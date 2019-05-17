 ظريف يرد على ″تهديدات″ ترامب ويصفها بـ ″التبجحات″ | أخبار | DW | 20.05.2019

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أخبار

ظريف يرد على "تهديدات" ترامب ويصفها بـ "التبجحات"

وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "تهديدات" الرئيس الأميركي ترامب بـ "التبجحات" التي لن تقضي على بلاده. رد ظريف تزامن مع وصول وزير خارجية عُمان إلى إيران في زيارة يعتقد أنها قد تكون مرتبطة بالتوتر الحالي في الخليج.

Mohammad Javad Zarif iranischer Außenminister (Reuters/C. Allegri)

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين (20 أيار/ مايو 2019) على التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده ووصفها بـ "التبجحات". وكتب في تغريدة أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب.

وأضاف ظريف في تغريدته أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران". وتوجّه إلى ترامب قائلا: "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام، إنه يفلح".

وهذا التصريح رد مباشر على التغريدة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران ليل الأحد على موقع التواصل الاجتماعي نفسه. وكان ترامب قد كتب في تغريدته: "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تهديدات" من قبل إيران. كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات محتملة من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

وأطلقت الأحد قذيفة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية. ولم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور. وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015.

Iran Teheran - Yusuf bin Allawi, Außenminister von Oman trift Javad Zarif (Irna)

ظريف مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

في غضون ذلك قام وزير خارجية سلطنة عُمان طهران اليوم الاثنين بزيارة إلى طهران يُعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بالتوتر الحالي. وكانت عُمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

بيد أن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اكتفت بالقول إن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره الإيراني، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وعمان هي إحدى دول الخليج العربية التي تحافظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)

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