ظهور مفاجئ لجوني ديب في لندن خلال محاكمة.. فما السبب؟

حضر النجم السينمائي الأمريكي جوني ديب بشكل مفاجئ جلسة استماع في لندن اليوم الأربعاء (26 شباط/ فبراير 2020) تتعلق بقضية تشهير، على خلفية خبر نشرته صحيفة "ذا صن " البريطانية وصفه بأنه "ضارب زوجته". وأظهرت صور فوتوغرافية وصول نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" إلى المحكمة مرتديا بزة زرقاء داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق زرقاء داكنة ونظارة شمس.

وكانت الصحيفة قد اتهمت ديب "بسلوك لا يمكن تبريره ضد زوجته السابقة أمبر هيرد".

وقال محامو ديب (56 عاما) إن موكلهم يرفع الدعوى بسبب أخبار نشرتها الصحيفة في نسختها الورقية والإلكترونية في 2018 وتحمل عنوان "كيف (للمؤلفة) جيه كيه رولينغ (مؤلفة هاري بوتر) أن تختار بسعادة حقيقية ضارب زوجته جوني ديب ليشارك في فيلم وحوش مذهلة وأين تجدها؟" في إشارة إلى الفيلم الجديد لرولينغ، والذي يحمل عنوان: (Fantastic Beasts and Where to Find Them).

وأضاف محامو ديب أن الصحيفة أزالت فيما بعد عبارة "ضارب زوجته" وغيرت عنوان الخبر في النسخة الإلكترونية.

ووافقت المحكمة العليا في مراجعة ما قبل المحاكمة اليوم على عقد جلسة استماع كاملة تستمر عشرة أيام بدءا من 23 آذار/ مارس بشأن دعوى ديب ضد مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" المالكة لصحيفة "ذا صن".

وقالت "ذا صن": "جرى تقديم أدلة دامغة لإظهار تورط جوني ديب في عنف أسري ضد.. هيرد"، مشيرة إلى دعوى قضائية أمريكية مقدمة من هيرد.

يذكر أن جوني ديب وأمبر هيرد (33 عاما) قد انفصلا في 2016.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)