عاجل: بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة خامسة

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سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل
ذكرت مصادر إعلامية جزائرية رسمية أن المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي خرجت الجمعة ضد ترشح بوتفليقة، شهدت "تجاوزات" واعتقالات عقب مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين. وفي اليوم العالمي للمرأة شاركت النساء بكثافة.
واصل آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة. ويأتي هذا فيما قال رئيس أركان الجيش الجزائري إن هناك أطرافا يزعجها رؤية الجزائر آمنة.
رغم التظاهرات الرافضة لترشحه لولاية خامسة، عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من جنيف إلى بلاده. وكانت طائرة أقلت بوتفليقة قد هبطت في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر، حسب مصادر رسمية.
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