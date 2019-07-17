ظريف ينتقد القيود على حركة دبلوماسيي بلاده في نيويورك

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء (17 تموز/يوليو 2019) القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك بأنها "غير إنسانية"، حسب تعبيره. وأضاف للصحفيين في الأمم المتحدة "هذا بالتأكيد ليس عملا وديا. هذا يضع أعضاء البعثة وعائلاتهم تحت ظروف غير إنسانية بالأساس. لكن بالنسبة لي، فلا مشكلة، حيث لا يوجد أي عمل لي في أي مكان خارج المباني الثلاثة".

يذكر أن القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك تشمل أيضا حركة وزير الخارجية ظريف نفسه الذي يزور مقر الأمم المتحدة هذه الأيام.

وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم لتكون بين مبنى الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ومقر إقامة السفير الإيراني لدى المنظمة الدولية ومطار جون كنيدي. وهناك منطقة أخرى مسموح فيها بالحركة حول كوينزبورو بلازا في منطقة كوينز. ولم يتضح بعد سبب استثناء هذه المنطقة. لكن مطار كنيدي يقع في كوينز.

وتدخل فرض هذه القيود على دبلوماسي إيران في الولايات المتحدة في إطار تصعيد التوتر بين الجانبين، إثر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران. وقال ظريف "الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على إيران...تستهدف المواطن العادي. هذا يرقى إلى حد الإرهاب".

ومن ناحية أخرى، لمحت القيادة الإيرانية إلى إمكانية الدخول في مباحثات بشأن برنامج الصواريخ وسياستها في الشرق الأوسط، إذا تم تطبيق بنود الاتفاق النووي التي تم توصل إليه مع الغرب عام 2015.

وكانت هذه الاتفاقية التي تعرف باتفاقية فيينا، تهدف لمنع إيران من صناعة قنبلة نووية، مقابل تعهد الدول الغربية بخفض العقوبات والقيود التجارية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ،رويترز)