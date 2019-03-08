عاجل: بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة خامسة

تظاهرات جديدة في الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة

واصل آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة. ويأتي هذا فيما قال رئيس أركان الجيش الجزائري إن هناك أطرافا يزعجها رؤية الجزائر آمنة.