعض عادات التمرين غير الصحية في هذه المرحلة من العمر والتي ينصح بها تيم ليو مدرب اللياقة البدنية وخبير التغذية من لوس أنجلوس:

1- تخطي تدريبات الإحماء والإطالات

كلما تقدمت في العمر، زادت أهمية صحة المفاصل ومرونتها. لذلك من المهم للغاية مع التقدم في العمر وقبل بدء التدريبات الرياضية أن تحرص على القيام بتدريبات الإحماء والإطالات للعضلات حتى لا تصاب بأي تمزقات. خذ 10 دقائق فقط لأداء تلك التدريبات الخفيفة والتي ستجعلك جاهزاً لأداء تمارينك بأمان.

2- رفع الأوزان الثقيلة

على الرغم من رغبة البعض في تحدي أنفسهم برفع الأثقال، يجب أن يتغير تدريبك قليلاً في الستينيات من العمر. يمكن القيام برفع وزن ثقيل بمعدل من 3 إلى 5 عدات بسهولة تامة عندما تكون أصغر سنًا، ولكن مع تقدمك في السن، فإن مفاصلك تتعرض للكثير من التقادم والإهلاك على مر السنين.

إن كنت تريد ممارسة الرياضة ومواصلة التدريب بدون ألم وبلا إصابات، فعليك اختيار الوزن المناسب الذي يمثل تحدياً في عمرك.

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ما هو طب الجسم والعقل؟

3- أداء تمارين مؤلمة

يجب الاستغناء عن أي حركات تقوم بها وتسبب لك الألم أو عدم الراحة واستبدالها بممارسات أخرى. ربما كنت قادراً على القيام بحركات معينة عندما كنت أصغر سنًا، ولكن بمرور الزمن لا يصبح بإمكانك عمل ذلك دون ألم أو إصابة.

يمكنك مثلاً تغيير نمط التدريب للذراعين بتدريب العضلات ثلاثية الرءوس بشكل أقل إجهاداً وبمعدل أقل. أيضاً عليك الحذر خلالتدريبات الظهر والكتف فلا تحاول أن تكون قاسياً على نفسك وغير نمط التدريب إلى رفع الثقل على جانبي الجسم فقط.

4- التركيز على نوع واحد من التدريب

من السهل الاستمرار في فعل ما تحبه في التدريبات الخاصة بك. بل إنه أمر شائع للغاية. ولكن مع تقدمك في العمر، من المهم التأكد من عمل تدريبات تغطي كافة أجزاء الجسم قدر المستطاع. هل تقوم برفع الأثقال طوال الوقت في ومناطق محددة فقط؟ مع التقدم في السن يصبح من غير المناسب عمل ذلك.

يجب أن تقوم بتنويع التدريبات الرياضية التي تمارسها ولا تهتم بعضلة على حساب الأخرى كما لا يصح أن تؤدي التمرين لجزء واحد من الجسم لفترة أطول من باقي الأجزاء والعضلات.

وإذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك وصحتك في الستينيات من العمر وما بعدها، فأنت بحاجة إلى مزيج يجمع بين القوة وجودة الأداء.

ع.ح./ أ.ح

  • Kleine Flaggen verschiedener Nationen flattern im Vordergrund, dahinter ist ein Zeltlager zu sehen, in dem die Teilnehmenden des Marathons übernachten.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مشاركين من بلدان مختلفة

    اختتمت النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بالمغرب والتي نظمت في الفترة الممتدة ما بين 25 مارس و2 أبريل 2022، في مدينة الرشيدية، بمشاركة أزيد من 1200 شخص من مختلف أنحاء العالم.

  • Teilnehmende des Marathons erklimmen eine Sanddüne in der Sahara, im Hintergrund sind Berge und weiter Sanddünen zu sehen.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مسالك جد وعرة

    في ماراثون الرمال بالمغرب يتحدى المتسابقون مسالك وعرة ويتعين عليهم قطع مسافة 250 كيلومترا مقسمة على ست مراحل وسط الصحراء جنوب مدينة الرشيدية.

  • Teilnehmende des Marathons wandern durch die Sahara.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    ليس مجرد نزهة

    بخلاف رياضة تسلق الجبال التي تتطلب قطع أمتار طويلة في وقت وجيز. يمكن للمشاركين في سباق الرمال قطع مسافة ثلاثة كيلومتر في الساعة. رغم ذلك فإن ماراثون الرمال لا يعتبر نزهة فهو من بين أصعب المسابقات في العالم.

  • Ein Mann mit Gepäck auf dem Rücken geht durch einen Sandsturm.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    سباق التحمل

    أعباء كثيرة على المتسابقين في ماراثون الرمال أن يتحملوها بأنفسهم. فالطعام والمعدات التي يحتاجونها يحضرونها بأنفسهم ويحملونها على ظهورهم. فقط الماء والإمدادات الطبية هي التي توفر لهم من قبل المنظمين. أيضا يكون عليهم مرارا مواجهة الظروف المناخية الصعبة، مثل هذا المتسابق الذي يقاوم وسط عاصفة رميلية.

  • Eine Staubwolke zieht über dichtgedränte, schwarze Zelte im Basislager des Marathons.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    خيمة لثمانية أشخاص

    لا يوجد شيء اسمه الراحة فالنوم يكون على الأرض ووسط أكياس نوم رفيعة. وفي تناقض صارخ مع حرارة النهار، يكون الجو باردًا جدًا في الصحراء ليلاً.

  • Marathon-Läufer klettern über Gesteinsbrocken.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مسار صخري

    الصعوبات في سباق الصحراء لا تقتصر على الاختلافات الشديدة في درجة الحرارة بل قد تواجه المتسابقين أخطارا أخرى مثل الثعابين والعقارب. وإذا أضفنا إلى ذلك إجبار المتسابقين على تحمل أعبائهم بأنفسهم والتضاريس الوعرة. فإن هذا السباق يعتبر فعلا تحد كبير جدا.

  • Ein Mann überreicht seinem Sohn eine Plastiktüte, beide tragen gelbe Sport-Tshirts.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    عيد ميلاد في رمال الصحراء

    الإسباني محمد إدريس عبد الرحمان (يمين) احتفل بعيد ميلاده الـ 16 وسط الصحراء وبدأ في نفس اليوم المرحلة الأطول في السباق والتي تمتد لمسافة 86 كيلومتر والتي يجري فيها المتسابقون يومين وليلة دون توقف. والد محمد إدريس، إسماعيل إدريس (يسار) يشارك للمرة السادسة في ماراثون الرمال.

  • Teilnehmende des Marathon des Sables kämpfen sich mit den Händen im Wüstensand eine Sanddüne hinauf.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    اختبار درجات التحمل

    يستنفذ الماراثون كل طاقة وجهد المتسابقين. النسخة الماضية من ماراثون الرمال 2021 تم تأجيلها من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ورغم ذلك جرت وسط حرارة مرتفعة جدا وهو ما لم يستطع متسابق فرنسي تحمله ليلقى حتفه في السباق، وهي ثالث حالة وفاة في تاريخ ماراثون الرمال.

  • Marokko Marathon Des Sables 2022

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    وسائل بسيطة

    المتسابقة المغربية عزيزة الراجي تحضر الأكل فوق نار من الحطب. الراجي هي الفائزة العام الماضي بماراثون الرمال.

  • Eine Teilnehmerin gießt sich aus einer Plastikflasche Wasser ins Gesicht.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    القليل من الماء فقط!

    مشاركة تبرد نفسها بالماء. لكن عليها في نفس الوقت أن تكون حذرة في تعاملها مع مياهها، فأي متسابق يتجاوز كمية الماء أو الوقت المسموح به يتم إقصائه.

  • Im Gänsemarsch gehen Teilnehmende des Marathons an Sanddünen entlang durch die Wüste.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    إطلالات بانورامية

    يتنوع المسار بين التضاريس المنبسطة والوديان الجافة والكثبان الرملية والمنحدرات. لكن جهود المشاركين تكافأ أيضًا: بإطلالات بانورامية على جمال الصحراء.


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