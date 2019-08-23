 ظريف في قمة مجموعة السبع.. زيارة مفاجئة لكنها مخططة! | سياسة واقتصاد | DW | 26.08.2019

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سياسة واقتصاد

ظريف في قمة مجموعة السبع.. زيارة مفاجئة لكنها مخططة!

وصفت بالمفاجئة زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية لمقر قمة مجموعة السبع بفرنسا، لكنها كانت مخططة ومتروكة للظروف أن تنضج بموافقة الرئيس ترامب. فهل وافق ترامب على زيارة ظريف؟ وهل سيمهد ذلك لجولة مفاوضات جديدة بشأن إيران؟

G7-Gipfel in Frankreich Treffen Sarif und Macron (picture-alliance/AP Photo/Twitter Javad Zarif)

في خطوة دبلوماسية مثيرة وصفها البيت الأبيض بالمفاجئة، زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مقر انعقاد قمة مجموعة السبع لإجراء محادثات على هامش القمة التي استضافتها فرنسا في منتجع بياريتس بجنوب غرب البلاد، بينما كثفت باريس جهودها لتخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن. والتقى ظريف ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، الدولتين الأوروبيتين المشاركتين في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة.

ورغم فشل قمة مجموعة السبع في التوصل إلى مقترحات واضحة بشأن التعامل مع الملف الإيراني على طريق تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن من جانب، وتأمين طريق الملاحة الدولية في مضيق هرمز وخليج عمان من جانب آخر، إلا أن القمة، على ما يبدو لحد الآن، قد خلقت أرضية خصبة لجولة من المفاوضات الدبلوماسية تقودها فرنسا بدعم كامل من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى مع إيران، لا تشارك فيها واشنطن بكل تأكيد، إلا أنها ليست بعيدة عن أجوائها وتفاصيلها.

G7-Gipfel in Frankreich (Getty Images/AFP/P. Wojazer)

ترامب لم يغير موقفه من إيران رغم مساعي ماكرون

زيارة مفاجئة وغير مفاجئة

ورغم الحديث عن "الزيارة المفاجئة" لظريف لمقر القمة، إلا أنها لم تكن مفاجئة بالمفهوم الحرفي للمصطلح، فهي كانت مخططة أساساً من قبل قصر الإليزيه مسبقاً، وربما بالتفاهم حتى مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في حال توفرت ظروف نضوجها. والظروف تبدو قد نضجت بعد لقاء مأدبة الغداء بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وضيفه الأمريكي دونالد ترامب، حيث تطرق الرئيسان إلى جملة من الأمور الشائكة، بينها ملف إيران.

مختارات

عشية انعقاد قمة مجموعة السبع وفي إطار مساعيه لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني، استقبل الرئيس الفرنسي وزير الخارجية الإيراني وبحث معه اقتراحات كان قد قدمها لنظيره الإيراني. وقد أشاد الوزير الإيراني بالمحادثات والاقتراحات. (23.08.2019)

جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وهدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي. كما أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى بلاده. (24.08.2019)

وتقول مصادر الوفد الفرنسي إن الرئيسين توصلا إلى قناعات مشتركة بشأن الخطوات القادمة إزاء الملف النووي الإيراني والمقاطعة الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران، بما في ذلك تخفيف حدة سياسة "أقصى الضغوط" التي يمارسها البيت الأبيض ضد النظام الإيراني.

إلا أن الجانب الأمريكي كان متناقضاً تماماً في التعامل مع نتائج مأدبة الغداء غير الرسمية أمام الرأي العام. فالبيت الأبيض أعلن السبت الماضي أن ترامب تفاجأ بزيارة ظريف لمقر القمة. فيما كتب ترامب على حسابه في "تويتر" أن ماكرون أبلغه بمجيء ظريف وهو لم يرفض ذلك. وعندما سئل ترامب عما إذا شكلت دعوة ظريف للحضور في مقر القمة نوعاً من "قلة الاحترام" الدبلوماسي، أجاب ترامب بكل وضوح بـ"لا لا لا"، ما يشير إلى علمه بالزيارة.

ظروف واعدة

إذن، دعوة ظريف من جانب فرنسا جاءت بعد أن باتت المحادثات بشأن ملف إيران بين أطراف مجموعة السبع واعدة أكثر من المتوقع، حسب قناعة المضيف الفرنسي. ظريف لم يكن ضيفاً على القمة ولم تتم دعوته لحضور القمة ولم تكن له أي علاقة بالقمة، حسب الإعلان الرسمي. ولما لم تكن الزيارة مخططاً لها بشكل رسمي من قبل الجانب الفرنسي، حسب بيان قصر الإليزيه، لم يتم ابلاغ الدول المشاركة بالزيارة في وقت مبكر، كما هي العادة، لكن الإبلاغ تم بأسرع وقت ممكن لحدث غير مخطط.

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مفاجأة كبرى خلال قمة السبع مع وصول وزير الخارجية الإيراني

من جانبها، علمت المستشارة الألمانية ميركل، وهي مدافعة قوية عن الاتفاق النووي مع إيران، بالزيارة قبل فترة وجيزة من وصول ظريف. لكنها ورغم ذلك قالت: "أشعر أنه تم إعلامي بشكل جيد". وتحدثت ميركل عن الزيارة بالقول: "إنه حدث مواز في نفس المكان". وتابعت بأن اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال القمة، مشيرة إلى أنها لم تلتقي ظريف، فيما أعلنت أن الوفد الألماني على علم بشكل وثيق بكل المحادثات التي أجراها ظريف.

نتائج لقاء ظريف مع الوفد الفرنسي، خصوصاً مع نظيره الفرنسي لودريان، تبقى ضمن أسرار التحركات الدبلوماسية إلى حين. لكن يمكن قراءة بعض التفاصيل ما بين السطور في الإعلان الرسمي لمضيف القمة، فقد أعلن ماكرون بأنه لم يحصل على تفويض شكلي (رسمي) من القمة بشأن خطوات لاحقة مع إيران. ولكن ماذا عن النتائج غير الرسمية للقمة؟ وهل وافقت القمة على مقترحات ماكرون بشأن إيران وإن بشكل غير رسمي؟

مقترحات غير رسمية

عن ذلك ذكّر قصر الإليزيه باللقاء الثنائي بين الرئيسين ماكرون وترامب على مأدبة غداء استمرت ساعتين تناولا خلالها ملفات عديدة كان الملف الإيراني أبرزها. وعلى ضوء ذلك التقارب بين الجانبين، وجهت الإشارة إلى ظريف للحضور إلى مكان القمة. ومهما اختلفت التصورات حول لقاء ظريف مع الفرنسيين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، فإن ماكرون قد حقق نصراً دبلوماسياً كبيراً له شخصيا وللموقف الفرنسي عموماً، والذي يحظى بدعم ألماني. ويبدو أن الجانب الفرنسي قد مهد الأرضية أو وفر قاعدة مرضية لتحركات قادمة بشأن أزمة إيران مع الولايات المتحدة، حسب قناعة خبراء قصر الإليزيه.

G7-Gipfel in Frankreich (Reuters/C. Barria)

لا تفويض لماكرون بشأن إيران ولكن دعم غير رسمي

ومن بين المقترحات الفرنسية التي تم تداولها بشكل غير رسمي في قمة مجموعة السبع مقترح يتحدث عن فترة "استراحة" في التعامل مع إيران يمكن خلالها لطهران بيع كمية محددة من النفط بشكل رسمي وخارج إطار المقاطعة الأمريكية. وبعبارة أوضح: السماح لطهران ببيع النفط بكميات محددة وبموافقة أمريكية، على أن يتم خلال هذه الفترة بلورة مقترحات للمرحلة القادمة. ومقترح "الاستراحة" يدخل في صلب الاستراتيجية التي ينتهجها قصر الإليزيه منذ أشهر في التعامل مع إيران، حيث يأمل الجانب الفرنسي مقابل ذلك أن تلتزم طهران بكل بنود الاتفاق النووي والتراجع عن إعلان طهران لتخفيف التزاماتها فيما يخص تخصيب اليورانيوم وكمياته وما إلى ذلك.

من جانبه، كتب ظريف على "تويتر": "الطريق أمامنا صعب. لكن يستحق المحاولة". وقال إنه بالإضافة إلى الاجتماع مع القادة الفرنسيين، قدم إفادة مشتركة لمسؤولين من ألمانيا وبريطانيا. وسعى مسؤولون فرنسيون إلى وصف الاجتماع بالمهم من أجل "تنقيح الاقتراحات الإيرانية" للمساعدة في نزع فتيل الأزمة بعد أن ناقش قادة مجموعة السبع الملف الإيراني خلال مأدبة عشاء مساء السبت. وقال مسؤول فرنسي بعد الاجتماع: "المناقشات التي عقدت بين الرئيس وظريف كانت إيجابية وستستمر". وامتنع عن الرد على أسئلة تفصيلية.

بيد أن هذا المقترح العملي الفرنسي الذي يبدو قد نال توافقاً عاماً بشكل غير رسمي من قبل مجموعة السبع، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الرئيس ترامب قد غير رايه أو على وشك تغيير رأيه فيما يخص التعامل مع إيران، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات النفطية على طهران، كما يتمنى ذلك ماكرون. وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على المناقشات إن القادة فشلوا في إقناع ترامب على العشاء.

رسمياً حافظ ترامب على نهجه الضاغط على إيران بأقصى درجة، حيث لم يرد تعليق من ترامب بشأن إيران، لكنه بدا وكأنه يتجاهل جهود الوساطة الفرنسية مع إيران، إذ قال إنه رغم سعادته بمساعي ماكرون لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل مبادراته الخاصة.

من جانبه، قال مسؤول إيراني بارز: "ظريف سينقل رد القيادة الإيرانية على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015".

المقترح الفرنسي يقترب من طموح طهران

وفي تأكيد لصعوبة تخفيف التوتر، قال مسؤولان إيرانيان ودبلوماسي يوم الأحد تعليقاً على زيارة ظريف إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يومياً من النفط على الأقل كبداية وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً فيما بعد إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي. لكن إيران ترفض التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، كما تتمنى باريس.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه للجهود الدبلوماسية في حل النزاع مع الولايات المتحدة. وقال روحاني الاثنين: "إذا اتضح لي أن بإمكاني حل مشكلات الإيرانيين بلقاء، فإنني سأفعل ذلك بالتأكيد"، مضيفاً أن مقاومة القوى العظمى فقط لن تحقق شيئاً، مؤكداً على ضرورة أن تبحث الحكومة في الوقت نفسه عن حلول لكافة المشكلات. وأضاف: "من بين ذلك الدبلوماسية أيضاً، طالما أن هذا يخدم المصالح القومية".

ويبقى السؤال عما إذا كانت البراغماتية الفرنسية والبراغماتية الإيرانية متمثلة بالرئيس الإصلاحي روحاني ستنجحان في حلحلة واحدة من أخطر الازمات التي يمر بها الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على الإطلاق.

ح.ع.ح/ ي.أ (وكالات)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


مختارات

مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

تنعقد اجتماعات مجموعة الدول السبع G7 هذه السنة في مدينة إلماو الألمانية بولاية بافاريا. وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها قادة الدول الصناعية الكبرى مكانا هادئا بطبيعة خلابة. وقد يتحول المكان إلى حلبة للغضب. (05.06.2015)  

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