 ظهور مفاجئ لجوني ديب في لندن خلال محاكمة.. فما السبب؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.02.2020

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منوعات

ظهور مفاجئ لجوني ديب في لندن خلال محاكمة.. فما السبب؟

تواجه صحيفة "ذا صن" البريطانية اتهاما قضائيا بالتشهير بالنجم الأمريكي جوني ديب نجم "قراصنة الكاريبي". وكانت الصحيفة قد استنكرت إسناد بطولة فيلم إلى ديب من تأليف صاحبة "هاري بوتر" ووصفته بـ"ضارب زوجته".

جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد في صورة عام 2014

جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد في صورة عام 2014

حضر النجم السينمائي الأمريكي جوني ديب بشكل مفاجئ جلسة استماع في لندن اليوم الأربعاء (26 شباط/ فبراير 2020) تتعلق بقضية تشهير، على خلفية خبر نشرته صحيفة "ذا صن " البريطانية وصفه بأنه "ضارب زوجته". وأظهرت صور فوتوغرافية وصول نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" إلى المحكمة مرتديا بزة زرقاء داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق زرقاء داكنة ونظارة شمس.

وكانت الصحيفة قد اتهمت ديب "بسلوك لا يمكن تبريره ضد زوجته السابقة أمبر هيرد".

وقال محامو ديب (56 عاما) إن موكلهم يرفع الدعوى بسبب أخبار نشرتها الصحيفة في نسختها الورقية والإلكترونية في 2018 وتحمل عنوان "كيف (للمؤلفة) جيه كيه رولينغ (مؤلفة هاري بوتر) أن تختار بسعادة حقيقية ضارب زوجته جوني ديب ليشارك في فيلم وحوش مذهلة وأين تجدها؟" في إشارة إلى الفيلم الجديد لرولينغ، والذي يحمل عنوان: (Fantastic Beasts and Where to Find Them).

وأضاف محامو ديب أن الصحيفة أزالت فيما بعد عبارة "ضارب زوجته" وغيرت عنوان الخبر في النسخة الإلكترونية.

ووافقت المحكمة العليا في مراجعة ما قبل المحاكمة اليوم على عقد جلسة استماع كاملة تستمر عشرة أيام بدءا من 23 آذار/ مارس بشأن دعوى ديب ضد مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" المالكة لصحيفة "ذا صن".

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وقالت "ذا صن": "جرى تقديم أدلة دامغة لإظهار تورط جوني ديب في عنف أسري ضد.. هيرد"، مشيرة إلى دعوى قضائية أمريكية مقدمة من هيرد.

يذكر أن جوني ديب وأمبر هيرد (33 عاما) قد انفصلا في 2016.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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    فاز الممثل البريطاني دانيال داي لويس، البالغ من العمر 57 عاما، بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، كان آخرها في عام 2012 عن أدائه لدور الرئيس الأمريكي الأسبق ابراهام لينكولكن في فيلم "لينولكن". ويعد بذلك من أفضل الممثلين الرجال على قيد الحياة.

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    ستيفن سبيلبيرغ

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  • Sidney Poitier

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    بالرغم من أنه لم يفز سوى بأوسكار واحد، إلا أنه من الممكن اعتبار سيدني بواتييه من أكبر وأهم الفائزين في تاريخ الأوسكار، إذ يعد أول أمريكي أسود البشرة يحصل على هذه الجائزة عام 1964، في وقت لم يكن فيه السود في الولايات المتحدة الأمريكية قد حصلوا على كافة حقوق المواطنة.

    الكاتب: ريم نجمي


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