ظاهرة "القمر العملاق" تزين السماء مرتين خلال شهرين!

سيطل على كوكبنا القمر العملاق بحلتين إحداهما أجمل من الأخرى. تعرف على موعدي هذا الحدث الذي ينتظره الكثيرون لمشاهدة منظره الذي لا يتكرر إلا نادرا، وسجلهما كي لا تفوت مشاهدته!

في سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم، يقترب القمر جدًا من كوكب الأرض، ويُطلق على هذا الحدث اسم القمر العملاق. لا يتكرر الأمر كثيرا لأنه عادة ما يبتعد القمر عن الأرض بأكثر من 400 ألف كيلومتر، فيبدو صغيرًا في السماء. لكن عندما يصبح بعيدا بأقل من 360 ألف كيلومتر فيبدوا لنا أكبر بكثير.

لا تتكرر هذه الأحداث إلا بشكل نادر جدًا، ونحن الآن على موعدان متواليان لظهور القمر العملاق، الحدث الذي تعرفه ناسا على موقعها الرسمي بظهور القمر المكتمل بشكل أكثر سطوعًا وأكبر حجمًا من القمر العادي.

وحسب موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فإن مصطلح "القمر العملاق" قد استعمل أول مرة خلال سنة 1979، ويُستخدم غالبًا لوصف ظاهرة تواجد القمر في أقرب نقطة في مداره حول الأرض.

صورة للقمر العملاق فوق تمثال شعار روسيا، الذي ظهر خلال شهر أغسطس 2024 صورة من: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

أول موعد خلال سبتمبر الجاري!



أقصر مسافة ممكنة بين الأرض والقمر هي حوالي 356.400 كيلومتر، ويقترب القمران العملاقان لهذا العام إلى هذا الحد.

تبدأ الظاهرة ليلة 17 و18 سبتمبر، حسب تقرير لموقع إذاعة MDR الألمانية. سيكون البدر ليلتها، إذا لم تحجبه السحب، مرئيًا طوال الليل، سيظهر بعد الساعة السابعة مساء، ويختفي قبل الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. سيرافقه كوكب زحل، الذي سيظهر في السماء، أسفل اليمين بجوار القمر، ونبتون سيكون أقل وضوحًا في أعلى اليسار.

وسيشهد العالم خسوفًا للقمر، ولكن جزئيًا فقط. إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى في ساعات الصباح الباكر كيف يتم حجب القمر لأول مرة، عبر ظل الأرض في أعلى اليمين.

يبدأ ذلك في الساعة 4:12 صباحًا، ثم يتحرك الظل إلى اليسار ليصل إلى الحد الأقصى لهذا الكسوف الجزئي بعد حوالي نصف ساعة (4:45 صباحًا). ثم سيغطى ظل الأرض 8.3 بالمئة من القمر بالضبط. لكن من السهل نسبياً أن يتغلب القمر العملاق على خسارة 8.3 بالمئة من مساحته ليظل واضحا.

ظهور القمر العملاق فوق برج غالاتا التاريخي في العاصمة التركية إسطنبول صورة من: Umit Bektas/REUTERS

قمر أقرب خلال 17 أكتوبر!



وبعد شهر من الموعد الأول، سيظهر القمر العملاق مرة ثانية، وهو من حيث المبدأ أكثر روعة وأكبر حجما من السابق. والسبب أن البدر سيكون أقرب بقليلاً إلى الأرض في أكتوبر منه في سبتمبر، ولن يكون بعيدا إلا بـ 357369 كيلومترًا. الحاجز الوحيد للاستمتاع بمنظره الجميل يوم في 17 أكتوبر في ألمانيا مثلا، هو أنه سيظهر على الساعة 1:27 ظهرًا، أي سيكون ضوء النهار ساطعاً.

حوالي الساعة 6 مساء من يوم 17 أكتوبر، سيكون القمر على بعد بضع مئات الكيلومترات أكثر من الأرض، لكنه سيظل قمرا عملاقا على أي حال. ويمكن حينها رؤيته أيضا، إذ سيرتفع باتجاه الجنوب على مدار ليلة 18 أكتوبر (حوالي الساعة 1:20 صباحًا) قبل أن يتجه نحو الغرب. وسيكون زحل ونبتون متقدمين عليه قليلاً في السماء، على عكس شهر سبتمبر.

ليلة " القمر الأزرق الدموي العملاق" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

م.ب