ظريف في بغداد مستبقاً زيارة الكاظمي إلى الرياض

قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية يوم الاثنين (20 تموز/ يوليو 2020)، حضر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد. زيارة الكاظمي تأتي بناء على دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت اليوم الأحد أن مصادر رسمية عراقية توقعت "نتائج كبيرة" من زيارة الكاظمي، التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين. ونقلت الصحيفة السعودية عن السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي القول إن الزيارة ستركز "على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه".
وهي زيارة رسمية، تأتي بعكس ما أعتاد عليه رؤساء الوزراء السابقين بزيارة طهران أو واشنطن قبل زيارة الرياض.
هدف الزيارة
استبق الكاظمي وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، حيث وصل إلى الرياض أمس لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي. السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي أوضح : "المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين". ولفت إلى أن "الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف".
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعا الكاظمي لزيارة السعودية.
وفي بغداد التي يزورها، رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدور العراق في منطقة الخليج وبناء علاقات ثنائية في إطار عدم التدخل بالشؤون الداخلية. ظريف قال ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد اليوم الأحد، إن "العلاقات الإيرانية العراقية عمدت بدماء شباب البلدين في الحرب ضد داعش" ، مؤكداً أن العراق القوي سيكون له علاقات بناءة مع دول الجوار وبما يحقق السلام في المنطقة.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في المؤتمر الصحفي، أن العراق يعمل على أبعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية.
وأضاف حسين أن "قوة العراق تعني قوة المنطقة ونريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار وفق المصلحة الوطنية العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ".
كما أوضح وزير الخارجية العراقي أنه "تم خلال اللقاء دراسة برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران خلال الأيام المقبلة".
المحطة التالية لرئيس الوزراء العراقي بعد الرياض ستكون طهران وأخيراً واشنطن.
ع.خ/ ع.غ (د ب ا)
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
نهاية مفاجأة
في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي
نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة
عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق
مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة
كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !
قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب
وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
"عواقب لا يمكن التكهن بها"
عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".
الكاتب: صلاح شرارة