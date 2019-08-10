 عائلة جعفر والسيدة ميركل وقصة هروب من سوريا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.09.2020

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ثقافة ومجتمع

عائلة جعفر والسيدة ميركل وقصة هروب من سوريا

مع قدوم اللاجئين إلى ألمانيا عام 2015، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بكلمتها المعهودة مخاطبة الألمان واللاجئين" نعم، يمكننا أن ننجز ذلك". هذه الكلمة أصبحت المحرك الحقيقي والدافع للنجاح لعائلة جعفر السورية.

Familie Jaafar in Berlin (DW/B. Schülke)

تسكن عائلة جعفر في برلين

"هذا محرج يا أبي"، هكذا خاطبت كل من ريما (11) وروشين (12) أباهما محمد جعفر (44) عاما وهو يستمع إلى أغنية نجمة البوب الألمانية "نينا" ويردد كلمات أغنيتها "99 بالونا". روشين وريما كن يشاهدن باستمتاع الاغاني الراقصة بالإنجليزية عبر برنامج تيك توك.

عندما وصل محمد إلى ألمانيا قبل خمس سنوات، لم يكن يستطع وقتها فهم أي من كلمات أيقونة البوب نينا. محمد وزوجته روكا (33 عاماً) وابنتيه روشين وريما كانوا قد فروا من القتال في حلب في سوريا، عبر البحر المتوسط ثم عبر طريق البلقان إلى برلين. ويقول اللاجئ السوري عن هذا "أردنا أن يعيش أطفالنا في أمان".

لدى وصوله إلى ألمانيا عام 2015، طلب ما يقرب من مليون شخص اللجوء في ألمانيا. في ذلك الوقت، قالت المستشارة ميركل كلمتها المشهورة للألمان واللاجئين وربما لنفسها: "يمكننا أن ننجز ذلك". هذه العبارة لا تزال المحرك الأساسي لعائلة جعفر حتى يومنا هذا.

 

مختارات

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لنهج سياسة هجرة منظمة ومحددة إلى بلاده، وذلك بعد خمسة أعوام من بدء ألمانيا سياسة استقبال اللاجئين تحت شعار "سننجح في المهمة". زيهوفر تحدث عن دور أوروبا في ملف الهجرة.

صادق البرلمان الألماني على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء من خلال زيادة قائمة "الدول الآمنة" وبقاء اللاجئين لفترة أطول في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة لهم في حالات معينة.

قبل خمس سنوات وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت حدودها أمامهم. ولايزال الألمان منقسمين حول "سياسة الأبواب المفتوحة" للمستشارة أنغيلا ميركل، التي قالت حينها "سننجح في المهمة"، فهل كسبت ميركل التحدي؟

بعد رحلة شاقة وصل سامر سيروان إلى برلين. الوصول لم يكن نهاية المعاناة. ليالي طويلة باردة قضاها في مركز استقبال للاجئين ومشاهد فوضى عاشها "يصعب نسيانها". فكيف أصبحت حياة سامر بعد خمس سنوات.

أمنيات العائلة

عندما قابلت DW عائلة جعفر في عام 2016، قررت روشين، التي كانت في الثامنة من عمرها في ذلك الوقت، أن ترى حياتها الجديدة في ألمانيا بشكل إيجابي. وعلقت وقتها على حيانها الجديدة: "كل شيء جميل في ألمانيا. "لا شيء سيء!" تحدثت روشين بالألمانية بشكل جيد، وترجمت لوالديها أقوالنا. ونقلت الفتاة أحلامها إلىالسيدة ميركل بقولها" أتمنى أن يتمكن والداي من دراسة اللغة، وأن يصبح لدينا بيت وسيارة، وأن يجدا عملا لهما، وأتمنى أيضا أن نحصل على أخ".

Familie Jaafar in Berlin (DW/B. Schülke)

ريما وروشين سعيدتان في برلين

وبعد أربع سنوات من هذه المقابلة، في عام 2020، تحضر روشين، البالغة من العمر الآن 12 عاماً، إلى صالة الألعاب الرياضية، التي تتدرب بها، وتخبرنا بما تحقق من أمنيات. الكثير من الأمنيات قد تحققت منذ ذلك الحين، حتى رغبتها بالحصول على أخ تحققت أيضا، بشكل مضاعف، حيث أنجبت الأم ريتشارد في عام 2017، وماتيلدا بعد عامين. حيث يذهب الأخ الصغير إلى الحضانة الآن، الأب يريد من الأطفال تعلم اللغة بشكل سريع، حتى أنهم يحاولون التحدث بالألمانية فقط داخل المنزل بدلا من لغتهم الأم. روشين تقول إن الرياضيات في المدرسة هي مادتها المفضلة وبأنها نريد أن تصبح طبيبة عندما تكبر.

 خمس سنوات في مأوى اللاجئين

بالرغم من تحقق بعض الأمنيات، إلا أن مشكلة كبيرة ما زالت قائمة، فعائلة جعفر ما تزال تعيش في نزل اللاجئين منذ خمس سنوات. وهم مجبرون على العيش واللعب والنوم والطهي والدراسة في مساحة لا تتجاوز 40 مترا مربعا. ولا يوجد طاولة طعام أو حتى أريكة. وتضطر العائلة للقيام بمتابعة دراسة اللغة على الأرض بعد أن ينام الصغار ليلا، بالإضافة إلى أن الاجراءات الصحية والتباعد الذي فرضته جائحة كورونا أدى إلى ملازمة العائلة مأواهم لوقت أكبر، دون وجود مساحات خارجية أخرى متاحة.

Familie Jaafar in Berlin (DW/B. Schülke)

ريما وروشين سعيدتان في برلين

ويصف الأب تقاسم أكثر من 300 لاجئ العيش في نفس المكان بأنه "صعب جدا"، فالمكان مزدحم، كما أن العديد من الأشياء تتعرض للسرقة، والضوضاء والازعاج وأحيانا المشاجرات، تمنعهم من النوم. وتقول روشين: "أفضّل السكن في الشارع على السكن هنا". فيما تضيف شقيقتها ريما أن "الكثير من السكان هنا في نزل اللاجئين لا يحسنون التصرف". وبالرغم من محاولات الأب والأم المستمرة للعثور على سكن إلا أن محاولتهما لم توفق، ويقول الأب بإحباط: لا يريدون لاجئا يبحث عن عمل ولديه أربعة أطفال.

في عام 2019، اجتاز محمد جميع اختبارات اللغة اللازمة وحصل على وظيفة في شركة بناء. ويقول: "كنت سعيدا للغاية. كانت هذه أول وظيفة في ألمانيا"، ولكن بعد أربعة أشهر من عمله تحت التجربة أصيب الأب بالتهاب الكبد الوبائي B. وتم إنهاء عمله. منذ يناير/كانون الثاني 2020، بدأ محمد التدرب على وظيفة سائق حافلة. حيث وعد بعمل بعد ذلك، لكن إنهاء عمله من الوظيفة الأولى ما يزال يصيبه بالإحباط والحزن.

ما يعكر صفو العائلة أيضا العداء للأجانب والذي تواجهها العائلة من بعض الألمان. على سبيل المثال تعرضت روكا زوجة محمد مؤخرا للصراخ من قبل امرأة عجوز في القطار، حيث وجهت العجوز عبارات عنصرية لها مثل "ألمانيا للألمان". روكا كانت محرجة وما آلمها أن أحدا من الركاب لم يدافع عنها.  وتقول الابنة ريما "هذه عنصرية وضيعة!". أيضا شعرت العائلة بالخوف عندما تظاهرت جماعات يمينية أمام نزل اللاجئين، حيث تعيش العائلة، واضطرت الشرطة لحماية المكان.

Familie Jaafar in Berlin (DW/B. Schülke)

صورة من الأرشيف لعائلة جعفر تعود لعام 2016 وهما في مركز استقبال اللاجئين

الأمر الجيد أن أمور الأطفال بخير، كما يقول محمد، حيث اختار الأطفال في المدرسة زميلتهم روشين لتصبح متحدثة باسم  الصف، فيما ستتمكن الأم من مواصلة دروسها للغة الألمانية، ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل، بعد فترة من الانقطاع، في حين حصل محمد على إعفاء من رسوم النادي الرياضي لأنه يلعب البلياردو بشكل جيد.

لكن هل حققت العائلة ذاتها في ألمانيا؟ "على الأغلب لا" كما تقول الأم، وتوضح: نحن ما زلنا في منتصف الطريق، لكننا نعيش في عذاب كبير بسبب ظروف السكن، كما أننا ببساطة لا نعرف إن كنا سنرحل في المستقبل أم لا. وقد تم للتو تمديد تصريح إقامة العائلة لمدة عامين، ولكن إدارة الهجرة صادرت جوازات سفرهم. محمد قلق من هذا الأمر، ويقول لن نصل فعلا إلى ما نريد، دون السماح لنا بالبقاء بشكل دائم، في هذه اللحظة تهطل دموع زوجته وتقول "يتطلب الأمر الكثير من الصبر".

 بيرغيته شولكه غيل/ ع.ج 

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


 

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